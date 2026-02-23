फाल्गुन लक्खी मेला : जयकारों से गूंजा खाटूधाम, लाखों श्रद्धालु दर्शन को उमड़े
मुख्य मेला एकादशी, 27 फरवरी को भरेगा, जिसे लेकर तैयारियां चरम पर हैं.
Published : February 23, 2026 at 11:12 AM IST
सीकर : विश्वविख्यात खाटूश्यामजी धाम इन दिनों आस्था, श्रद्धा और भक्ति के महासागर में डूबा हुआ है. बाबा श्याम के आठ दिवसीय वार्षिक लक्खी फाल्गुनी मेले के दूसरे दिन ही देशभर से लाखों श्रद्धालु बाबा के दीदार को उमड़ पड़े. हर ओर केसरिया ध्वज, गुलाल से रंगे चेहरे और आस्था से भरी आंखें खाटू की फिजा को अलौकिक बना रही हैं.
रींगस से खाटूधाम तक पदयात्रा करने वाले श्याम भक्त चंग की थाप पर नाचते-गाते, भजनों की स्वर लहरियों के साथ आगे बढ़ते नजर आए. हाथों में निशान, होठों पर जयकारे और मन में बाबा श्याम के दर्शन की ललक लिए श्रद्धालु जैसे-जैसे मंदिर की ओर बढ़ते गए, वातावरण और अधिक भक्तिरस में डूबता चला गया. मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के चरणों में मत्था टेककर मन्नतें मांगी और अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की.
पढे़ं. खाटू श्याम फाल्गुनी मेला: भीड़ को लेकर कई व्यवस्थाएं, अफवाहों और भ्रामक दावों से सावधान रहने की अपील
मुख्य मेला एकादशी, 27 फरवरी को भरेगा, जिसे लेकर तैयारियां चरम पर हैं. श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से मंदिर परिसर को भव्य और आकर्षक रूप से सजाया गया है. रंग-बिरंगी रोशनी, फूलों की सजावट और पारंपरिक शृंगार ने मंदिर की शोभा को और निखार दिया है. इस बार प्रशासन की ओर से किए गए कई नवाचारों से दर्शन व्यवस्था पहले की तुलना में कहीं अधिक सुगम हुई है, जिससे श्रद्धालुओं को कम समय में दर्शन का लाभ मिल रहा है.
जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा और पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत स्वयं व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. मेला मजिस्ट्रेट मोनिका सामोर ने बताया कि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता श्रद्धालुओं को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित दर्शन कराना है. इसके लिए प्रशासनिक अमला चौबीसों घंटे सक्रिय है और हर स्तर पर निगरानी की जा रही है. मेले के चलते खाटूधाम और आसपास के बाजारों में रौनक लौट आई है. प्रसाद, धार्मिक वस्तुओं, निशान, झंडे और बाबा श्याम की तस्वीरों की दुकानों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है. वहीं, पदयात्रियों और श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जगह-जगह भंडारे शुरू हो चुके हैं, जहां निःशुल्क भोजन, जल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.
पढ़ें. खाटूश्याम जी मेले की तैयारी में बवाल, पुलिस-लोगों में धक्का-मुक्की, SHO पर गाली-गलौच और मारपीट का आरोप
खाटूश्यामजी मेले में श्रद्धालुओं की आवक शुरू : जैसे-जैसे फाल्गुनी मेला आगे बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्किंग स्थलों और पदयात्रा मार्गों पर भारी चहल-पहल है. प्रशासन ने यातायात को सुचारु रखने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. लक्खी फाल्गुन मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार सीकर जिला पुलिस की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं.
सुरक्षा और व्यवस्थाओं को दिया अंतिम रूप : आगामी दिनों में लगभग 35 लाख श्रद्धालुओं के खाटूधाम पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और सुलभ दर्शन व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) वीके सिंह की ओर से पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है. संवेदनशील स्थानों पर विशेष तैनाती, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, नियमित गश्त और सतत मॉनिटरिंग के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र पर पैनी नजर रखी जा रही है.
पढ़ें. रंगों और खुशबू का मेला: भीलवाड़ा के फ्लावर शो में इसरो रॉकेट से लेकर डांसिंग मोर तक, सब कुछ फूलों का
दिन-रात सक्रिय पुलिसिंग से श्रद्धालुओं में भरोसा : पुलिस प्रशासन की ओर से दिन-रात की जा रही सक्रिय पुलिसिंग से श्रद्धालुओं में सुरक्षा को लेकर विश्वास कायम हुआ है. नाइट पेट्रोलिंग, 24 घंटे ड्यूटी, आपातकालीन प्रतिक्रिया दल और अनुशासित प्रबंधन के जरिए किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी की गई है. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ श्रद्धालुओं को सहज, सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण देना ही उनका मुख्य उद्देश्य है. मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि सेवादारों की पर्याप्त तैनाती की गई है और प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित की जा रही हैं.
हेल्पलाइन नंबर 24×7 सक्रिय : एसपी नूनावत ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार की सहायता या आपात स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें. इसके लिए 112 (आपातकालीन सेवा) और 9666780088 (खाटू मेला पुलिस हेल्पलाइन) चौबीसों घंटे सक्रिय हैं. राजस्थान पुलिस का स्पष्ट संदेश है—खाटूश्यामजी मेले में आने वाला हर श्रद्धालु सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित दर्शन कर सके, यही प्रशासन का संकल्प है.