बाबा धाम में शिव बारात में उमड़ा जनसैलाब, झांकियां देख लोग हुए मंत्रमुग्ध

बाबा नगरी देवघर में महाशिवरात्रि पर शिव बारात देखने हजारों की संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंचे.

Mahashivratri 2026
देवघर में शिव बारात (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 15, 2026 at 10:15 PM IST

2 Min Read
देवघर: महाशिवरात्रि के पावन मौके पर देवघर में आस्था की सैलाब उमड़ पड़ी. पूरा शहर दिन भर शिवमय रहा. शिव बारात की एक झलक पाने के लिए हजारों श्रद्धालु सड़कों पर उमड़ पड़े.

झारखंड के अलग-अलग जिलों सहित बिहार और पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में भक्त शिव बारात देखने देवघर पहुंचे. सड़क किनारे लाइन में खड़े लोगों की आंखों में उत्साह और चेहरों पर भक्ति की चमक साफ दिख रही थी. पूरा माहौल भक्ति, खुशी और जश्न से भर गया.

शिव बारात में उमड़ा जनसैलाब (Etv Bharat)

शिव बारात में भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार था. देवघर एसपी सौरभ कुमार खुद बाइक चलाकर अलग-अलग इलाकों का जायजा लेने निकले. वे अलग-अलग जगहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती का जायजा लेते और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते दिखे.

एसपी सौरभ कुमार ने बताया कि भारी भीड़ को देखते हुए जिला पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है. अलग-अलग सेंसिटिव जगहों पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात की गई है, और वे खुद पूरे इंतजाम पर नज़र रख रहे हैं.

Mahashivratri 2026
देवघर में शिव बारात (Etv Bharat)

शिव बारात के दौरान पूरा जिला प्रशासन सड़कों पर मौजूद रहा. एसडीएम रवि कुमार, नगर आयुक्त रोहित सिन्हा, एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह, हेडक्वार्टर डीएसपी वेंकटेश प्रसाद और सीसीआर डीएसपी लक्ष्मण प्रसाद समेत दूसरे अधिकारी सुरक्षा और अन्य इंतजाम पर नजर रखते दिखे.

Mahashivratri 2026
देवघर में शिव बारात (Etv Bharat)

एसडीएम रवि कुमार ने भक्तों से शिव बारात का आनंद लेने की अपील करते हुए कहा कि इस साल की झांकियां पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा आकर्षक और शानदार थीं. नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने यह भी कहा कि साफ-सफाई, पीने के पानी और दूसरी नागरिक सुविधाओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. अलग-अलग जगहों पर पानी के टैंकर और सफाई कर्मचारी तैनात किए गए हैं.

Mahashivratri 2026
देवघर में शिव बारात (Etv Bharat)

शहर भर के अलग-अलग चौराहों पर जश्न का माहौल रहा. भक्त नाचते, गाते और नारे लगाते दिखे. देवघर में यह शिव बारात न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्रशासनिक तैयारियों और सामूहिक उत्साह का जीता-जागता उदाहरण भी पेश करती है. शिव बारात में हाथी, घोड़े और ऊंट जैसे जानवर भी शामिल रहे, जिन्होंने बच्चों और युवाओं को बहुत आकर्षित किया.

