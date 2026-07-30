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Shravani Mela 2026: आज से सावन शुरू, भोलेनाथ की भक्ति में डूबी राजधानी रांची, पहाड़ी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना

सावन महीने के पहले दिन पहाड़ी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली. इस बार यहां अरघा सिस्टम की व्यवस्था की गई है.

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रांची का पहाड़ी मंदिर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 30, 2026 at 9:13 AM IST

5 Min Read
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रांची: भगवान शिव की आराधना को समर्पित पवित्र सावन मास और श्रावणी मेले की शुरुआत आज से हो गई है. सावन के पहले ही दिन राजधानी रांची पूरी तरह शिवमय नजर आई. शहर के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर, सुरेश्वर महादेव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं. हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा. श्रद्धालु हाथों में गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और पूजा सामग्री लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते नजर आए.

अरघा सिस्टम की व्यवस्था

रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. मंदिर की सीढ़ियों की मरम्मत कराई गई है और आने-जाने के लिए नए पेवर ब्लॉक मार्ग बनाए गए हैं. श्रद्धालुओं के चढ़ने और उतरने के लिए अलग-अलग सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है, जिससे भीड़ का दबाव कम हो और दर्शन सुचारु रूप से हो सके. महिलाओं और पुरुषों के लिए भी अलग प्रवेश एवं निकास मार्ग निर्धारित किए गए हैं. जिसका लाभ श्रद्धालुओं को मिल रहा है.

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मंदिर जाते श्रद्धालु (ETV BHARAT)

मंदिर समिति ने जलाभिषेक के लिए इस बार अरघा सिस्टम की व्यवस्था की है. हालांकि पहली सोमवारी से अरघा सिस्टम से जलार्पण होगा. इसके माध्यम से श्रद्धालु बिना अधिक भीड़ के आसानी से बाबा भोलेनाथ पर जल अर्पित करेंगे. पहाड़ी मंदिर और सुरेश्वर महादेव मंदिर परिसर में समिति की ओर से श्रद्धालुओं को दूध, जल और बेलपत्र नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है.

सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में 60 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. बड़ी संख्या में पुलिस बल, दंडाधिकारी और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है, ताकि दर्शन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो. सुबह 3:30 बजे सरकारी पूजा के बाद मंदिर के पट सुबह 4:00 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए. श्रद्धालु सुबह 4:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक तथा दोपहर 2:00 बजे से रात 9:00 बजे तक दर्शन और जलाभिषेक कर सकेंगे.

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शिवलिंग पर जलाभिषेक करते श्रद्धालु (ETV BHARAT)

मंदिर के आसपास हटाए गए अतिक्रमण

इस बार रांची नगर निगम द्वारा पहाड़ी मंदिर के आसपास किए गए अतिक्रमण हटाने का भी लाभ श्रद्धालुओं को मिल रहा है. मंदिर क्षेत्र पहले की तुलना में अधिक खुला और व्यवस्थित दिखाई दे रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान हुई है. सावन महीने का विशेष महत्व सोमवार के व्रत और जलाभिषेक को लेकर माना जाता है. इस वर्ष सावन की पहली सोमवारी 3 अगस्त को पड़ेगी. इसे लेकर प्रशासन और मंदिर समिति ने अभी से व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं.

पहली सोमवारी को लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था की जा रही है. सावन के पहले दिन से ही रांची में आस्था, भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. शिवभक्तों का विश्वास है कि सावन में सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना और जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. यही आस्था हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को पहाड़ी मंदिर तक खींच लाती है.

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पहाड़ी मंदिर के बाहर लगी दुकानें (ETV BHARAT)

श्रद्धालुओं के लिए पूजा सामग्री की व्यवस्था

श्रद्धालु रंजन मिश्रा ने कहा सावन का पहला दिन हमारे लिए बेहद पावन होता है. सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक का सौभाग्य मिला है. प्रशासन और मंदिर समिति की व्यवस्थाएं पहले की तुलना में काफी बेहतर हैं. श्रद्धालु राजेश द्विवेदी ने कहा सावन में बाबा भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है. अलग प्रवेश-निकास, अरघा सिस्टम और बेहतर व्यवस्था के कारण बिना किसी परेशानी के जलाभिषेक कर पाए.

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दूध अभिषेक करते श्रद्धालु (ETV BHARAT)

श्रद्धालु विकास मंडल ने कहा हर साल सावन में पहाड़ी मंदिर आता हूं. इस बार सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था काफी अच्छी है. बाबा भोलेनाथ से सभी के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है. मंदिर के पुजारी सुबोध पाण्डे ने कहा सावन महीने को लेकर मंदिर में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग प्रवेश-निकास, अरघा सिस्टम, नि:शुल्क दूध, जल और बेलपत्र की व्यवस्था की गई है. पहली सोमवारी से भक्तों की सैलाब पहाड़ी मंदिर समेत रांची के विभिन्न शिवालयों में देखने को मिलेगा.

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