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चैत्र नवरात्र: बाड़मेर में गढ़ जोगमाया मंदिर में आस्था का रैला, 1400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 550 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचते हैं भक्त

गढ़ जोगमाया मंदिर में श्रद्धालु ( ETV Bharat Barmer )