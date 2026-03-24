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चैत्र नवरात्र: बाड़मेर में गढ़ जोगमाया मंदिर में आस्था का रैला, 1400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 550 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचते हैं भक्त

550 सीढ़ियां चढ़कर आना पड़ता है माता के दर्शन करने. बाशिंदे मानते हैं सरहदी जिले में पाक से लड़ाई में माता रानी ने किया बचाव.

Devotees at Garh Jogmaya Temple
गढ़ जोगमाया मंदिर में श्रद्धालु (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 24, 2026 at 2:15 PM IST

2 Min Read
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बाड़मेर: चैत्र नवरात्र में बाड़मेर के सबसे प्राचीन गढ़ जोगमाया मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही.1400 फीट ऊंची पहाड़ी पर इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 550 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है. कठिनाई के बावजूद हर रोज यहां बड़ी संख्या में भक्त गढ़ जोगमाया के दर्शन करने को पहुंचते हैं.

बाड़मेर निवासी 75 वर्षीय प्रहलादराम माली ने बताया कि वे 50 साल से नियमित रूप से गढ़ मंदिर आ रहे हैं. हर दिन 550 सीढ़ियां चढ़कर माताजी की आरती में पहुंचते हैं. माताजी की कृपा से सीढ़ियां चढ़ते समय थकान नहीं, बल्कि मन को शांति मिलती है. शहर के कल्याणपुर स्थित अपने घर से शाम को करीब डेढ़ किलोमीटर दूर मंदिर आते हैं. बिना रुके सीढ़ियां चढ़ते हैं. उनकी नियमितता हर किसी को हैरान करती है. खास बात है कि वे घर से बिना रुके सीधे मंदिर पहुंचते हैं.

मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु बोले... (ETV Bharat Barmer)

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Devotees climb the temple's 550 steps daily
मंदिर की 550 सीढ़ियां रोजाना चढ़ते हैं श्रद्धालु (ETV Bharat Barmer)

माली ने बताया कि माताजी की मूर्ति और यहां का वातावरण इतना पवित्र है कि एक बार दर्शन के बाद श्रद्धालु बार-बार आना चाहते हैं. युवा अवस्था में हर दिन दो बार माताजी के दर्शन करने आता था. नवरात्र में अब भी दिन में दो बार मंदिर पहुंचता हूं. उनका कहना था कि यह मंदिर सबसे पुराना एवं आस्था का केंद्र है. भारत-पाक के बीच वर्ष 1965 एवं 1971 की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर के समय देवी कृपा से सीमावर्ती बाड़मेर और उसके बाशिंदों को कोई नुकसान नहीं हुआ. गढ़ जोगमाया ने बाड़मेर को हर संकट से बचाया है.

Idols of the Goddess at Garh Jogmaya Temple
गढ़ जोगमाया मंदिर में माताजी की प्रतिमाएं (ETV Bharat Barmer)

मंदिर के पुजारी राहुल शर्मा ने बताया कि गढ़ जोगमाया मंदिर बाड़मेर का सबसे प्राचीन मंदिर है. हर साल नवरात्र में लाखों लोग माताजी के दर्शन करते हैं. चैत्र नवरात्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं. सच्चे मन और श्रद्धा से गढ़ मंदिर आने वाले भक्तों की देवी मनोकामना पूरी करती है.

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GARH JOGMAYA TEMPLE IN BARMER
TEMPLE ON 1400 FOOT HIGH HILL
DEVOTEES ARRIVE CLIMBING 550 STEPS
नवरात्र में उमड़ती आस्था
CHAITRA NAVRATRI 2026

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