चैत्र नवरात्र: बाड़मेर में गढ़ जोगमाया मंदिर में आस्था का रैला, 1400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 550 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचते हैं भक्त

चैत्र नवरात्र: बाड़मेर में गढ़ जोगमाया मंदिर में आस्था का रैला, 1400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 550 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचते हैं भक्त
550 सीढ़ियां चढ़कर आना पड़ता है माता के दर्शन करने. बाशिंदे मानते हैं सरहदी जिले में पाक से लड़ाई में माता रानी ने किया बचाव.
Published : March 24, 2026 at 2:15 PM IST
बाड़मेर: चैत्र नवरात्र में बाड़मेर के सबसे प्राचीन गढ़ जोगमाया मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही.1400 फीट ऊंची पहाड़ी पर इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 550 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है. कठिनाई के बावजूद हर रोज यहां बड़ी संख्या में भक्त गढ़ जोगमाया के दर्शन करने को पहुंचते हैं.
बाड़मेर निवासी 75 वर्षीय प्रहलादराम माली ने बताया कि वे 50 साल से नियमित रूप से गढ़ मंदिर आ रहे हैं. हर दिन 550 सीढ़ियां चढ़कर माताजी की आरती में पहुंचते हैं. माताजी की कृपा से सीढ़ियां चढ़ते समय थकान नहीं, बल्कि मन को शांति मिलती है. शहर के कल्याणपुर स्थित अपने घर से शाम को करीब डेढ़ किलोमीटर दूर मंदिर आते हैं. बिना रुके सीढ़ियां चढ़ते हैं. उनकी नियमितता हर किसी को हैरान करती है. खास बात है कि वे घर से बिना रुके सीधे मंदिर पहुंचते हैं.
पढ़ें:बहरोड में मनसा माता का लक्खी मेला आज से, 800 साल पहले माता ने दिए थे भक्त को दर्शन
माली ने बताया कि माताजी की मूर्ति और यहां का वातावरण इतना पवित्र है कि एक बार दर्शन के बाद श्रद्धालु बार-बार आना चाहते हैं. युवा अवस्था में हर दिन दो बार माताजी के दर्शन करने आता था. नवरात्र में अब भी दिन में दो बार मंदिर पहुंचता हूं. उनका कहना था कि यह मंदिर सबसे पुराना एवं आस्था का केंद्र है. भारत-पाक के बीच वर्ष 1965 एवं 1971 की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर के समय देवी कृपा से सीमावर्ती बाड़मेर और उसके बाशिंदों को कोई नुकसान नहीं हुआ. गढ़ जोगमाया ने बाड़मेर को हर संकट से बचाया है.
मंदिर के पुजारी राहुल शर्मा ने बताया कि गढ़ जोगमाया मंदिर बाड़मेर का सबसे प्राचीन मंदिर है. हर साल नवरात्र में लाखों लोग माताजी के दर्शन करते हैं. चैत्र नवरात्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं. सच्चे मन और श्रद्धा से गढ़ मंदिर आने वाले भक्तों की देवी मनोकामना पूरी करती है.
पढ़ें:नवरात्र मेला और टाइगर की टेरिटरी: करणी माता मंदिर मार्ग पर श्रद्धालुओं और बाघों की सुरक्षा का डबल चैलेंज