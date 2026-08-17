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श्रावणी मेला 2026ः सावन की तीसरी सोमवारी के मौके पर उमड़ा आस्था का सैलाब, शिवमय हुआ राज्य

तीसरी सोमवारी पर उमड़ा आस्था का सैलाब ( Etv Bharat )

दुमका/गिरिडीह/कोडरमा/सिमडेगा/रांची: सावन माह की तीसरी सोमवारी को बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जलार्पण किया. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन सोमवारी और नाग पंचमी का विशेष महत्व होने की वजह से पहले बाबाधाम देवघर और बाद में बासुकीनाथ में भक्तों ने जलार्पण किया.

सतर्क है जिला प्रशासन

इस दौरान श्रद्धालु भागलपुर के बरारी घाट से गंगाजल भरकर हंसडीहा के रास्ते सीधे बासुकीनाथ पहुंचे. इधर, कांवरियों की संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.

रात 2 बजे से जारी है कांवरियों का मंदिर में आगमन

मंदिर प्रवेश एवं निकास द्वार समेत मेले क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थलों पर पुलिस प्रशासन का सख्त पहरा है. रात 2 बजे मंदिर का पट खुलते ही 'बोल बम' के साथ कांवरियों का मंदिर में आगमन शुरू हुआ, जो लगातार जारी है. 'हर-हर महादेव' एवं 'बोल बम' के जयकारे से मंदिर परिसर गुंजायमान है.

कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया (Etv Bharat)

शिवगंगा से पवित्र जल लेने के लिए मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु

दरअसल, दर्शनियाटीकर हाईवे के पास तारा मंदिर रोड स्थित प्रवेश द्वार से श्रद्धालु शिवगंगा पहुंच रहे हैं और पवित्र शिवगंगा में डूबकी लगाकर कतारबद्ध होकर क्यू कॉम्प्लेक्स होते हुए संस्कार मंडप के रास्ते मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं, जहां से उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर में प्रवेश कराकर अरघा के माध्यम से जलाभिषेक कराया जा रहा है. वहीं डाक बम श्रद्धालुओं से टोकन प्राप्त कर उन्हें जलाभिषेक के लिए सीधे मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा है.

ड्रोन एवं सीसीटीवी कैमरों से गतिविधियों पर नजर

बासुकीनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं के सुगमतापूर्वक जलार्पण को लेकर प्रशासन देर रात से ही अलर्ट मोड में है. दुमका SDM कौशल कुमार ने बताया कि संभावित भीड़ को देखते हुए पूर्व से ही तैयारी कर ली गई थी. मेला क्षेत्र के सभी प्वांइट पर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल पूरी तरह से चौकस है तथा ड्रोन एवं सीसीटीवी कैमरे से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है. सावन माह की तीसरी सोमवारी के मौके पर बासुकीनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है.

हरिहरधाम शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

गिरिडीह में पवित्र सावन महीने की तीसरी सोमवारी पर बगोदर के प्रसिद्ध हरिहरधाम शिव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. सुबह से ही मंदिर के पट खुलते ही जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की भीड़ आनी शुरू हो गई.

आस्था में डूबे शिव भक्त

सोमवारी के साथ आज नाग पंचमी भी है. ऐसे में बाबा भोले पर जलाभिषेक करने से बाबा की कृपा शिवभक्तों पर रहती है. "बोल बम" और "हर-हर महादेव" के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा. श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना कर रहे हैं. इधर, भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन को भी तैनात किया गया है.