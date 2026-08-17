ETV Bharat / state

श्रावणी मेला 2026ः सावन की तीसरी सोमवारी के मौके पर उमड़ा आस्था का सैलाब, शिवमय हुआ राज्य

सावन माह की तीसरी सोमवारी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया.

third Monday of Sawan month
तीसरी सोमवारी पर उमड़ा आस्था का सैलाब (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2026 at 2:01 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमका/गिरिडीह/कोडरमा/सिमडेगा/रांची: सावन माह की तीसरी सोमवारी को बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जलार्पण किया. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन सोमवारी और नाग पंचमी का विशेष महत्व होने की वजह से पहले बाबाधाम देवघर और बाद में बासुकीनाथ में भक्तों ने जलार्पण किया.

सतर्क है जिला प्रशासन

इस दौरान श्रद्धालु भागलपुर के बरारी घाट से गंगाजल भरकर हंसडीहा के रास्ते सीधे बासुकीनाथ पहुंचे. इधर, कांवरियों की संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.

रात 2 बजे से जारी है कांवरियों का मंदिर में आगमन

मंदिर प्रवेश एवं निकास द्वार समेत मेले क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थलों पर पुलिस प्रशासन का सख्त पहरा है. रात 2 बजे मंदिर का पट खुलते ही 'बोल बम' के साथ कांवरियों का मंदिर में आगमन शुरू हुआ, जो लगातार जारी है. 'हर-हर महादेव' एवं 'बोल बम' के जयकारे से मंदिर परिसर गुंजायमान है.

कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया (Etv Bharat)

शिवगंगा से पवित्र जल लेने के लिए मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु

दरअसल, दर्शनियाटीकर हाईवे के पास तारा मंदिर रोड स्थित प्रवेश द्वार से श्रद्धालु शिवगंगा पहुंच रहे हैं और पवित्र शिवगंगा में डूबकी लगाकर कतारबद्ध होकर क्यू कॉम्प्लेक्स होते हुए संस्कार मंडप के रास्ते मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं, जहां से उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर में प्रवेश कराकर अरघा के माध्यम से जलाभिषेक कराया जा रहा है. वहीं डाक बम श्रद्धालुओं से टोकन प्राप्त कर उन्हें जलाभिषेक के लिए सीधे मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा है.

ड्रोन एवं सीसीटीवी कैमरों से गतिविधियों पर नजर

बासुकीनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं के सुगमतापूर्वक जलार्पण को लेकर प्रशासन देर रात से ही अलर्ट मोड में है. दुमका SDM कौशल कुमार ने बताया कि संभावित भीड़ को देखते हुए पूर्व से ही तैयारी कर ली गई थी. मेला क्षेत्र के सभी प्वांइट पर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल पूरी तरह से चौकस है तथा ड्रोन एवं सीसीटीवी कैमरे से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है. सावन माह की तीसरी सोमवारी के मौके पर बासुकीनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है.

हरिहरधाम शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

गिरिडीह में पवित्र सावन महीने की तीसरी सोमवारी पर बगोदर के प्रसिद्ध हरिहरधाम शिव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. सुबह से ही मंदिर के पट खुलते ही जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की भीड़ आनी शुरू हो गई.

आस्था में डूबे शिव भक्त

सोमवारी के साथ आज नाग पंचमी भी है. ऐसे में बाबा भोले पर जलाभिषेक करने से बाबा की कृपा शिवभक्तों पर रहती है. "बोल बम" और "हर-हर महादेव" के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा. श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना कर रहे हैं. इधर, भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन को भी तैनात किया गया है.

ध्वजाधारी आश्रम में उमड़ी शिवभक्तों की भीड़

कोडरमा में भी सावन की तीसरी सोमवारी पर श्रद्धालु विभिन्न शिवालयों में भगवान शिव को जल अर्पण कर रहे हैं. वहीं कोडरमा के ध्वजाधारी आश्रम में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ी. शिवभक्त यहां पूरी आस्था और भक्ति के साथ पहुंच रहे हैं और 777 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ की चोटी पर बसे भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं.

तीसरी सोमवारी पर उमड़ा आस्था का सैलाब (Etv Bharat)

ओडिशा के वेदव्यास त्रिवेणी संगम से जलाभिषेक के लिए पहुंचे कांवड़िये

सिमडेगा में सावन की तीसरी सोमवारी पर शिवभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. ओडिशा के वेदव्यास त्रिवेणी संगम से पवित्र जल लेकर 80 KM की पैदल यात्रा करते हुए हजारों कांवड़िये अहले सुबह सरना महादेव धाम पहुंचे. केसरिया वस्त्रों में सजे कांवरियों के जत्थे से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा. 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयकारों से वातावरण गूंजता रहा.

कांवरियों ने सरना महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया. इसके बाद श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ को बेलपत्र, सफेद फूल और प्रसाद अर्पित कर सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की. कांवरिया पूरे रास्ते शिव भजनों पर झूमते-नाचते हुए आगे बढ़े. कई स्थानों पर स्थानीय लोगों ने कांवरियों का स्वागत भी किया.

शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़

रांची में सावन के तीसरी सोमवारी श्रद्धा और भक्ति के माहौल में मनाई गई. सुबह होते ही राजधानी के प्रमुख शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ जुटने लगी. सबसे ज्यादा उत्साह रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में देखने को मिला, जहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे.

THIRD MONDAY OF SAWAN MONTH
दुग्धाभिषेक करते शिव भक्त (Etv Bharat)

कतार में लगकर अपनी बारी का श्रद्धालुओं ने किया इंतजार

मंदिर परिसर और आसपास का इलाका 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयघोष से गूंजता रहा. दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और बाबा भोलेनाथ को जल, दूध, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की.

THIRD MONDAY OF SAWAN MONTH
पहाड़ी शिव मंदिर में जलाभिषेक (Etv Bharat)

आस्था और उत्साह ने बढ़ाया श्रद्धालुओं का उत्साह

तीसरी सोमवारी को लेकर सुबह से ही पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी रही. कई भक्त गंगाजल लेकर मंदिर पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोग पैदल ही बाबा के दरबार तक पहुंचे. श्रद्धालुओं के चेहरे पर आस्था और उत्साह साफ नजर आया. पूजा-अर्चना के दौरान भक्तों ने भगवान शिव से सुख, शांति और परिवार की खुशहाली की कामना की.

ये भी पढ़ें- रामगढ़ का रहस्यमयी शिव मंदिरः सावन ही नहीं, साल के 365 दिन होता है महादेव का जलाभिषेक

कोडरमा में जलाभिषेक के लिए दोमुहानी धाम पहुंचे सैकड़ों शिव भक्त, आस्था में डूबे श्रद्धालु

सावन की दूसरी सोमवारीः बासुकीनाथ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

TAGGED:

DEVOTEES PERFORMED JALABHISHEK
सावन माह की तीसरी सोमवारी
बासुकिनाथ में उमड़ी भक्तों की भीड़
JALABHISHEK OF LORD SHIVA
THIRD MONDAY OF SAWAN MONTH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.