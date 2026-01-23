बसंत पंचमी पर बैद्यनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, भगवान शिव का जलाभिषेक कर श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद
बसंत पंचमी के मौके पर देवघर बाबा धाम में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया.
Published : January 23, 2026 at 1:35 PM IST
देवघर: बसंत पंचमी के मौके पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना सूर्योदय के साथ शुरू हो गई. हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी सरस्वती की पूजा की जाती है. देवघर के बाबा धाम मंदिर की बात करें तो यहां सरस्वती पूजा बेहद खास मानी जाती है क्योंकि यहां सिर्फ सरस्वती पूजा ही नहीं बल्कि भगवान शिव का तिलक महोत्सव भी आयोजित किया जाता है.
मिथिला से आए श्रद्धालु करते हैं बाबा धाम में जलाभिषेक
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माना जाता है कि मां पार्वती जो मिथिला की रहने वाली थी, उनके गृह क्षेत्र से हजारों लोग भगवान भोलेनाथ पर जल, गुलाल और घी चढ़ाकर उनका तिलक करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं. बसंत पंचमी के दिन देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है. मिथिला से आए श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं और तिलक उत्सव मनाने के बाद आपस में रंग गुलाल लगाकर मिठाइयां बांटकर खुशियां मना रहे हैं.
बाबा के दर्शन के लिए भक्तों में उत्साह
पंडा शशि मिश्रा बताते हैं कि सुबह से ही मंदिर में काफी भीड़ है. लोग सुबह से ही लाइन लगाकर बाबा को जल चढ़ाने के लिए उत्सुक हैं और परिजनों के बेहतर भविष्य के लिए आशीर्वाद ले रहे हैं. मंदिर के पंडा आगे बताते हैं कि मिथिला से आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि वे भगवान शिव के रिश्ते में साला लगते हैं और रिश्ते को निभाने के लिए हर साल बसंत पंचमी के दिन मंदिर में जल चढ़ाने का रिवाज हैं.
बसंत पंचमी के दिन मंदिर में चाक चौबंद व्यवस्था
इधर, मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है. वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर फिलहाल रोक है सिर्फ शीघ्र दर्शनम कूपन के माध्यम से लोगों को दर्शन कराए जा रहे हैं लेकिन उसके लिए भी श्रद्धालुओं को कई घंटे तक इंतजार करना पर रहा है. भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्त पांच किलोमीटर तक लंबी लाइन में लगे हुए हैं.
हर भक्त की होती है मनोकामना पूरी: मंदिर प्रबंधक
मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त ने बताया आज का दिन बेहद खास है. बसंत पंचमी के दिन जो भी श्रद्धालु, भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है. वहीं मिथिला से आए कई श्रद्धालुओं ने कहा कि सरस्वती पूजा के मौके पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से उनके मन को शांति मिलती है. माता पार्वती का मायके मिथिला में है, इसीलिए मां के मायके के होने के नाते उन्हें बाबा धाम में आना अच्छा लगता है.
ये भी पढ़ें- नये साल में बाबा धाम और बासुकीनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, जलाभिषेक कर मांगा आशीर्वाद
ससुराल से मायके तक आस्था का तिलक: बसंत पंचमी से पहले मिथिला के तिलकहरू के जयघोष से गूंज उठा बाबा बैद्यनाथ धाम
भगवान शिव के दरबार में पहुंची कंगना रनौत, देवघर और दुमका में किया भोलेनाथ का जलाभिषेक