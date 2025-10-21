ETV Bharat / state

रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, कार्तिक अमावस्या के मौके पर हुई पूजा

दीपावली के मौके पर भक्तों ने मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना कर मां से आशीर्वाद मांगा.

Maa Chinnamastika Temple
मां छिन्नमस्तिका मंदिर (Etv bharat)
Published : October 21, 2025 at 9:16 AM IST

रामगढ़: सिद्धपीठ छिन्नमस्तिका मंदिर के पट दीपावली के दिन भक्तों के लिये खुले रहे. यहां श्रद्धालु पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार से मां के दर्शन के साथ साथ पूजन हवन के लिए आते हैं. इसके अलावा कामरूप कामख्या के बाद इस सिद्धपीठ में कई तांत्रिक, मां के दरबार पहुंचते हैं और गुप्त साधना कर सिद्धि प्राप्त करते हैं. पूरे मंदिर प्रक्षेत्र में रातभर भजन, कीर्तन, मंत्रोच्चारण की आवाज और हवन कुंडों में दहकती आग की लपटें पूरे प्रक्षेत्र में आलौकिक शक्ति का एहसास कराती हैं.

मां छिन्नमस्तिका के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ (Etv Bharat)

मंदिर को सजाया गया

छिन्नमस्तिका मंदिर को दीपावली व काली पूजा को लेकर आकर्षक रंग बिरंगी लाइट व फूल समेत बैलून से सजाया गया है, जो छिन्नमस्तिका मंदिर आने वालों भक्तों को आकर्षित कर रहा है और पूरे प्रांगण में 'सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छामयी तारा तुमि! तुमार कर्मों तुमी कोरो मां! लोके बोले करी आमी! आमी यन्त्र तुमी यन्त्री, आमी घर तुमी घरनी आमी रथ तुमी रथी, जेमनी चला तेमनी चली! सकली तुमारी इच्छा ..!' यह मंत्र सिद्धपीठ स्थल छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में गूंज रहा है.

साधना से मिलती है मां की कृपा

बता दें कि तंत्र सिद्धि को लेकर असम के कामरूप कामाख्या के बाद छिन्नमस्तिके मंदिर का ही स्थान आता है इसलिए मां की साधना व आराधना करने के लिए साधक कार्तिक आमवस्या को विशेष तौर पर आते हैं, ऐसी मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या को छिन्नमस्तिके की पावन धरती में साधना और सिद्धि के लिए दिव्य शक्ति मिलती है. यहां सच्चे मन से भक्ति व साधना करने से साधकों की मनोकामना पूरी होती है और सिद्धियां प्राप्त होती है.

छिन्नमस्तिका मंदिर दीपावली की रात भक्तों के लिए खुला रहता है. साधक व भक्त बड़ी संख्या में मां की आराधना के लिए आते हैं. तंत्र मंत्र की साधना और सिद्धि के लिए कई बड़े तांत्रिक व साधक यहां पहुंचते हैं. पूरे मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है. पूरे मंदिर के साथ परिसर को विद्युत सज्जा, बैलून और फूलों से सजाया गया है: सुबोध पंडा, पुजारी

कार्तिक अमावस्या के दिन, जो भी भक्त मां से मांगते हैं माता उनकी मनोकामना जरूर पूरा करती है. ऐसा विश्वास है कि पूरे साल में केवल दीपावली के दिन ही मंदिर के पट खुलते है. आज के दिन का कुछ अलग महत्व है. तंत्र मंत्र सिद्धि करने वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. मंदिर प्रक्षेत्र के तीन स्थान तांत्रिक घाट, दामोदर भैरवी नदी संगम स्थल, भंडारीदह यह तीन महत्वपूर्ण है, जहां साधक व तांत्रिक अपनी साधना को गुप्त रूप से करते हैं: लोकेश पंडा, पुजारी

काली पूजा के मौके पर तांत्रिक, साधक और श्रद्धालुओं का रजरप्पा मंदिर में जुटान हुआ. दीपावली की रात छिनमस्तिका मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और पूरी रात मां की पूजा अर्चना होती है. श्रद्धालु कुश ने बताया कि हर अमावस्या में माता की आराधना की जाती है. खासकर दीपावली के दिन हर साल मां के दर्शन व पूजा की जाती हैं. यहां बहुत ही सकून मिलता है. इसके साथ ही मां का आशिर्वाद भी मिलता है.

श्रद्धालुओं के लिए विशेष इतंजाम

छिन्नमस्तिका मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं. रातभर बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों से श्रद्धालु यहां पहुंचे और मां की आराधना की. श्रद्धालुओं ने 13 हवन कुंडों में यज्ञ, मंत्रोच्चारण, हवन, जाप और पाठ के साथ माता की आराधना की गई.

