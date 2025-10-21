ETV Bharat / state

रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, कार्तिक अमावस्या के मौके पर हुई पूजा

रामगढ़: सिद्धपीठ छिन्नमस्तिका मंदिर के पट दीपावली के दिन भक्तों के लिये खुले रहे. यहां श्रद्धालु पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार से मां के दर्शन के साथ साथ पूजन हवन के लिए आते हैं. इसके अलावा कामरूप कामख्या के बाद इस सिद्धपीठ में कई तांत्रिक, मां के दरबार पहुंचते हैं और गुप्त साधना कर सिद्धि प्राप्त करते हैं. पूरे मंदिर प्रक्षेत्र में रातभर भजन, कीर्तन, मंत्रोच्चारण की आवाज और हवन कुंडों में दहकती आग की लपटें पूरे प्रक्षेत्र में आलौकिक शक्ति का एहसास कराती हैं.

मां छिन्नमस्तिका के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ (Etv Bharat)

मंदिर को सजाया गया

छिन्नमस्तिका मंदिर को दीपावली व काली पूजा को लेकर आकर्षक रंग बिरंगी लाइट व फूल समेत बैलून से सजाया गया है, जो छिन्नमस्तिका मंदिर आने वालों भक्तों को आकर्षित कर रहा है और पूरे प्रांगण में 'सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छामयी तारा तुमि! तुमार कर्मों तुमी कोरो मां! लोके बोले करी आमी! आमी यन्त्र तुमी यन्त्री, आमी घर तुमी घरनी आमी रथ तुमी रथी, जेमनी चला तेमनी चली! सकली तुमारी इच्छा ..!' यह मंत्र सिद्धपीठ स्थल छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में गूंज रहा है.

साधना से मिलती है मां की कृपा

बता दें कि तंत्र सिद्धि को लेकर असम के कामरूप कामाख्या के बाद छिन्नमस्तिके मंदिर का ही स्थान आता है इसलिए मां की साधना व आराधना करने के लिए साधक कार्तिक आमवस्या को विशेष तौर पर आते हैं, ऐसी मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या को छिन्नमस्तिके की पावन धरती में साधना और सिद्धि के लिए दिव्य शक्ति मिलती है. यहां सच्चे मन से भक्ति व साधना करने से साधकों की मनोकामना पूरी होती है और सिद्धियां प्राप्त होती है.

छिन्नमस्तिका मंदिर दीपावली की रात भक्तों के लिए खुला रहता है. साधक व भक्त बड़ी संख्या में मां की आराधना के लिए आते हैं. तंत्र मंत्र की साधना और सिद्धि के लिए कई बड़े तांत्रिक व साधक यहां पहुंचते हैं. पूरे मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है. पूरे मंदिर के साथ परिसर को विद्युत सज्जा, बैलून और फूलों से सजाया गया है: सुबोध पंडा, पुजारी