नये साल में बाबा धाम और बासुकीनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, जलाभिषेक कर मांगा आशीर्वाद

बाबा धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब ( Etv Bharat )

देवघर/दुमका: नए साल के अवसर पर बाबा धाम में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे. श्रद्धालु अहले सुबह से ही बैद्यनाथ मंदिर में पहुंच रहे हैं. सभी ने बेहतर भविष्य के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की. वहीं मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं की सुख एवं सुविधा का ख्याल रखा गया. यहां जितने भी श्रद्धालु आ चुके हैं या फिर आ रहे हैं, वे लाइन में खड़े होकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं.

भीड़ को देखते हुए वीआईपी दर्शन पर रोक

श्रद्धालु शिवलिंग का जलाभिषेक कर अच्छे भविष्य की कामना कर रहे हैं. भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने वीआईपी दर्शन की 1 जनवरी तक रोक लगा दी है. जिला प्रशासन ने दर्शन कूपन पर रोक लगा दी है. मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पुलिस की तरफ से अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है. कई ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां से श्रद्धालुओं के आने-जाने पर नजर रखी जा रही है.

बाबा धाम में आया आस्था का सैलाब (Etv Bharat)

बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद पाकर खुश हुए श्रद्धालु

दूसरे राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि देवघर का बैद्यनाथ धाम द्वादश ज्योतिर्लिंग के साथ-साथ माता शक्ति का भी पीठ है. श्रद्धालु प्रवीण कुमार ने बताया कि नए साल पर हर कोई बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन की शुरुआत करता है. इसलिए आज वह अपने परिवार के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे हैं.

हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

मंदिर के तीर्थ पुरोहित बाबा अमित ने बताया कि सुबह से ही मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए अहले सुबह से 11 बजे तक करीब पचास हजार श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया है. उम्मीद है कि देर शाम तक एक लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करेंगे. सुबह से करीब एक किलोमीटर तक लंबी लाइन लगाकर श्रद्धालु पूजा करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे.

लोगों में धर्म के प्रति बढ़ी आस्था