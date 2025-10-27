लोक आस्था का महापर्व छठः व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को दिया पहला अर्घ्य
छठ पूजा के तीसरे दिन व्रतियों ने प्रदेश के विभिन्न जलाशयों में अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया.
Published : October 27, 2025 at 5:36 PM IST
कोडरमा: लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है. जहां अपने 36 घंटे के निर्जला व्रत के दौरान छठ व्रती छठ घाटों पर पहुंचती हैं और अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित करते हैं.
छठव्रतियों के लिए छठ घाट पर पूजा समिति की ओर से कई इंतजाम किए गए हैं. महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाया गया है तो जो व्रती घाटों पर अपने दऊरा लेकर आ रहे हैं उनके बीच फलों का वितरण किया जा रहा है. छठ घाटों को दुल्हन की तरह सजाया गया हैं. चारों ओर आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और पूरा छठ घाट छठ के गीतों से गुंजायमान है.
आज छठ व्रती विभिन्न घाटों पर पहुंचकर आस्था की डूबकी लगाने के बाद अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया. कोडरमा के विभिन्न छठ घाटों पर भक्तों की काफी भीड़ नजर आई. इस दौरान भारी संख्या में पहुंचकर लोगों ने डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ्य दिया.
अर्घ्य देने के बाद ज्यादातर व्रती अपने-अपने घर की ओर प्रस्थान किया. वहीं दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु विभिन्न जलाशयों के पास बने शिविरों में रहेंगे. जिनके लिए विभिन्न पूजा समितियों और प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्था की गयी है. इसके बाद मंगलवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा.
मंगलवार अहले सुबह छठ व्रती विभिन्न घाटों पर पहुचेंगे और उदयमान भगवान भस्कार को दूसरा अर्घ्य अर्पित करने के बाद अपने 36 घंटे के निर्जला व्रत को समाप्त करेंगी.
बता दें कि बिहार-झारखंड में छठ पूजा काफी धूमधाम से मनाया जाता है और छठ पर्व में सुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है. व्रती पूरे विधि-विधान से छठ पूजा करते हैं और अपने और अपने परिवार की सुख:समृद्धि की कामना भगवान भास्कर से करते हैं. छठ पूजा ही एक ऐसा मौका होता हैं जब लोग चाहे जहां भी रहें अपने घर जरूर पहुंचते हैं.
