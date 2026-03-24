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धूमधाम से मनाया जा रहा लोक आस्था का महापर्व चैती छठ, अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को दिया गया अर्घ्य

चैती छठ के मौके पर हजारीबाग में श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया. घाटों पर छठी मैया के गीत गूंजा.

CHAITI CHHATH FESTIVAL
डूबते सूर्य को अर्घ्य देते श्रद्धालु (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 24, 2026 at 9:03 PM IST

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हजारीबाग: चैती छठ के चार दिवसीय अनुष्ठान के तीसरे दिन चैत्र शुक्ल षष्ठी मंगलवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर की पूजा की गई. छठव्रतियों ने डूबते सूरज को अर्घ्य देकर मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना की. महिला-पुरुष ने स्नान कर पीला व लाल वस्त्र धारण कर पूरी पवित्रता के साथ हाथों में बांस के सूप में ठेकुआ, ईख, नारियल, केला रखकर डूबते हुए सूर्य को नदी घाटों पर अर्घ्य दिया. चैती छठ करने वालों की संख्या बेहद कम होती है.

जिले के विभिन्न जलाशयों में छोटे-छोटे समूह में हिंदू धर्मावलंबी अर्घ्य देने के लिए पहुंचे. इस दौरान हर ओर छठी मैया की गीत सुनाई दे रही है. इससे पहले छठ घाटों की साफ-सफाई की गई. रंग-बिरंगे लाइटों से घाटों को आकर्षक ढंग से सजाया गया. बड़ी संख्या में लोग दोपहर बाद से ही घाट पर पहुंचने लगे थे. श्रद्धालुओं द्वारा पूरे भक्ति भाव से भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया. अब बुधवार को सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

हिंदुओं का महान पर्व है चैती छठ
छठ महापर्व हिंदुओं का सबसे महान पर्व है. ये साल में दो बार मनाया जाता है. छठ महापर्व की सबसे खूबसूरती यही है कि इसमें डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देने की परंपरा है. चार दिनों तक चलने वाले अनुष्ठान के अंतिम दिन यानी बुधवार को व्रती सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पारन करेंगी. सबसे खास बात यह है कि इस महान पर्व में 36 घंटे का व्रत रखा जाता है. घर में सुख, शांति, समृद्धि की कामना के लिए इस व्रत को किया जाता है.

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