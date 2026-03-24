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झारखंड में आस्था के साथ मनाया जा रहा चैती छठ, अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को दिया गया अर्घ्य

संध्या अर्घ्य के दौरान लोगों की भीड़ ( Etv bharat )