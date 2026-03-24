झारखंड में आस्था के साथ मनाया जा रहा चैती छठ, अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को दिया गया अर्घ्य
झारखंड में चैती छठ पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है. लोगों ने भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य अर्पित किए.
Published : March 24, 2026 at 8:30 PM IST
रांची/गिरीडीह/बोकारो: चैत माह में मनाए जाने वाले चैती छठ पर्व के तहत श्रद्धालुओं ने गहरी आस्था और भक्ति के साथ संध्या अर्घ्य अर्पित किया. व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. शाम होते ही शहर के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा वातावरण भक्ति में डूब गया.
छठी मइया और सूर्य देव की पूजा
व्रती महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में घाटों पर पहुंचे और पूरे विधि-विधान के साथ छठी मइया और सूर्य देव की पूजा-अर्चना की. जैसे ही सूर्यास्त का समय नजदीक आया, व्रतियों ने जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान घाटों पर छठ गीतों की गूंज सुनाई दी, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया.
सुख, शांति और समृद्धि के लिए पूजा
चैती छठ, जो कि चैत्र माह में मनाया जाता है, लोक आस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व है. मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है. व्रती पूरे नियम और संयम के साथ इस पर्व का पालन करते हैं, जिसमें सूर्य उपासना का विशेष महत्व होता है.
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए साफ-सफाई
इस अवसर पर भगवान भास्कर की विशेष पूजा-अर्चना की गई. व्रतियों ने फल, ठेकुआ, नारियल सहित अन्य प्रसाद अर्पित कर सूर्य देव से आशीर्वाद मांगा. घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए साफ-सफाई और सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए थे, जिससे पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.
आस्था और श्रद्धा में कोई कमी
बताया जाता है कि हर साल चैत माह में इस पूजा का आयोजन पारंपरिक रूप से किया जाता है. हालांकि कार्तिक छठ की तुलना में इसका स्वरूप अपेक्षाकृत छोटा होता है, लेकिन आस्था और श्रद्धा में कोई कमी नहीं होती. यही कारण है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग इस पर्व में भाग लेते हैं.
प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था
प्रशासन की ओर से भी इस अवसर पर पुख्ता व्यवस्था की गई थी. घाटों पर रोशनी, सुरक्षा बल और साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की गई, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो. कुल मिलाकर, चैती छठ का संध्या अर्घ्य श्रद्धा, परंपरा और आस्था के अद्भुत संगम के रूप में संपन्न हुआ, जहां हर किसी ने सूर्य देव से अपने और अपने परिवार के सुखद भविष्य की कामना की.
गिरिडीह
गिरिडीह में भी चैती छठ की धूम देखने को मिल रही है. यहां कई लोगों ने छठ का व्रत किया. सोमवार को खरना के बाद मंगलवार को अस्तचलगामी (डूबते हुए) सूर्य को अर्घ्य दिया गया. सूर्य को अर्घ्य देने के लिए लोगों की भीड़ अरगाघाट में उमड़ पड़ी. हजारों की संख्या में लोगों का जुटान हुआ. लोगों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया. इस दौरान चारों तरफ छठ के गीत बजते रहे.
बुधवार को उदीयमान सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य
बता दें कि रविवार को नहाय-खाय के साथ इस चार दिवसीय पर्व का आरंभ हुआ था. सोमवार को खरना हुआ तो मंगलवार को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया. जबकि बुधवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही पर्व का समापन हो जाएगा. यहां यह भी बता दें कि चैत्र छठ का अलग ही महत्व और काफी संख्या में लोग इस पर्व को करते हैं.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
छठ पर्व को देखते हुए गिरिडीह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. डीएसपी नीरज सिंह की अगुवाई में छठ घाटों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर बलों को तैनात किया गया है. व्रतियों को घाट जाने में परेशानी नहीं हो, इसे लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरूस्त किया गया था. इससे पहले छठ घाट की सफाई का जायजा मंत्री सुदिव्य कुमार के अलावा मेयर प्रमिला मेहरा ने लिया था. मंत्री ने साफ कहा था कि व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए. मंत्री के निर्देश के बाद से निगम प्रशासन इस कार्य में जुटा हुआ था.
बोकारो
बोकारो में लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन संध्या के अवसर पर व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न घाटों, तालाबों और जलाशयों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. चारों ओर भक्ति, श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला.
डूबते सूर्य को अर्घ्य, घाटों पर उमड़ा जनसैलाब
व्रती महिलाएं और पुरुष पारंपरिक परिधानों में जल में खड़े होकर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा-अर्चना करते नजर आए. सूप में ठेकुआ, फल, गन्ना, नारियल सहित विभिन्न प्रकार के प्रसाद सजाकर पूरे विधि-विधान के साथ अर्घ्य अर्पित किया. घाटों पर गूंजते छठ गीत और “छठी मैया की जय” के जयकारों ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया.
श्रद्धा में डूबे श्रद्धालु
चैती छठ घाटों पर व्रतधारी महिलाओं और पुरुषों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां सभी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सूर्य की आराधना की. शहर के प्रमुख घाटों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और प्रशासन द्वारा सुरक्षा एवं सुविधा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और मंगलकामना की. घाटों पर पारंपरिक गीतों की गूंज और भक्तिमय माहौल ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया.
चारों ओर साफ-सफाई, रोशनी और व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों की सक्रिय भूमिका भी सराहनीय रही. देर रात तक श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी रही, जिससे पूरा शहर छठ महापर्व की आस्था में डूबा नजर आया.
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