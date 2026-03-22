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बर्फबारी के बीच स्वर्ग सा सुंदर दिख रहा शिकारी माता का दरबार! अद्भुत है मान्यता, दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु

छोटी काशी मंडी में स्थित शिकारी माता का दरबार किसी चमत्कार से कम नहीं है. दर्शन मात्र से माता पूर्ण करतीं हैं कामना!

Shikari Mata Mandir Snowfall
स्वर्ग सा सुंदर शिकारी माता का दरबार! (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 4:19 PM IST

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Updated : March 22, 2026 at 5:16 PM IST

6 Min Read
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सराज: देवभूमि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में देवी-देवताओं के कई प्रसिद्ध एवं चमात्कारिक मंदिर हैं जहां सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है. इन्हीं प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है शिकारी माता का मंदिर. चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अब मंदिर जा सकते हैं क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने 19 मार्च से शिकारी माता के कपाट खोल दिए हैं. इस मंदिर की अद्भुत मान्यता है और पांडवों से भी इसका इतिहास डुड़ा है.

स्वर्ग सा सुंदर शिकारी माता का दरबार!

देवी-देवताओं की धरती कहे जाने वाली सराजघाटी में भी कई ऐतिहासिक और चमत्कारिक धार्मिक स्थल मौजूद हैं. सराज की धरती पर द्वापर युग के प्रमाण अभी अभी तक मौजूद हैं, जिनमें से एक है घाटी की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान माता शिकारी देवी का मंदिर. स्थानीय प्रशासन ने नवंबर माह में बर्फवारी के चलते इसके कपाट बंद कर दिए थे, जिसके चलते चाहकर भी श्रद्धालु माता के दर्शन नहीं कर पाए थे. अब प्रशासन ने माता शिकारी के कपाट पहले नवरात्र 19 मार्च को ही खोल दिए थे, लेकिन उसके बाद भी इस क्षेत्र में लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण माता का दरबार सूना ही रहा.

लोक निर्माण विभाग के अनुसार, ताजा बर्फबारी के बाद लोक निर्माण विभाग ने एक जेसीबी, एक स्नो कट्टर की सहायता से पिछले दिनों बंद पड़ी रायगढ़ शिकारी सड़क को भी बहाल कर दिया है. अब लोग अपनी गाड़ी से माता शिकारी तक आसानी से पहुंच कर चैत्र नवरात्रि में परिवार संग माता शिकारी का दर्शन कर माता शिकारी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं.

Shikari Mata Mandir Mandi Snowfall
छत विहीन है शिकारी देवी मंदिर (ETV Bharat)

इस बार मनमोहक है माता शिकारी का सफर

एक्सईएन लोक निर्माण विभाग नीतीश कुमार ने कहा कि, "स्थानीय प्रशासन के आदेशानुसार रायगढ़ माता शिकारी सड़क को एक बार फिर साफ कर दिया गया है. श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतें न आए इसलिए विभाग की जेसीबी मशीन सफाई करने फिर भेज दी गई है. जब तक बर्फ पूरी तरह पिघल नहीं जाती तो तब तक रायगढ़ से शिकारी माता सड़क का सफर बहुत रोमांचक और मनमोहक रहेगा. शिकारी देवी मंदिर का सफर आपको रोहतांग दर्रे की याद दिलाती नजर आएगी. बस यात्रा के दौरान श्रद्धालु विशेष सावधानी बरतें."

अद्भुत है शिकारी माता का दरबार

हिमाचल के मंडी जिले में लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिकारी माता मंदिर एक अद्वितीय और दिव्य तीर्थ स्थल है. पौराणिक मान्यता है कि, पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया था और मार्कण्डेय ऋषि ने यहां तपस्या की थी. चैत्र नवरात्रि के में माता का आशीर्वाद लेने के साथ बर्फ का आनंद लेने आ रहे श्रद्धालु. स्थानीय श्रद्धालुओं में मान्यता है कि यह मंदिर बहुत ही चमत्कारिक धार्मिक स्थल है. मंडी जिले का सर्वोच्च शिखर होने के नाते इसे मंडी का या यूं कहें कि सराज का ताज भी कहा जाता है. शिकारी शिखर की पहाड़ियों पर स्थित देवी का यह मंदिर आज भी छत से विहीन है.

Shikari Mata Mandir Mandi Snowfall
स्वर्ग सा सुंदर शिकारी माता का दरबार! (ETV Bharat)

पांडवों से जुड़ा है मंदिर का इतिहास

पौराणिक मान्यता है कि, पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया था और मार्कण्डेय ऋषि ने यहां तपस्या की थी. मान्यता के अनुसार मार्कंडेय ऋषि ने इस स्थान पर कई वर्ष तपस्या की थी उनकी तपस्या से खुश होकर मां दुर्गा अपने शक्ति रूप में स्थान पर स्थापित हुई. वहीं, बाद में इस स्थान पर अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी तपस्या की थी. पांडवों की तपस्या से खुश होकर मां दुर्गा प्रकट हुई और पांडवों को युद्ध में जीत का आशीर्वाद दिया. उसी समय पांडवों ने मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन किसी कारण इस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो सका और पांडव यहां पर मां की पत्थर की मूर्ति स्थापित करने के बाद चले गए.

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बर्फ की सफेद चादर से लिपटी पहाड़ी (ETV Bharat)

छत विहीन है शिकारी देवी मंदिर

यहां पर हर साल सर्दियों में कई फीट बर्फ गिरती है, लेकिन मूर्तियों के स्थान पर कभी भी बर्फ नहीं टिकती है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है. यह मंदिर अपनी छत विहीन संरचना के लिए प्रसिद्ध है. मान्यता के अनुसार, माता शिकारी देवी छत के नीचे रहना पसंद नहीं करतीं हैं. कई कोशिशों के बाद भी इस रहस्यमय मंदिर की छत नहीं बन पाई.

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शिकारी माता का दरबार (ETV Bharat)

मंदिर को लेकर दूसरी मान्यता भी है प्रसिद्ध

एक अन्य मान्यता के अनुसार यह पूरा क्षेत्र वनों से घिरा हुआ था और यहां पर शिकारी वन्यजीवों का शिकार करने आते थे. शिकार करने से पहले शिकारी इस मंदिर में सफलता की प्रार्थना करते और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती. इसी के बाद इस मंदिर का नाम शिकारी देवी पड़ गया. शिकारी माता दर्शन करने के लिए हर साल यहां पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. मंदिर के चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखती है और श्रद्धालुओं के पहुंचने के लिए यहां पर बेहद सुंदर मार्ग बनाया गया है.

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अद्भुत है शिकारी देवी मंदिर की मान्यता (ETV Bharat)

शिकारी माता मंदिर में पुजारी श्याम सिंह ने बताया कि, "बारिश, आंधी, तूफान और बर्फबारी में भी शिकारी माता खुले आसमान के नीचे रहना ही पसंद करती हैं. माता की पिंडियों पर कभी भी बर्फ नहीं टिकती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है. इन दिनों शिकारी देवी में भारी बर्फबारी हुई है. बर्फबारी के चलते और साल के मुकाबले इस बार श्रद्धालुओं की संख्या न के बराबर है."

Shikari Mata Mandir Mandi Snowfall
पांडवों से जुड़ा है मंदिर का इतिहास! (ETV Bharat)

15 नवंबर से 19 मार्च तक माता शिकारी के कपाट बंद

मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान माता शिकारी में बर्फबारी की संभावना को दैखते हुए प्रशासन ने हर बर्ष की भांति 15 नवंबर से माता शिकारी के कपाट बंद कर दिए थे. वहीं, 19 मार्च को हवन और विधिवत पूजा-अर्चना के बाद मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं.

Shikari Mata Mandir Mandi Snowfall
पांडवों से जुड़ा है मंदिर का इतिहास! (ETV Bharat)

कहां है शिकारी देवी मंदिर?

बता दें कि, शिकारी माता मंदिर मंडी शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर और जंजैहली से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. शिकारी माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु मंडी से पंडोह के रास्ते होते हुए जंजैहली पहुच सकते हैं, फिर वहां से ट्रैकिंग या स्थानीय वाहन से माता के दरबार तक पहुंचा जा सकता है.

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मनमोहक है माता शिकारी का सफर (ETV Bharat)

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Last Updated : March 22, 2026 at 5:16 PM IST

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