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माता शिकारी देवी के दरबार में उमड़ी आस्था, प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए की ये व्यवस्थाएं

हर साल माता शिकारी देवी मंदिर में विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए आते हैं.

Mata Shikari Devi Temple in Seraj
शिकारी देवी मंदिर में उड़ रही आस्था (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 11:45 AM IST

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Updated : May 26, 2026 at 12:30 PM IST

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मंडी: जिला मंडी की सराज घाटी में सबसे ऊंची एवं प्रसिद्ध धार्मिक स्थली माता शिकारी देवी मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ रही है. पंचायत चुनावों के चलते क्षेत्र में श्रद्धालुओं की आवाजाही अपेक्षाकृत कम देखी जा रही है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया संपन्न होते ही माता के दरबार में एक बार फिर भारी जनसैलाब उमड़ने की संभावना जताई जा रही है. रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन कर आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं.

माता शिकारी देवी मंदिर में भक्ति का सैलाब (ETV Bharat)

प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है ये धार्मिक स्थल

मंडी जिले में स्थित धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र माने जाने वाले माता शिकारी देवी मंदिर की प्राकृतिक सुंदरता श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है. प्रकृति की गोद में बसे इस पावन स्थल पर पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं का मन यहां से लौटने को नहीं करता है. जयकारों और भक्तिमय माहौल के बीच श्रद्धालु माता के चरणों में माथा टेककर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं. वहीं, कई श्रद्धालु मनोकामना पूरी होने पर यहां जातर भी चढ़ा रहे हैं.

"पंचायत चुनावों के कारण इन दिनों श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की पूरी संभावना है. छुट्टियों के दिनों में अब भी हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं." - सुरेश शर्मा, पुजारी, माता शिकारी देवी

Mata Shikari Devi Temple in Seraj
माता शिकारी देवी मंदिर (ETV Bharat)

कैसे पहुंचे माता शिकारी देवी मंदिर ?

पुजारी सुरेश शर्मा ने बताया कि मंडी जिले में चैलचौक से वाया देवीदड़ सड़क मार्ग होकर माता शिकारी देवी मंदिर की दूरी करीब 35 किलोमीटर है. यह मार्ग रोमांच और एडवेंचर से भरपूर होने के बावजूद मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रास्तों में शामिल है. इसके अलावा श्रद्धालु वाया जंजैहली और वाया करसोग सड़क मार्ग से भी मंदिर पहुंच सकते हैं. जंजैहली और करसोग मार्ग सभी छोटी और बड़ी गाड़ियों के लिए सुगम हैं, जिससे बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलती है.

श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था

हर साल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर सहित देश के विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं. मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के रात्रि विश्राम के लिए मंदिर कमेटी द्वारा सरायों की व्यवस्था की गई है. वहीं, वन विभाग का विश्राम गृह भी यहां मौजूद है. इसके अलावा सरकार द्वारा एक नए रेस्ट हाउस का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है, जिससे भविष्य में श्रद्धालुओं को और अधिक सुविधाएं मिल सकेगी.

Mata Shikari Devi Temple in Seraj
माता शिकारी देवी में पहुंचे श्रद्धालु (ETV Bharat)

"माता शिकारी देवी मंदिर के कपाट हर साल 15 मार्च को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं और 15 नवंबर को विधिवत रूप से बंद कर दिए जाते हैं. सर्दियों में यहां भारी बर्फबारी होने के कारण मंदिर क्षेत्र पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित होती है. इसी वजह से हर साल निर्धारित समय के अनुसार मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं और फिर बर्फ हटने के बाद इन्हें श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है." - सुरेश शर्मा, पुजारी, माता शिकारी देवी

11 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित मंदिर

समुद्र तल से करीब 11 हजार फीट की ऊंचाई पर विराजमान माता शिकारी देवी का यह पवित्र धाम श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है. यहां से आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं, हरी-भरी घाटियों और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है. आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक ऊर्जा का अनूठा संगम इस स्थल को हिमाचल प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में विशेष पहचान दिलाता है. वहीं, माता शिकारी मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्हें यहां आकर काफी अच्छा लगा है. वे हर साल यहां माता के दर्शनों के लिए आते हैं. यहां पर मांगी सारी मन्नतें पूरी होती हैं.

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Last Updated : May 26, 2026 at 12:30 PM IST

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