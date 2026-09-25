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अनंत चतुर्दशी पर कोटा में विशाल जुलूस, गणपति विसर्जन के गवाह बनने उमड़े श्रद्धालु...अलग अलग ड्रेस में दिखी गणेश प्रतिमाएं

कोटा: संभाग का सबसे बड़ा अनंत चतुर्दशी जुलूस शुक्रवार दोपहर शुरू हुआ. इसके लिए साधु-संतों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधायक संदीप शर्मा एवं कल्पना देवी आदि ने सुबह 11 बजे पूजा की. विद्युत साज सजावट एवं पूजा के बाद दोपहर 12 बजे जुलूस रवना हुआ. जुलूस के दौरान शहर के भीतरी भाग में वाहनों की नो एंट्री रखी गई. जुलूस मार्ग को देखते हुए कोटा में तैनात रहे पुराने पुलिस अधिकारियों को भी ड्यूटी पर बुलाया गया. जुलूस से बाहर आने जाने के लिए कई इमरजेंसी गेट बनाए गए. इस दौरान करीब 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया. जुलूस में शामिल गणपति प्रतिमाएं विभिन्न ड्रेस में दिखी. झांकियों में देश की मिसाइल ताकत दिखाई गई तो गणपति स्टूडेंट वेश में भी नजर आए.

आसपास के जिलों से आए श्रद्धालु: पुलिस अधीक्षक सिटी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पुलिस ने जुलूस के पूरे मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं. जूलुस की निगरानी की जा रही है. साथ ही ड्रोन कैमरे भी लगाए हैं. इसके अलावा पुलिसकर्मियों के लिए मचान बनाए गए. इन पर पुलिसकर्मी तैनात किए. फेस डिटेक्शन कैमरे भी लगाए हैं, ताकि घटना-दुर्घटना के समय लोगों की पहचान की जा सके. अनंत चतुर्दशी के जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल होने लोग कोटा आए. दोपहर में संख्या कम थी, लेकिन शाम 4 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी. यह सिलसिला रात तक चलेगा. कोटा के अलावा बारां, झालावाड़ व बूंदी से भी लोग जुलूस में शामिल होने आए. प्रशासन और पुलिस ने जुलूस के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए. इमरजेंसी गेट और मेडिकल सुविधाओं के लिए जगह बनाई गई. जगह-जगह टीमें तैनात की गई.

कोटा में उत्साह से हुआ गणपति विसर्जन. (ETV Bharat Kota)

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सभी अखाड़ों को मौका: अनंत चतुर्दशी महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष साध्वी हेमा सरस्वती ने कहा कि अखाड़े और झांकियां को नियम से एंट्री दी जा रही है. बारी-बारी से अखाड़े वालों को अंदर प्रवेश मिल रहा है. सभी 18 अखाड़ों को सूरजपोल पहुंचना होगा. जुलूस और शोभायात्रा के प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया, समिति से बड़ी संख्या में वॉलिंटियर्स जुलूस में लगाए गए है. जुलूस सूरजपोल से शुरू होकर कैथूनी पोल, श्रीपुरा, सब्जी मंडी, अग्रसेन बाजार, रामपुर आर्य समाज रोड, लाडपुरा होते हुए जयपुर गोल्डन और वहां से किशोर सागर तालाब की बाहरदारी पहुंचेगा, जहां विसर्जन किया जाएगा.जुलूस की सूरजपोल गेट पर पूजा के दौरान बड़ी संख्या में साधु-संत मौजूद रहे. भव्य आरती की गई. इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पूर्व राजपरिवार के इज्यराज सिंह मौजूद थे.

जुलूस से पहले गणपतिजी की आरती करते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं साधु संत (ETV Bharat kota)

20 फीट तक की प्रतिमाएं: हेमा सरस्वती ने कहा कि किशोर सागर तालाब की बारहदरी के पास कई बड़ी क्रेन लगाई गई है, जिनसे गणपति के बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा. कोटा में 20 फीट तक की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. इनमें नगर सेठ और रामपुरा के राजा सहित अन्य कई इलाके की प्रतिमाएं हैं. ये जुलूस के साथ विसर्जन के लिए पहुंचेंगी.