अनंत चतुर्दशी पर कोटा में विशाल जुलूस, गणपति विसर्जन के गवाह बनने उमड़े श्रद्धालु...अलग अलग ड्रेस में दिखी गणेश प्रतिमाएं
दोपहर में श्रद्धालुओं की संख्या कम थी, लेकिन शाम 4 बजे से भीड़ बढ़ने लगी. यह सिलसिला रात तक चलेगा.
Published : September 25, 2026 at 5:49 PM IST
कोटा: संभाग का सबसे बड़ा अनंत चतुर्दशी जुलूस शुक्रवार दोपहर शुरू हुआ. इसके लिए साधु-संतों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधायक संदीप शर्मा एवं कल्पना देवी आदि ने सुबह 11 बजे पूजा की. विद्युत साज सजावट एवं पूजा के बाद दोपहर 12 बजे जुलूस रवना हुआ. जुलूस के दौरान शहर के भीतरी भाग में वाहनों की नो एंट्री रखी गई. जुलूस मार्ग को देखते हुए कोटा में तैनात रहे पुराने पुलिस अधिकारियों को भी ड्यूटी पर बुलाया गया. जुलूस से बाहर आने जाने के लिए कई इमरजेंसी गेट बनाए गए. इस दौरान करीब 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया. जुलूस में शामिल गणपति प्रतिमाएं विभिन्न ड्रेस में दिखी. झांकियों में देश की मिसाइल ताकत दिखाई गई तो गणपति स्टूडेंट वेश में भी नजर आए.
आसपास के जिलों से आए श्रद्धालु: पुलिस अधीक्षक सिटी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पुलिस ने जुलूस के पूरे मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं. जूलुस की निगरानी की जा रही है. साथ ही ड्रोन कैमरे भी लगाए हैं. इसके अलावा पुलिसकर्मियों के लिए मचान बनाए गए. इन पर पुलिसकर्मी तैनात किए. फेस डिटेक्शन कैमरे भी लगाए हैं, ताकि घटना-दुर्घटना के समय लोगों की पहचान की जा सके. अनंत चतुर्दशी के जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल होने लोग कोटा आए. दोपहर में संख्या कम थी, लेकिन शाम 4 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी. यह सिलसिला रात तक चलेगा. कोटा के अलावा बारां, झालावाड़ व बूंदी से भी लोग जुलूस में शामिल होने आए. प्रशासन और पुलिस ने जुलूस के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए. इमरजेंसी गेट और मेडिकल सुविधाओं के लिए जगह बनाई गई. जगह-जगह टीमें तैनात की गई.
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सभी अखाड़ों को मौका: अनंत चतुर्दशी महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष साध्वी हेमा सरस्वती ने कहा कि अखाड़े और झांकियां को नियम से एंट्री दी जा रही है. बारी-बारी से अखाड़े वालों को अंदर प्रवेश मिल रहा है. सभी 18 अखाड़ों को सूरजपोल पहुंचना होगा. जुलूस और शोभायात्रा के प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया, समिति से बड़ी संख्या में वॉलिंटियर्स जुलूस में लगाए गए है. जुलूस सूरजपोल से शुरू होकर कैथूनी पोल, श्रीपुरा, सब्जी मंडी, अग्रसेन बाजार, रामपुर आर्य समाज रोड, लाडपुरा होते हुए जयपुर गोल्डन और वहां से किशोर सागर तालाब की बाहरदारी पहुंचेगा, जहां विसर्जन किया जाएगा.जुलूस की सूरजपोल गेट पर पूजा के दौरान बड़ी संख्या में साधु-संत मौजूद रहे. भव्य आरती की गई. इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पूर्व राजपरिवार के इज्यराज सिंह मौजूद थे.
20 फीट तक की प्रतिमाएं: हेमा सरस्वती ने कहा कि किशोर सागर तालाब की बारहदरी के पास कई बड़ी क्रेन लगाई गई है, जिनसे गणपति के बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा. कोटा में 20 फीट तक की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. इनमें नगर सेठ और रामपुरा के राजा सहित अन्य कई इलाके की प्रतिमाएं हैं. ये जुलूस के साथ विसर्जन के लिए पहुंचेंगी.
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100 से ज्यादा अखाड़े करेंगे विसर्जन: अनंत चतुर्दशी जुलूस में 100 से ज्यादा अखाड़े और करीब 400 से ज्यादा झांकियां हैं. साथ ही करीब दो हजार छोटी-बड़ी गणेश प्रतिमाएं विसर्जन को जाएंगी. इनमें अलग-अलग वेशभूषा और अवतार वाली गणेश प्रतिमाएं हैं. इनमें महिलाओं के भी 10 से ज्यादा अखाड़े रहेंगे. इनमें 5000 से ज्यादा पट्टेबाज करतब दिखाएंगे. इनमें मलखंब से लेकर कई तरह के स्टंट हैं. इस बार सभी अखाड़ों को तय किए प्रदर्शन स्थल पर 12 मिनट दिए गए. इसके लिए बड़ी डिजिटल डिस्प्ले वॉच लगाई गई. हूटर बजाकर उन्हें आगे भेजा जाएगा. अखाड़े वालों को पाबंद किया कि किसी भी प्रदर्शन स्थल पर 12 मिनट में करतब पूरे करे. जगह-जगह अखाड़े के उस्तादों का भी सम्मान हो रहा है.
गणपति ने धरे विभिन्न रूप: शोभायात्रा में शामिल गणपति अलग-अलग रूप धरे हैं. कोई गणपति स्टूडेंट ड्रेस में है तो कोई राजमा के बने हुए हैं. इस बार अधिकांश टीमों ने इको फ्रेंडली गणपति बनाए. इनमें मिट्टी का ही उपयोग किया. स्टूडेंट बने गणपतिजी तिरंगा लिए थे तो कोई राज सिंहासन पर बैठा है. पार्वती के साथ भी गणपति नजर आए. ये अलग-अलग ऊंचाई के हैं. एक गणपति रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल के साथ चल रहे थे. उनके साथ फाइटर प्लेन भी थे. शहर में कई जगह विसर्जन होगा. इसके लिए टीमें तैनात की गई.
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सुबह से सिलसिला शुरू: सुरक्षा लिहाज से गोताखोर और नगर निगम के अग्निशमन अनुभाग के कर्मचारियों की अनंत चतुर्दशी पर ड्यूटी लगी है. यहां सुबह से लोग घरों पर विराजित गणपति का विसर्जन करने पहुंचने लगे. गली, मोहल्ले, कॉलोनी और चौराहों पर स्थापित गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन भी होगा. नए कोटा इलाके में भी जुलूस निकला एवं विसर्जन के लिए कई प्रतिमाएं पहुंची. नए जुलूस के संयोजक विपिन जोशी ने बताया, 50 झांकियां, 16 अखाड़े व 6 भजन मंडलियां शामिल रहेंगे. ये जुलूस महावीर नगर डिस्पेंसरी से सम्राट चौक, इंद्र विहार रोड, परशुराम सर्किल तलवंडी चौराहा, केशवपुरा, महावीर नगर थर्ड होते हुए रंगबाड़ी पहुंचेगा एवं मूर्तियों का विसर्जन होगा.
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