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श्रावण मास में शिव मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, भजन-कीर्तन से श्रद्धालु कर रहे 'भोले बाबा' का गुणगान

कुल्लू: श्रावण मास को भगवान शिव का प्रिय माह कहा जाता है. श्रावण मास के चलते इन दिनों जहां भगवान शिव के दर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है. वहीं, भक्त भी भजन-कीर्तन के जरिए भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं. श्रावण मास में जिला कुल्लू के विभिन्न शिव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ रही है और श्रद्धालुओं द्वारा पवित्र जल से भगवान शिव का जलाभिषेक भी करवाया जा रहा है. कुल्लू के विभिन्न मंदिरों में इन दिनों शिव महापुराण कथा का भी आयोजन हो रहा है और श्रद्धालुओं द्वारा जगह-जगह पर खीर के भंडारे भी आयोजित किए जा रहे हैं.

भूतनाथ और बिजली महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता

जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी की बात करें तो यहां पर श्रद्धालु भूतनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं और अपनी-अपनी कामना लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं. इसके अलावा बिजली महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं के खूब भीड़ उमड़ रही है और विभिन्न शिव मंदिरों में भी श्रद्धालु भगवान शिव की महिमा का बखान कर रहे हैं. ऐसे में श्रावण मास में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा व्रत और पूजा पाठ का भी आयोजन किया जा रहा है.