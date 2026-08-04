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श्रावण मास में शिव मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, भजन-कीर्तन से श्रद्धालु कर रहे 'भोले बाबा' का गुणगान

श्रावण मास पर हिमाचल में भूतनाथ मंदिर, बिजली महादेव मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु.

Shravan Maas 2026
श्रावण मास में शिव मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 4:06 PM IST

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कुल्लू: श्रावण मास को भगवान शिव का प्रिय माह कहा जाता है. श्रावण मास के चलते इन दिनों जहां भगवान शिव के दर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है. वहीं, भक्त भी भजन-कीर्तन के जरिए भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं. श्रावण मास में जिला कुल्लू के विभिन्न शिव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ रही है और श्रद्धालुओं द्वारा पवित्र जल से भगवान शिव का जलाभिषेक भी करवाया जा रहा है. कुल्लू के विभिन्न मंदिरों में इन दिनों शिव महापुराण कथा का भी आयोजन हो रहा है और श्रद्धालुओं द्वारा जगह-जगह पर खीर के भंडारे भी आयोजित किए जा रहे हैं.

भूतनाथ और बिजली महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता

जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी की बात करें तो यहां पर श्रद्धालु भूतनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं और अपनी-अपनी कामना लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं. इसके अलावा बिजली महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं के खूब भीड़ उमड़ रही है और विभिन्न शिव मंदिरों में भी श्रद्धालु भगवान शिव की महिमा का बखान कर रहे हैं. ऐसे में श्रावण मास में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा व्रत और पूजा पाठ का भी आयोजन किया जा रहा है.

Shravan Maas 2026
शिव मंदिर में भजन-कीर्तन कर रहे श्रद्धालु (ETV Bharat)

सरवरी में भूतनाथ मंदिर पहुंची महिला श्रद्धालु आशा का कहना है, "श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है. ऐसे में वह भगवान शिव के दरबार पहुंची और भगवान शिव को जल अर्पित कर उन्होंने विश्व कल्याण की कामना की है."

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शिव मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता (ETV Bharat)

'थोड़ी सी भक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव'

भूतनाथ मंदिर पहुंची महिला श्रद्धालु कौशल्या ठाकुर ने बताया कि वह हर साल श्रावण मास में भगवान शिव के दर्शनों के लिए आती है. इसके अलावा यहां पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जा रहा है और शिव महापुराण कथा का भी श्रद्धालु आनंद ले रहे हैं. उन्होंने बताया कि भगवान शिव भोलेनाथ है और वह थोड़ी सी भक्ति करने पर ही प्रसन्न हो जाते हैं. ऐसे में विश्व शांति के लिए वह भगवान शिव से प्रार्थना कर रही है और अन्य श्रद्धालु भी जलाभिषेक कर विश्व कल्याण के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं.

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