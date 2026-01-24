ETV Bharat / state

फरीदाबाद में ढोल बाजों के साथ मां सरस्वती को दी गई विदाई, खूब गूंजे माता के जयकारे

फरीदाबाद : हर साल की तरह इस साल भी सरस्वती पूजा पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई. फरीदाबाद में भी सरस्वती पूजा पर खासी रौनक रही और आज श्रद्धा पूर्ण तरीके और ढोल बाजे के साथ मां सरस्वती का यमुना नदी में विसर्जन किया गया.

माता को विदा करने का दुख : इस दौरान फरीदाबाद के सूर्या विहार से माता की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए आए श्रद्धालु अंकित ने बताया कि बहुत ही नम आंखों से हम माता को विदा कर रहे हैं. हमें साल भर सरस्वती पूजा का इंतजार रहता है और हम युवा पिछले 13 सालों से माता की पूजा करते आ रहे हैं और हर बार इसी तरह से मूर्ति का विसर्जन करते हैं. हालांकि आज माता को विदा करने का दुख भी है.

मां सरस्वती की विदाई (Etv Bharat)

विसर्जन के लिए सूर्या विहार से पहुंचे : इसके अलावा रमेश ने बताया कि बड़ी धूमधाम से हमने मां सरस्वती की पूजा की है, लेकिन आज हमें दुख हो रहा है कि मां को हम विदा कर रहे हैं. हर साल हम माता सरस्वती की पूजा करते हैं और यमुना नदी में हम माता की मूर्ति को विसर्जित करते हैं. हालांकि इस दौरान कई हादसे भी होते रहे हैं. पिछले साल भी दुखद हादसा हो गया था लेकिन इस बार पूरी सावधानी के साथ हम लोग माता की मूर्ति का विसर्जन करने यहां पर आए हुए हैं. इसके अलावा अभिषेक शर्मा ने बताया कि हम यहां पर सूर्या विहार से आए हुए हैं. हर साल माता का विसर्जन करने यमुना नदी में आते हैं और पूरे सावधानी के साथ हम माता की मूर्ति का विसर्जन करते हैं. मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि वे भी पूरी सावधानी के साथ माता की मूर्ति का विसर्जन करें, क्योंकि इस दौरान कई हादसे से भी हो जाते हैं और पिछले साल भी हादसे हो गए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ.