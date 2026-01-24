ETV Bharat / state

फरीदाबाद में ढोल बाजों के साथ मां सरस्वती को दी गई विदाई, खूब गूंजे माता के जयकारे

हरियाणा के फरीदाबाद में यमुना नदी में भक्तों ने बड़े ही श्रद्धापूर्ण तरीके से मां सरस्वती को विदाई दी.

Devotees immersed idols of Goddess Saraswati in the Yamuna River in Faridabad
फरीदाबाद में ढोल बाजों के साथ मां सरस्वती को दी गई विदाई (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 24, 2026 at 10:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद : हर साल की तरह इस साल भी सरस्वती पूजा पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई. फरीदाबाद में भी सरस्वती पूजा पर खासी रौनक रही और आज श्रद्धा पूर्ण तरीके और ढोल बाजे के साथ मां सरस्वती का यमुना नदी में विसर्जन किया गया.

माता को विदा करने का दुख : इस दौरान फरीदाबाद के सूर्या विहार से माता की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए आए श्रद्धालु अंकित ने बताया कि बहुत ही नम आंखों से हम माता को विदा कर रहे हैं. हमें साल भर सरस्वती पूजा का इंतजार रहता है और हम युवा पिछले 13 सालों से माता की पूजा करते आ रहे हैं और हर बार इसी तरह से मूर्ति का विसर्जन करते हैं. हालांकि आज माता को विदा करने का दुख भी है.

मां सरस्वती की विदाई (Etv Bharat)

विसर्जन के लिए सूर्या विहार से पहुंचे : इसके अलावा रमेश ने बताया कि बड़ी धूमधाम से हमने मां सरस्वती की पूजा की है, लेकिन आज हमें दुख हो रहा है कि मां को हम विदा कर रहे हैं. हर साल हम माता सरस्वती की पूजा करते हैं और यमुना नदी में हम माता की मूर्ति को विसर्जित करते हैं. हालांकि इस दौरान कई हादसे भी होते रहे हैं. पिछले साल भी दुखद हादसा हो गया था लेकिन इस बार पूरी सावधानी के साथ हम लोग माता की मूर्ति का विसर्जन करने यहां पर आए हुए हैं. इसके अलावा अभिषेक शर्मा ने बताया कि हम यहां पर सूर्या विहार से आए हुए हैं. हर साल माता का विसर्जन करने यमुना नदी में आते हैं और पूरे सावधानी के साथ हम माता की मूर्ति का विसर्जन करते हैं. मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि वे भी पूरी सावधानी के साथ माता की मूर्ति का विसर्जन करें, क्योंकि इस दौरान कई हादसे से भी हो जाते हैं और पिछले साल भी हादसे हो गए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ.

Devotees immersed idols of Goddess Saraswati in the Yamuna River in Faridabad
मां सरस्वती की मूर्तियों का विसर्जन (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के साथ तिरंगा फहराएगी हरियाणा की बेटी, दादी बोली - "पोती ने दी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी"

ये भी पढ़ें : राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए शहीद मोहित शर्मा, झज्जर में छोटे भाई ने दी मुखाग्नि

ये भी पढ़ें : मौनी रॉय के साथ हरियाणा के करनाल में बदसलूकी, बॉलीवुड एक्ट्रेस बोली- "कमर पर हाथ रखा, गंदे कमेंट किए"

TAGGED:

FARIDABAD SARASWATI VISARJAN
GODDESS SARASWATI
फरीदाबाद में सरस्वती विसर्जन
मां सरस्वती की विदाई
FARIDABAD SARASWATI VISARJAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.