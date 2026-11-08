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मथुरा में कल होगी गोवर्धन पूजा, गिरिराज पर्वत की परिक्रमा के लिए पहुंचने लगे श्रद्धालु

मथुरा: देशभर में दीपोत्सव का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. सोमवार को गिरिराज जी की नगरी गोवर्धन में गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करते हुए गोवर्धन पूजा की जाएगी. इसके लिए देश भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंचने लगे हैं.

भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे (Photo credit: ETV Bharat)

देशभर में गोवर्धन पूजा का पर्व कल यानी सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और अनेकों स्थान पर गाय के गोबर से गिरिराज जी बनाए जाएंगे और उनकी पूजा की जाएगी, लेकिन मथुरा जनपद से 25 किलोमीटर दूर गोवर्धन कस्बा जहां 21 किलोमीटर में फैला विशालकाय पर्वत मौजूद है. इसी पर्वत की परिक्रमा करने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहा पहुंचते हैं और परिक्रमा कर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं. गिरिराज जी की नगरी में इसी पर्वत की पूजा दिवाली के दूसरे दिन की जाती है और 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया जाता है.

गिरिराज पर्वत की परिक्रमा के लिए पहुंचने लगे श्रद्धालु (Photo credit: ETV Bharat)

कहते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु के अवतार थे. उन्होंने मथुरा के राजा कंस के कारागार में देवकी की कोख से जन्म लिया. जेल में बंद वासुदेव ने कंस के भय से कृष्ण को गोकुल नंद बाबा के घर छोड़ आए. उन्होंने ही कृष्ण का पालन पोषण किया, जिसके बाद मथुरा के ग्वालवाल बृजवासी कृष्ण की ही पूजा करने लगे, कृष्ण ही कंस के अत्याचारों से अपने ग्वालवालों की रक्षा करते थे.

एक दिन नंद बाबा को इंद्र की पूजा करते हुए कृष्ण ने देखा और पूछा कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं. नंद बाबा ने कहा इंद्र हमारे लिए बारिश करते हैं, जिससे हमारी खेती हरी भरी खुशहाल होती है. कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि आज के बाद से मेरी पूजा होगी, इंद्र की नहीं, क्योंकि मैं सभी ग्वालवालों की रक्षा करता हूं. इतना सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और अपना प्रतिशोध लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी.

गिरिराज जी की नगरी में कल होगी पर्वत पूजा (Photo credit: ETV Bharat)

बारिश होने के बाद ग्वालवाल और बृजवासी भयभीत हो गए और कृष्ण के पास गए. उन्होंने अपने सभी ग्वालवाल और बृजवासियों की रक्षा करने के लिए गिरिराज पर्वत को कन्नी उंगली पर उठा लिया, जिसके बाद पूरे 7 दिनों तक इंद्र ने मूसलाधार बारिश की, लेकिन ग्वालवालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. आखिर में इंद्र ने कृष्ण भगवान से माफी मांगी और कहा मुझे क्षमा करें, तब कृष्ण ने कहा, आज से यहां गोवर्धन गिरिराज पर्वत की पूजा की जाएगी और अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा, तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है.