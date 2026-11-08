मथुरा में कल होगी गोवर्धन पूजा, गिरिराज पर्वत की परिक्रमा के लिए पहुंचने लगे श्रद्धालु
देशभर में दीपोत्सव का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 6:44 PM IST
मथुरा: देशभर में दीपोत्सव का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. सोमवार को गिरिराज जी की नगरी गोवर्धन में गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करते हुए गोवर्धन पूजा की जाएगी. इसके लिए देश भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंचने लगे हैं.
गिरिराज जी की नगरी में पर्वत की पूजा:
एक दिन नंद बाबा को इंद्र की पूजा करते हुए कृष्ण ने देखा और पूछा कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं. नंद बाबा ने कहा इंद्र हमारे लिए बारिश करते हैं, जिससे हमारी खेती हरी भरी खुशहाल होती है. कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि आज के बाद से मेरी पूजा होगी, इंद्र की नहीं, क्योंकि मैं सभी ग्वालवालों की रक्षा करता हूं. इतना सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और अपना प्रतिशोध लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी.
राकेश तिवारी तीर्थ पुरोहित ने बताया कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना नंदगांव में भगवान का पालन पोषण हुआ था. द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था. हालांकि, उससे पूर्व भी इंद्र की पूजा की जाती थी. कृष्ण ने ग्वालवाल और बृजवासियों से कहा कि आप इंद्र की पूजा ना करें. मेरी पूजा करें, क्योंकि मैं ही आपके सभी कष्टों का निवारण करता हूं. इतना सुनकर सभी ग्वालवाल अचंभे मै पड़ गए कि इतने छोटे से बालक की पूजा हम कैसे करें, तभी भगवान ने अपने विराट दर्शन सभी को कराए.
कृष्ण की पूजा से इंद्र को अभियान आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर ब्रजमंडल में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी. चारों तरफ त्राहि त्राहि मच गई, तब कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली पर गिर्राज पर्वत को उठाकर बृजवासियों की रक्षा की. सभी बृजवासियों ने कृष्ण की पूजा शुरू कर दी, जिससे इंद्र का अभिमान टूट गया, तभी से गोवर्धन में गिरिराज पर्वत की पूजा दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट के रूप में की जाती है. बाकी सभी स्थानों पर गोवर्धन का एक स्वरूप बनाकर उसकी पूजा की जाती है. गाय के गोबर से गोवर्धन का स्वरूप बनाया जाता है और उसी की पूजा सब परिवार के सदस्य अपने-अपने घरों पर करते हैं.
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