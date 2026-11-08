ETV Bharat / state

मथुरा में कल होगी गोवर्धन पूजा, गिरिराज पर्वत की परिक्रमा के लिए पहुंचने लगे श्रद्धालु

देशभर में दीपोत्सव का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है.

मथुरा में कल होगी गोवर्धन पूजा
मथुरा में कल होगी गोवर्धन पूजा (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 8, 2026 at 6:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा: देशभर में दीपोत्सव का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. सोमवार को गिरिराज जी की नगरी गोवर्धन में गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करते हुए गोवर्धन पूजा की जाएगी. इसके लिए देश भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंचने लगे हैं.

गिरिराज जी की नगरी में पर्वत की पूजा:

भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे
भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे (Photo credit: ETV Bharat)
देशभर में गोवर्धन पूजा का पर्व कल यानी सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और अनेकों स्थान पर गाय के गोबर से गिरिराज जी बनाए जाएंगे और उनकी पूजा की जाएगी, लेकिन मथुरा जनपद से 25 किलोमीटर दूर गोवर्धन कस्बा जहां 21 किलोमीटर में फैला विशालकाय पर्वत मौजूद है. इसी पर्वत की परिक्रमा करने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहा पहुंचते हैं और परिक्रमा कर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं. गिरिराज जी की नगरी में इसी पर्वत की पूजा दिवाली के दूसरे दिन की जाती है और 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया जाता है.
गिरिराज पर्वत की परिक्रमा के लिए पहुंचने लगे श्रद्धालु (Photo credit: ETV Bharat)
क्या है पौराणिक मान्यता?कहते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु के अवतार थे. उन्होंने मथुरा के राजा कंस के कारागार में देवकी की कोख से जन्म लिया. जेल में बंद वासुदेव ने कंस के भय से कृष्ण को गोकुल नंद बाबा के घर छोड़ आए. उन्होंने ही कृष्ण का पालन पोषण किया, जिसके बाद मथुरा के ग्वालवाल बृजवासी कृष्ण की ही पूजा करने लगे, कृष्ण ही कंस के अत्याचारों से अपने ग्वालवालों की रक्षा करते थे.

एक दिन नंद बाबा को इंद्र की पूजा करते हुए कृष्ण ने देखा और पूछा कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं. नंद बाबा ने कहा इंद्र हमारे लिए बारिश करते हैं, जिससे हमारी खेती हरी भरी खुशहाल होती है. कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि आज के बाद से मेरी पूजा होगी, इंद्र की नहीं, क्योंकि मैं सभी ग्वालवालों की रक्षा करता हूं. इतना सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और अपना प्रतिशोध लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी.

गिरिराज जी की नगरी में कल होगी पर्वत पूजा
गिरिराज जी की नगरी में कल होगी पर्वत पूजा (Photo credit: ETV Bharat)
ग्वालवाल और बृजवासियों की की रक्षा:बारिश होने के बाद ग्वालवाल और बृजवासी भयभीत हो गए और कृष्ण के पास गए. उन्होंने अपने सभी ग्वालवाल और बृजवासियों की रक्षा करने के लिए गिरिराज पर्वत को कन्नी उंगली पर उठा लिया, जिसके बाद पूरे 7 दिनों तक इंद्र ने मूसलाधार बारिश की, लेकिन ग्वालवालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. आखिर में इंद्र ने कृष्ण भगवान से माफी मांगी और कहा मुझे क्षमा करें, तब कृष्ण ने कहा, आज से यहां गोवर्धन गिरिराज पर्वत की पूजा की जाएगी और अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा, तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है.
हजारों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंचने लगे हैं
हजारों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंचने लगे हैं (Photo credit: ETV Bharat)

राकेश तिवारी तीर्थ पुरोहित ने बताया कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना नंदगांव में भगवान का पालन पोषण हुआ था. द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था. हालांकि, उससे पूर्व भी इंद्र की पूजा की जाती थी. कृष्ण ने ग्वालवाल और बृजवासियों से कहा कि आप इंद्र की पूजा ना करें. मेरी पूजा करें, क्योंकि मैं ही आपके सभी कष्टों का निवारण करता हूं. इतना सुनकर सभी ग्वालवाल अचंभे मै पड़ गए कि इतने छोटे से बालक की पूजा हम कैसे करें, तभी भगवान ने अपने विराट दर्शन सभी को कराए.

भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे
भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे (Photo credit: ETV Bharat)

कृष्ण की पूजा से इंद्र को अभियान आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर ब्रजमंडल में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी. चारों तरफ त्राहि त्राहि मच गई, तब कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली पर गिर्राज पर्वत को उठाकर बृजवासियों की रक्षा की. सभी बृजवासियों ने कृष्ण की पूजा शुरू कर दी, जिससे इंद्र का अभिमान टूट गया, तभी से गोवर्धन में गिरिराज पर्वत की पूजा दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट के रूप में की जाती है. बाकी सभी स्थानों पर गोवर्धन का एक स्वरूप बनाकर उसकी पूजा की जाती है. गाय के गोबर से गोवर्धन का स्वरूप बनाया जाता है और उसी की पूजा सब परिवार के सदस्य अपने-अपने घरों पर करते हैं.

ये भी पढ़ें: वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने उतारी श्रीराम की आरती, जलाए दीये, बोलीं- सबके पूर्वज भगवान श्रीराम

TAGGED:

GOVARDHAN PUJA IN MATHURA
DIWALI 2026
MATHURA NEWS
मथुरा में गोवर्धन पूजा

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.