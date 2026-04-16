देश की इकलौती तीर्थ यात्रा, जहां जाने के लिए श्रद्धालुओं को लेना पड़ता है फिटनेस सर्टिफिकेट
अमरनाथ यात्रा के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए इंदौर के 13 अस्पतालों में उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 4:28 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 4:35 PM IST
इंदौर: यदि आप फिजिकली फिट नहीं है और आपकी उम्र 13 साल से कम और 70 साल से ज्यादा है, तो आप अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा सकते. यही वजह है कि देश भर के अस्पतालों में इन दिनों अमरनाथ यात्रा पर जाने की ख्वाहिश रखने वाले हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है.
दरअसल इस साल अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक 57 दिन की अमरनाथ यात्रा घोषित की गई है. इस यात्रा पर जाने के लिए देश के करीब 554 बैंकों में अमरनाथ यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. इस बार रजिस्ट्रेशन शुल्क ऑनलाइन ₹220 और ऑफलाइन ₹150 बताया गया है, जिसे पंजाब नेशनल बैंक समेत अन्य तीन बैंकों के माध्यम से श्री अमरनाथ साइन बोर्ड के पक्ष में जमा करके पंजीयन कराया जाएगा.
पंजीयन के दौरान एक कार्ड जनरेट होता है जिसमें संबंधित यात्री का पंजीयन क्रमांक दर्ज रहता है जो यात्रा के दौरान यात्री के पास होना जरूरी किया गया है. इसके अलावा 8 अप्रैल के बाद से यात्रा के दिन तक के लिए जरूरी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा देश भर के अस्पतालों की सूची जारी की गई है. जिसमें अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने पहुंच रहे हैं. इंदौर में फिलहाल 13 अस्पतालों में यह सुविधा दी जा रही है.
इसलिए जरूरी है फिजिकली फिट होना
दरअसल अमरनाथ यात्रा दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है. इसमें लगातार बदलते मौसम और ऊबड़-खाबड़ रास्ते और विपरीत स्वास्थ्य आधारित परिस्थितियों में कई-कई किलोमीटर पैदल चलते हुए सफर तय करना होता है. दरअसल अमरनाथ पर्वत भूतल से 388 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए पहलगाम से 48 किलोमीटर का लंबा रास्ता पैदल तय करना होता है. इसी प्रकार बालटाल से यह दूरी 14 किलोमीटर है.
- अमरनाथ यात्रा-2026 के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, जबलपुर में पहले ही दिन उमड़ा जनसैलाब, बुलानी पड़ी पुलिस
- जल्द बाबा अमरनाथ के दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु, आ गई रजिस्ट्रेशन की तारीख
इतनी अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी रहती है और यहां लगातार बदलते मौसम के साथ ही ठंड और बारिश में भूस्खलन का चुनौतीपूर्ण खतरा रहता है. ऐसे मौसम में यहां तापमान अधिकतम 25 डिग्री से न्यूनतम- 4 डिग्री तक हो सकता है. ऐसी स्थिति में पैदल चलते हुए सफर करना अस्वस्थ अथवा बीमार व्यक्ति के लिए खतरनाक होता है. इसलिए यात्रा का पंजीयन करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी किया गया है, जिससे कि तीर्थ यात्रा के दौरान किसी को भी अचानक बीमारी अथवा शारीरिक परेशानी की चुनौतियों से बचा जा सके.
तीर्थ यात्रा के लिए होती है यह जांच
अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान अमरनाथ ट्रेन बोर्ड द्वारा चिह्नित अस्पतालों में सबसे पहले तीर्थ यात्रियों का ब्लड प्रेशर और पल्स रेट चेक की जाती है. इसके अलावा सांस एवं फेफड़ों की जांच होती है जिससे अधिक ऊंचाई पर जाने से यात्री को कोई चिकित्सा आधारित परेशानी न हो सके. इसके अलावा डॉक्टर हृदय की स्थिति की जांच करते हैं. वहीं ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट जिसमें हीमोग्लोबिन और इंफेक्शन आदि की स्थिति जांचने के लिए यूरिन का टेस्ट किया जाता है.
हृदय की स्थिति: डॉक्टर स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन की जांच करते हैं. वहीं यदि किसी को दिल की कोई बीमारी है या अन्य कोई गंभीर बीमारी पहले से है तो उसकी यात्रा की चुनौतियों के आधार पर पड़ताल की जाती है. इस दौरान अस्पताल द्वारा चिह्नित प्रोफार्मा में मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है. यह सर्टिफिकेट 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 70 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्गों को नहीं मिलता. इसके अलावा 6 सप्ताह की गर्भवती महिलाओं का भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता.
क्या है अमरनाथ यात्रा का महत्व
दरअसल अमरनाथ यात्रा हिंदुओं की प्रमुख तीर्थ यात्रा है जो श्रीनगर से 145 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वत श्रृंखला में पहलगाम और बालटाल से पैदल चलते हुए अमरनाथ गुफा तक होती है. यह स्थान भगवान शिव का प्रमुख तीर्थ स्थल है जिसे अमरेश्वर भी कहा जाता है. दरअसल अमरनाथ गुफा समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो 160 फीट लंबी और 100 फीट चौड़ी और ऊंची है. इस गुफा को लेकर आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि यहां अपने आप ही बर्फ के हिम शिवलिंग का निर्माण होता है. पौराणिक मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था. इसके अलावा ऐसी धार्मिक मान्यता है कि यहां भगवान शिव के दर्शन करने से हजार गुना पुण्य प्राप्त होता है.