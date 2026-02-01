ETV Bharat / state

आदिवासी महाकुंभ बेणेश्वर मेला: 312 साल पुरानी परंपरा में उमड़े हजारों श्रद्धालु, महंत अच्युतानंद ने किया शाही स्नान

डूंगरपुर महाकुंभ में महंत अच्युतानंद महाराज ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर : लोगों की अनन्य श्रद्धा के केन्द्र बेणेश्वर धाम पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर मेले के तहत माघ पूर्णिमा पर आस्था ज्वार उमड़ पड़ा. माघ पूर्णिमा पर मुख्य मेले में राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र के लाखों लोगों ने मेले में सम्मिलित होते हुए सोम माही और जाखम के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई. दिवंगत परिजनों की अस्थियों का विसर्जन कर देव दर्शन किए. महंत अच्युतानंद महाराज की पालकी यात्रा और शाही स्नान आकर्षण का केंद्र रहा. राष्ट्रीय जनजाति बेणेश्वर मेले के तहत माघ पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर हजारों मेलार्थियों ने अपने मृत परिजनों की मुक्ति की कामना से त्रिवेणी संगम तीर्थ में पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ अस्थियों का विसर्जन किया. भोर से शुरू हुआ अस्थि विसर्जन का क्रम दोपहर बाद तक अपने पूरे उत्कर्ष पर रहा. अस्थि विसर्जन के उपरांत मेलार्थियों ने शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने पितरों आदि के नाम जलांजलि से तर्पण कर देवी देविताओं का पूजन किया और भगवान भास्कर को अर्घ्य चढ़ाया. इस मौके पर मेले में पहुंचे लाखों मेलार्थियों ने माघ पूर्णिमा का पुण्य कमाने पवित्र जल में आस्था की डूबकी लगाई. आदिवासी महाकुंभ बेणेश्वर मेला (ETV Bharat Dungarpur)