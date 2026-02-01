ETV Bharat / state

आदिवासी महाकुंभ बेणेश्वर मेला: 312 साल पुरानी परंपरा में उमड़े हजारों श्रद्धालु, महंत अच्युतानंद ने किया शाही स्नान

मेले का मुख्य आकर्षण निष्कलंक महाराज भगवान एवं महंत की पालकी यात्रा एवं संगम पर महंत अच्युतानंद का शाही स्नान रहा.

डूंगरपुर महाकुंभ में महंत अच्युतानंद महाराज
डूंगरपुर महाकुंभ में महंत अच्युतानंद महाराज (ETV Bharat Dungarpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 1, 2026 at 3:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

डूंगरपुर : लोगों की अनन्य श्रद्धा के केन्द्र बेणेश्वर धाम पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर मेले के तहत माघ पूर्णिमा पर आस्था ज्वार उमड़ पड़ा. माघ पूर्णिमा पर मुख्य मेले में राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र के लाखों लोगों ने मेले में सम्मिलित होते हुए सोम माही और जाखम के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई. दिवंगत परिजनों की अस्थियों का विसर्जन कर देव दर्शन किए. महंत अच्युतानंद महाराज की पालकी यात्रा और शाही स्नान आकर्षण का केंद्र रहा.

राष्ट्रीय जनजाति बेणेश्वर मेले के तहत माघ पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर हजारों मेलार्थियों ने अपने मृत परिजनों की मुक्ति की कामना से त्रिवेणी संगम तीर्थ में पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ अस्थियों का विसर्जन किया. भोर से शुरू हुआ अस्थि विसर्जन का क्रम दोपहर बाद तक अपने पूरे उत्कर्ष पर रहा. अस्थि विसर्जन के उपरांत मेलार्थियों ने शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने पितरों आदि के नाम जलांजलि से तर्पण कर देवी देविताओं का पूजन किया और भगवान भास्कर को अर्घ्य चढ़ाया. इस मौके पर मेले में पहुंचे लाखों मेलार्थियों ने माघ पूर्णिमा का पुण्य कमाने पवित्र जल में आस्था की डूबकी लगाई.

आदिवासी महाकुंभ बेणेश्वर मेला (ETV Bharat Dungarpur)

पढ़ें. छापाला भैरूजी के मेले में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष, कहा-विकसित भारत के तहत होगा हर गांव का विकास

महंत अच्युतानंद महाराज की पालकी यात्रा : मेलार्थियों ने परिजनों के साथ सामूहिक स्नान एवं भोज के बाद बेणेश्वर शिवालय, राधा कृष्ण मंदिर, ब्रह्मा मंदिर और अन्य देवालयों में जाकर देव दर्शानादि धार्मिक कलापों से फुर्सत पाकर मेला बाजारों से खरीददारी करते हुए मेले का पूरा-पूरा लुत्फ उठाया. मेले का मुख्य आकर्षण निष्कलंक महाराज भगवान एवं महंत की पालकी यात्रा एवं संगम पर महंत अच्युतानंद का शाही स्नान रहा. मावजी महाराज की जन्मस्थली साबला के हरिमंदिर से गाजे-बाजे के साथ निष्कलंक भगवान एवं महंत की पालकी यात्राएं निकली. महंत अच्युतानंद महाराज ने जल तीर्थों का आह्वान किया और मावजी महाराज सहित बेणेश्वर के आद्य महंतों का स्मरण करते हुए पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ शाही स्नान किया और भक्तों को आशीर्वाद दिया.

आदिवासी महाकुंभ बेणेश्वर मेला में उमड़े हजारों श्रद्धालु
आदिवासी महाकुंभ बेणेश्वर मेला में उमड़े हजारों श्रद्धालु (ETV Bharat Dungarpur)

आबूदर्रा घाट राजा बलि के यज्ञस्थली के रूप में प्रसिद्ध है. श्रीहरि विष्णु ने इसी घाट पर राजा बलि के सिर पर पैर रखकर पाताल लोक में उतार दिया. इसके बाद से धाम की आस्था और बढ़ गई. साबला सीआई प्रदीप बिट्टू ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है. सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन की ओर से 800 से अधिक पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं. सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी पुलिस प्रशासन मेले की गतिविधियों पर पूरी नजर बनाए हुए हैं.

माघ पूर्णिमा में मेला भरा
माघ पूर्णिमा में मेला भरा (ETV Bharat Dungarpur)

TAGGED:

ADIVASI MAHAKUMBH BENESHWAR FAIR
आदिवासी महाकुंभ बेणेश्वर मेला
DEVOTEES GATHERED IN DUNGARPUR
डूंगरपुर महाकुंभ
DUNGARPUR MAHAKUMBH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.