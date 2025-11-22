ETV Bharat / state

मार्गशीर्ष माह की दूज पर रामदेवरा में उमड़ा आस्था का सैलाब, दर्शन को लगी एक किलोमीटर लंबी कतार

बाबा रामदेव की समाधि के दर्शनों के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा. इसके चलते विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं.

Ramdevra Dham
बाबा रामदेव (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 22, 2025 at 11:21 AM IST

|

Updated : November 22, 2025 at 12:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर: मार्गशीर्ष माह की दूज पर शनिवार को रामदेवरा में ऐसा धार्मिक उत्साह देखने को मिला, मानो भादवा मेले का माहौल फिर से लौट आया हो. गुलाबी सर्दी के बीच हजारों श्रद्धालु बाबा रामदेव की समाधि पर दर्शन के लिए तड़के से ही उमड़ पड़े. शुक्रवार देर रात से ही लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थीं, जो शनिवार सुबह होते-होते एक किलोमीटर से भी अधिक लंबी हो गई. ग्रामीण क्षेत्र सहित दूर-दूर से पहुंचे भक्त घंटों से कतार में खड़े होकर दर्शन का इंतजार करते रहे, लेकिन उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा आस्था और उत्साह साफ झलक रहा था.

सुबह 3 बजे खुले पट: शनिवार अलसुबह 3 बजे बाबा रामदेव की समाधि के पट खोले गए, तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जय-जयकार के साथ समाधि परिसर में प्रवेश करने लगी. ठंड की परवाह किए बिना महिलाओं, बुजुर्गों और युवा श्रद्धालुओं की उमड़ी आस्था देखते ही बनती थी. भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पेडिवाल धर्मशाला से भी आगे तक सड़कें भक्तों से अटी पड़ी रहीं. कई वर्षों बाद मिगसर माह (मार्गशीर्ष माह) की दूज पर ऐसी अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिल रही है.

रामदेवरा में दर्शनों के लिए की विशेष व्यवस्था (ETV Bharat Jaisalmer)

पढ़ें: रामदेवरा धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब, मेले का विधिवत शुभारंभ सोमवार को

भीड़ के चलते किए विशेष इंतजाम: भीड़ बढ़ने के साथ ही पुलिस और प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई. लगातार बढ़ती कतार को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया. डीएसपी भवानी सिंह राठौड़ स्वयं मौके पर मौजूद रहकर मॉनिटरिंग की. उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन करवाने के उद्देश्य से बैरिकेडिंग, अलग मार्ग और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

पढ़ें: आखातीज पर बाबा रामदेव की समाधि पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

A wave of faith surged in Ramdevra
रामदेवरा में उमड़ा आस्था का सैलाब (ETV Bharat Jaisalmer)

वाहनों का प्रवेश बंद: समाधि समिति की ओर से भी समाधि स्थल के दोनों ओर से दर्शन करवाने की विशेष व्यवस्था लागू की गई, ताकि भीड़ का दबाव कम किया जा सके. वाहनों की भीड़ से सड़क मार्गों पर भारी दबाव के चलते पोखरण रोड सहित कई रास्तों पर आवागमन पूरी तरह प्रभावित रहा. स्थिति को संभालने के लिए छोटे-बड़े सभी वाहनों के मेला क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. श्रद्धालुओं को केवल मुख्य प्रवेश द्वार से पैदल ही प्रवेश दिया जा रहा है.

Last Updated : November 22, 2025 at 12:59 PM IST

TAGGED:

BABA RAMDEV SAMADHI DARSHAN
CROWD OF DEVOTEES ON SAMADHI
RUNICHA DHAM RAMDEVRA
VEHICLES BAN IN RAMDEVRA
RAMDEV DARSHAN ON MARGASHIRSHA DOOJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

सबरीमला मंदिर, एशिया का सबसे बड़ा नि:शुल्क भोजनालय, पवित्र भोजन से तृप्त हो रहे भक्त

सावधान! कहीं आप नकली दवा तो नहीं खा रहे? प्रतिबंध के बाद भी बाजार में पहुंच रही हैं नकली दवाइयां

हाई ब्लड शुगर और प्रीडायबिटीज को नैचुरली कैसे ठीक करें, जानें स्टेप-बाय-स्टेप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.