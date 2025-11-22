मार्गशीर्ष माह की दूज पर रामदेवरा में उमड़ा आस्था का सैलाब, दर्शन को लगी एक किलोमीटर लंबी कतार
बाबा रामदेव की समाधि के दर्शनों के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा. इसके चलते विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं.
जैसलमेर: मार्गशीर्ष माह की दूज पर शनिवार को रामदेवरा में ऐसा धार्मिक उत्साह देखने को मिला, मानो भादवा मेले का माहौल फिर से लौट आया हो. गुलाबी सर्दी के बीच हजारों श्रद्धालु बाबा रामदेव की समाधि पर दर्शन के लिए तड़के से ही उमड़ पड़े. शुक्रवार देर रात से ही लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थीं, जो शनिवार सुबह होते-होते एक किलोमीटर से भी अधिक लंबी हो गई. ग्रामीण क्षेत्र सहित दूर-दूर से पहुंचे भक्त घंटों से कतार में खड़े होकर दर्शन का इंतजार करते रहे, लेकिन उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा आस्था और उत्साह साफ झलक रहा था.
सुबह 3 बजे खुले पट: शनिवार अलसुबह 3 बजे बाबा रामदेव की समाधि के पट खोले गए, तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जय-जयकार के साथ समाधि परिसर में प्रवेश करने लगी. ठंड की परवाह किए बिना महिलाओं, बुजुर्गों और युवा श्रद्धालुओं की उमड़ी आस्था देखते ही बनती थी. भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पेडिवाल धर्मशाला से भी आगे तक सड़कें भक्तों से अटी पड़ी रहीं. कई वर्षों बाद मिगसर माह (मार्गशीर्ष माह) की दूज पर ऐसी अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिल रही है.
भीड़ के चलते किए विशेष इंतजाम: भीड़ बढ़ने के साथ ही पुलिस और प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई. लगातार बढ़ती कतार को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया. डीएसपी भवानी सिंह राठौड़ स्वयं मौके पर मौजूद रहकर मॉनिटरिंग की. उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन करवाने के उद्देश्य से बैरिकेडिंग, अलग मार्ग और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है.
वाहनों का प्रवेश बंद: समाधि समिति की ओर से भी समाधि स्थल के दोनों ओर से दर्शन करवाने की विशेष व्यवस्था लागू की गई, ताकि भीड़ का दबाव कम किया जा सके. वाहनों की भीड़ से सड़क मार्गों पर भारी दबाव के चलते पोखरण रोड सहित कई रास्तों पर आवागमन पूरी तरह प्रभावित रहा. स्थिति को संभालने के लिए छोटे-बड़े सभी वाहनों के मेला क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. श्रद्धालुओं को केवल मुख्य प्रवेश द्वार से पैदल ही प्रवेश दिया जा रहा है.