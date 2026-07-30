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सावन के पहले दिन दिल्ली के प्राचीन गौरीशंकर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, 'बम-बम भोले' के जयकारों से गूंजे शिवालय

शिवालय में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ( ETV Bharat )