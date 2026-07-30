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सावन के पहले दिन दिल्ली के प्राचीन गौरीशंकर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, 'बम-बम भोले' के जयकारों से गूंजे शिवालय

सावन के पहले दिन गुरुवार को दिल्ली के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

Saawan 2026
शिवालय में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 30, 2026 at 12:10 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 12:27 PM IST

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नई दिल्‍ली: श्रद्धा के महा पर्व सावन का शिव भक्त दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं. इसके लिए मंदिरों को बहुत आकर्षक ढंग से सजाया गया है. सावन के पहले दिन गुरुवार को दिल्ली के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. इस क्रम में पुरानी दिल्ली के प्रसिद्ध प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है. मंदिर प्रांगण महादेव के जय कारों से गूंज उठा है.

चारों तरफ भोले बाबा के नाम की जय जयकार हो रही है. शिव भक्त भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए मंदिर प्रांगण में पहुंचे सुबह की आरती में लोगों ने हिस्सा लिया . चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुओं की लाइन लगनी शुरू हो गई थी. मंदिर प्रबंधन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए वालंटियर और सुरक्षाकर्मियों की विशेष तैनाती की है.

पुरानी दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर (ETV Bharat)

पुरानी दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर, झंडेवालान मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर, श्री गढ़ मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, नेहरू प्लेस स्थित शिव मंदिर और लाजपत नगर, कनॉट प्लेस, लक्ष्मी नगर, करोल बाग, जनकपुरी आदि क्षेत्रों के शिवालयों में भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.

मंदिर परिसर को फूलों, झालरों और रंग-बिरंगी लाइटों से आकर्षक रूप से सजाया गया है. इसी तरह, पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने भी विशेष तैयारी की है. मंदिरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है तो एमसीडी ने भी सफाई मोर्चे की व्यवस्था संभाल ली है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े.

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Last Updated : July 30, 2026 at 12:27 PM IST

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