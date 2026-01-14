ETV Bharat / state

मकर संक्रांति पर दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भोलेनाथ को लगा दही, चूड़ा और तिल का भोग

बासुकीनाथ में मकर संक्रांति धूमधाम से मनाया गया. इस अवसर पर भोलेनाथ की विशेष पूजा की गई और भोग लगाया गया.

Makar Sankranti In Dumka
बाबा बासुकीनाथ. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 14, 2026 at 2:25 PM IST

2 Min Read
दुमकाः मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बुधवार को फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी. स्नान-दान के महापर्व पर लोगों ने पवित्र शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाकर बाबा भोलेनाथ को जलार्पण किया. वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर महादेव को दही, चूड़ा, तिल और गुड़ का भोग लगाया गया.

मकर संक्रांति के अवसर पर अहले सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा. वहीं भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. मंदिर परिसर और आसपास जवानों की तैनाती की गई थी. श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध तरीके से मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और भोलेनाथ को जल चढ़ाया.

बासुकीनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ और मकर संक्रांति के महत्व की जानकारी देते पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष मनोज पंडा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वहीं शिवगंगा में स्नान के बाद भक्तों ने गरीबों और ब्राह्मणों को दान भी किया. बता दें कि मकर संक्रांति पर स्नान-दान का विशेष महत्व है. इस कारण स्थानीय लोगों के साथ झारखंड और अन्य प्रदेशों से भी लोग बासुकीनाथ धाम पहुंचे थे.

वहीं इस मौके पर पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष मनोज पंडा ने बताया कि मकर संक्रांति सनातनियों का खास त्योहार है. मकर संक्रांति के दिन से भगवान सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं और इस दिन के बाद से ठंड में भी कमी आने लगती है. उन्होंने बताया कि शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन समस्त देवी-देवताओं का अवतरण हुआ था. इसलिए मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान करने से श्रद्धालुओं को महापुण्य की प्राप्ति होती है.

मनोज पंडा ने बताया कि वर्षों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए आज हम लोगों ने मकर संक्रांति के दिन बाबा को दही, चूड़ा, तिल और गुड़ का भोग लगाया और उसके बाद घर में प्रसाद ग्रहण किया.

