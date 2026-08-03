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Shravani Mela 2026: पहली सोमवारी पर देवघर बाबा धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

देवघर: राजकीय श्रावणी मेला की पहली सोमवारी की पूर्व संध्या पर बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. रविवार देर रात से ही श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए कतार में लगने लगे.

शहर के शिवराम झा चौक से लेकर करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबी कतार दिखाई दी, जहां हजारों श्रद्धालु पूरी रात अपनी बारी का इंतजार करते रहे. जिला प्रशासन के अनुसार पहली सोमवारी पर करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने की संभावना है.

मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की है. रविवार रात बाबा मंदिर का पट बंद होने के बाद श्रद्धालुओं को कतार में ही रोक दिया गया. कई श्रद्धालु लाइन में बैठकर सुबह का इंतजार करते रहे. मंदिर प्रबंधन के अनुसार सोमवार सुबह 4:10 बजे बाबा मंदिर का पट खुलेगा, जबकि सुबह से ही श्रद्धालुओं को जलार्पण की अनुमति दी जाएगी. जलाभिषेक का क्रम देर शाम तक जारी रहेगा.

बिहार के पूर्णिया, छपरा, किशनगंज, सिवान सहित विभिन्न राज्यों और जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंचे हैं. श्रद्धालुओं का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता श्रावण की पहली सोमवारी पर ही बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करना होता है. इसलिए हर वर्ष इस दिन सबसे अधिक भीड़ उमड़ती है.

भीड़ को नियंत्रित रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पूरे मेला क्षेत्र में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. पहली सोमवारी को देखते हुए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगभग चार घंटे बढ़ा दी गई है. जिला प्रशासन का अनुमान है कि देर रात तक श्रद्धालुओं की कतार और लंबी हो सकती है.