श्रावणी मेला 2026: गणेश चतुर्थी और सावन की पहली सोमवारी का दुर्लभ संयोग, बाबा धाम में उमड़ेगा आस्था का महासैलाब
देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में रविवार को भारी भीड़ उमड़ी है. पहली सोमवारी को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है.
Published : August 2, 2026 at 1:24 PM IST
देवघर: श्रावण के पहले सोमवार से पहले रविवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में कांवड़िये और श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए देवघर पहुंच रहे हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार रविवार को गणेश चतुर्दशी भी है. ऐसे में श्रद्धालु आज के दिन बाबा पर जल चढ़ाने को काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं.
सोमवार को भारी भीड़ की संभावना, प्रशासन अलर्ट
सोमवार को संभावित भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. पहली सोमवारी के अवसर पर श्रद्धालुओं को केवल बाहरी अर्घा प्रणाली और भीतरी अर्घा प्रणाली के माध्यम से ही जलार्पण करने की अनुमति दी गई है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी श्रद्धालु निर्धारित अर्घा व्यवस्था से ही बाबा पर जल चढ़ा सकेंगे.
भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था
भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए रविवार और सोमवार को शीघ्र दर्शनम कूपन की सुविधा बंद रहेगी. इससे श्रद्धालुओं को एक ही कतार बनाकर सुचारु रूप से दर्शन और जलार्पण कराया जा सकेगा. जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं. मंदिर परिसर, आसपास के क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी. श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से मंदिर तक पहुंचाने के लिए पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे.
पुजारी ने क्या कहा
बाबा मंदिर के वरिष्ठ पुजारी लंबोदर परिहस्त ने बताया कि सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बैद्यनाथ धाम में विराजमान रहते हैं. यही कारण है कि देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं. उनका विश्वास है कि सच्चे मन से बाबा का जलाभिषेक करने वाले हर भक्त की मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं.
प्रशासन के अनुसार पहली सोमवारी से प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. वहीं पहली सोमवारी पर करीब ढाई लाख से तीन लाख श्रद्धालुओं के जलार्पण के लिए बाबा धाम पहुंचने का अनुमान लगाया गया है.
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