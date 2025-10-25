ETV Bharat / state

आकर्षण का केंद्र है दानरो नदी का छठ घाट! जानें, पटना के बाद गढ़वा के छठ की क्या है महत्ता

गढ़वाः पूरे देश में लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा बिखरी है. शनिवार को नहाय-खाय के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है. देश और प्रदेश के विभिन्न छठ घाटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. झारखंड की नदी का एक ऐसा छठ घाट जिसकी चर्चा और महत्ता काफी है. जहां दूसरे राज्यों से भी व्रती प्रदेश के इस जिला में आते हैं.

गढ़वा छठ घाट, यहां बहुत ही धूमधाम से छठ पूजा की जाती है. जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित कई जगहों से लोग यहां छठ पूजा के दिन पहुंचते हैं. यहां की सजावट सबके लिए आकर्षण का केंद्र होत है. इस सजावट को बनाने वाले कारीगर रांची, पश्चिम बंगाल, यूपी के प्रयागराज जैसी जगहों आते हैं. छठ के दिन गढ़वा का दानरो नदी का घाट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है. बिहार के पटना के बाद गढ़वा का छठ महापर्व की विशेष महत्ता होती है.

गढ़वा में भी लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां व्यापक तौर पर चल रही है. इसी कड़ी में शनिवार को जिला उपायुक्त दिनेश यादव और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने आज शहर के दानरो नदी स्थित विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया. उन्होंने साफ-सफाई सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लिया.

इसके साथ ही गढ़वा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को छठ घाटों एवं छठ घाट पर आने वाले मार्गों की सफाई कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया. उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को भी छठ घाटों पर न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त कराते हुए छठ घाट को बिल्कुल तैयार करने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि छठ पूजा को लेकर किसी भी व्रतियों/श्रद्धालुओं व आमजनों को कोई परेशानी या समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसका विशेष ख्याल रखें. बैरिकेडिंग एवं विद्युत (लाइटिंग), साज-सज्जा करने एवं पार्किंग की सुविधा का भी विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया गया है.