आकर्षण का केंद्र है दानरो नदी का छठ घाट! जानें, पटना के बाद गढ़वा के छठ की क्या है महत्ता

गढ़वा के दानरो नदी स्थित विभिन्न छठ घाटों पर पड़ोसी राज्यों से व्रती आते हैं. जानें, क्या है इसकी महत्ता.

Devotees from neighboring states come to various Chhath Ghats situated on Danro River in Garhwa
गढ़वा में दानरी नदी पर स्थित छठ घाट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 25, 2025 at 9:02 PM IST

3 Min Read
गढ़वाः पूरे देश में लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा बिखरी है. शनिवार को नहाय-खाय के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है. देश और प्रदेश के विभिन्न छठ घाटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. झारखंड की नदी का एक ऐसा छठ घाट जिसकी चर्चा और महत्ता काफी है. जहां दूसरे राज्यों से भी व्रती प्रदेश के इस जिला में आते हैं.

गढ़वा छठ घाट, यहां बहुत ही धूमधाम से छठ पूजा की जाती है. जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित कई जगहों से लोग यहां छठ पूजा के दिन पहुंचते हैं. यहां की सजावट सबके लिए आकर्षण का केंद्र होत है. इस सजावट को बनाने वाले कारीगर रांची, पश्चिम बंगाल, यूपी के प्रयागराज जैसी जगहों आते हैं. छठ के दिन गढ़वा का दानरो नदी का घाट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है. बिहार के पटना के बाद गढ़वा का छठ महापर्व की विशेष महत्ता होती है.

गढ़वा में भी लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां व्यापक तौर पर चल रही है. इसी कड़ी में शनिवार को जिला उपायुक्त दिनेश यादव और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने आज शहर के दानरो नदी स्थित विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया. उन्होंने साफ-सफाई सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लिया.

इसके साथ ही गढ़वा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को छठ घाटों एवं छठ घाट पर आने वाले मार्गों की सफाई कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया. उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को भी छठ घाटों पर न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त कराते हुए छठ घाट को बिल्कुल तैयार करने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि छठ पूजा को लेकर किसी भी व्रतियों/श्रद्धालुओं व आमजनों को कोई परेशानी या समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसका विशेष ख्याल रखें. बैरिकेडिंग एवं विद्युत (लाइटिंग), साज-सज्जा करने एवं पार्किंग की सुविधा का भी विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया गया है.

उपायुक्त ने निरीक्षण के क्रम में जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं सभी प्रखंडों के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को भी अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में निरीक्षण करते हुए छठ पूजा को लेकर छठ घाटों को तैयार कराने एवं सभी बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने छठ पूजा को देखते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में व छठ घाट में आने वाले विभिन्न मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को दिया.

पांच दिवसीय इस महापर्व का शुरुआत आज नहाए खाए से शुरू हो चुकी है. शहर के दानरो नदी तट पर आज तैयारी का जाएजा लेने पूर्व मंत्री मिथलेश ठाकुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने छठ घाट के स्टूडेंट क्लब, फ्रेंड्स क्लब, टी ग्रुप सहित अन्य छठ घाटों पर जाकर क्लब के पदाधिकारियों से मिलकर तैयारियों के बारे में जाना. उन्होंने कहा कि छठ महापर्व पर गढ़वा के सभी क्लब के द्वारा साफ सफाई लाइटिंग की व्यवस्था के साथ छठ व्रतियों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है. गढ़वा के छठ पूजा की चर्चा पूरे झारखंड ही नहीं बिहार में भी होती है.

