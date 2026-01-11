फर्रुखाबाद माघ मेले में पहुंचे फ्रांस-जर्मनी के श्रद्धालु; कहा- यहां की शांति और आध्यात्म अद्भुत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 11, 2026 at 8:53 AM IST
फर्रुखाबाद: गंगा तट पर चल रहे माघ मेला और कल्पवास में अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. श्रीरामनगरिया की कुटिया में कल्पवासी जप-तप और साधना में लीन हैं. वहीं, कुछ विदेशी श्रद्धालु भी यहां पहुंचकर शांति और भारतीय धार्मिक संस्कृति का आभास कर रहे हैं.
10 जनवरी को मेला श्रीरामनगरिया में जूना अखाड़ा क्षेत्र में जर्मनी निवासी हेलमंड और फ्रांस निवासी डार्को विलियम पहुंचे. संत समिति के अध्यक्ष महंत सत्यगिरी जी महाराज से भेंटकर आशीर्वाद लिया.
विदेशी नागरिकों ने बताया कि अखाड़े की व्यवस्था से वह काफी प्रभावित हैं. उन्होंने कहा कि पूरे मेला क्षेत्र में सबसे सुंदर व्यवस्था अखाड़े में है. मौजूद संतों ने विदेशी श्रद्धालुओं को मेले का इतिहास बताया.
जर्मनी निवासी हेलमंड ने बताया कि वह पिछले 55 वर्षों से लगातार भारत आ रहे हैं. देश के कई हिस्सों में पहुंच चुके हैं. यहां पर आकर जैसी शांति और अध्यात्म की अनुभूति हुई है, उसका वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है. महाराज सत्यगिरी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा है.
इनके बारे में हमारे कुछ मित्रों ने बताया था, जो पहले भी यहां आ चुके हैं. इसलिए ही मेला में आकर महाराज जी से भेंट की है. महाराज जी का व्यक्तित्व बहुत विशाल है. मेरी कोशिश होगी की हर वर्ष मैं भारत आऊं और महाराज जी के क्षेत्र में निवास करूं.
फ्रांस निवासी डार्को विलियम ने कहा मैं दूसरी बार भारत आया हूं. यहां आकर आध्यात्म नगरी में महाराज जी से मिलकर जो अनुभूति हुई है, वह अद्भुत है. अगले वर्ष जरूर आऊंगा और महाराज जी के साथ कई दिन रहकर आध्यात्म और भारतीय संस्कृति को जानने का प्रयास करूंगा.
संत समिति के अध्यक्ष महंत सत्यगिरी ने विदेशी नागरिकों को अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण दिया. कहा कि सनातन से अच्छा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि इसी धर्म में सभी धर्म और संप्रदायों के लिए भी मान सम्मान है.
इस दौरान फर्रुखाबाद विकास मंच के जिला अध्यक्ष भईयन मिश्रा, कोमल पांडे, श्यामेंद्र दुबे, विनीत द्विवेदी, अनिल द्विवेदी, विनीत चौहान, विशाल गंगवार, श्यामल पुरी, विपिन पुरी, झंझट गिरी, सुमित गुप्ता, सागर गुप्ता, सागर पुरी, दुष्यंत दीक्षित सहित कई लोग लोग उपस्थित रहे.
