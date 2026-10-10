सर्व पितृ अमावस्या पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर जुटे देश-विदेश के श्रद्धालु, पितरों का किया तर्पण और पिंडदान
पितृ अमावस्या के समापन के अवसर पर देश-दुनिया से पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपने पितरों का पिंडदान किया.
Published : October 10, 2026 at 3:15 PM IST
कुरुक्षेत्रः धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पावन और ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर के तट पर सर्व पितृ अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ता है. दूर-दराज से पहुंचे हजारों श्रद्धालु ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और विशेष पूजा-अर्चना की हैं. यह पर्व सनातन संस्कृति में पितरों के प्रति अगाध श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है.
ब्रह्म सरोवर पर पूजा और पिंडदान का धार्मिक महत्वः पंडित राकेश गोस्वामी ने बताया कि "हिन्दू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, ब्रह्म सरोवर को ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति का स्थान माना गया है. ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र सरोवर में स्नान करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि पितृगण भी तृप्त होते हैं. सर्व पितृ अमावस्या के दिन यहां स्नान करने का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है."
सभी ज्ञात-अज्ञात पितरों का सामूहिक तर्पणः पितृ पक्ष के आखिरी दिन यानी सर्व पितृ अमावस्या पर उन पूर्वजों का भी स्मरण किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि परिवार को ज्ञात नहीं होती या जिनका श्राद्ध अन्य तिथियों पर छूट गया हो. ब्रह्म सरोवर के तट पर पुरोहितों के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालु कुशा, काले तिल, जौ और जल से अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान करते हैं.
मोक्ष प्राप्ति और पितृ दोष से मुक्ति: मान्यता है कि ब्रह्म सरोवर जैसे पावन तीर्थ क्षेत्र पर सर्व पितृ अमावस्या के दिन किए गए कर्मकांड से पूर्वजों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं. साथ ही, इससे जन्मकुंडली में मौजूद पितृ दोष का प्रभाव भी कम होता है, जिससे परिवार में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का आगमन होता है.
अनुष्ठान के बाद दान-पुण्य: ब्रह्म सरोवर पर पूजा-अर्चना संपन्न करने के बाद श्रद्धालु महादान करते हैं. इस दिन अन्न, वस्त्र, और ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व है. इसके साथ ही, पिंडदान का कुछ हिस्सा गाय, कुत्ते और कौवे को निकालकर पूर्वजों के प्रति अंतिम आभार व्यक्त किया जाता है.
कई राज्यों से पिंडदान के लिए पहुंचे श्रद्धालुः श्रद्धालु सूर्यनारायण शास्त्री का कहना है कि "वह विशेष रूप से हैदराबाद से यहां पर पूजा करने के लिए पहुंचे हैं. पितरों की आत्मा की शांति के लिए यहां पर पूजा अर्चना की है और उनकी आत्मा की शांति के लिए मनोकामना की है. तीर्थ का काफी महत्व है. इसलिए यहां पर विशेष तौर पर वह ब्रह्म सरोवर पर पूजा अर्चना करने के लिए यहां पहुंचे हैं और यहां पर अनुष्ठान और पिंडदान किया है.