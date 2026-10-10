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सर्व पितृ अमावस्या पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर जुटे देश-विदेश के श्रद्धालु, पितरों का किया तर्पण और पिंडदान

ब्रह्म सरोवर पर जुटे देश-विदेश के श्रद्धालु ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्रः धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पावन और ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर के तट पर सर्व पितृ अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ता है. दूर-दराज से पहुंचे हजारों श्रद्धालु ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और विशेष पूजा-अर्चना की हैं. यह पर्व सनातन संस्कृति में पितरों के प्रति अगाध श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है.

ब्रह्म सरोवर पर पूजा और पिंडदान का धार्मिक महत्वः पंडित राकेश गोस्वामी ने बताया ​कि "हिन्दू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, ब्रह्म सरोवर को ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति का स्थान माना गया है. ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र सरोवर में स्नान करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि पितृगण भी तृप्त होते हैं. सर्व पितृ अमावस्या के दिन यहां स्नान करने का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है."

सर्व पितृ अमावस्या पर श्रद्धालु ने पितरों का किया तर्पण (ETV Bharat) सभी ज्ञात-अज्ञात पितरों का सामूहिक तर्पणः पितृ पक्ष के आखिरी दिन यानी सर्व पितृ अमावस्या पर उन पूर्वजों का भी स्मरण किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि परिवार को ज्ञात नहीं होती या जिनका श्राद्ध अन्य तिथियों पर छूट गया हो. ब्रह्म सरोवर के तट पर पुरोहितों के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालु कुशा, काले तिल, जौ और जल से अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान करते हैं. सर्व पितृ अमावस्या (ETV Bharat)