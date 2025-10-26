ETV Bharat / state

छठ पर बड़ी राहतः यमुना में श्रद्धालुओं को मिला साफ पानी, ऑक्सीजन लेवल भी 4.5 से 5.5 के बीच

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य व पर्यावरण विशेषज्ञों की टीम का कहना है कि यमुना में कोई दुर्गंध नहीं है.

यमुना में श्रद्धालुओं को मिला साफ पानी
यमुना में श्रद्धालुओं को मिला साफ पानी
Published : October 26, 2025 at 2:01 PM IST

नई दिल्ली: इस साल छठ महापर्व पर दिल्ली में यमुना नदी के घाटों पर पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है. लंबे समय बाद यमुना का जल पहले की तुलना में काफी स्वच्छ नजर आ रहा है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (DPCC) के सदस्य व पर्यावरण विशेषज्ञों की टीम ने शनिवार को घाटों का निरीक्षण कर चुके हैं. यमुना में न तो कोई दुर्गंध है और न ही पानी की गुणवत्ता उतनी खराब है, जितनी बीते सालों में देखी जाती थी. इसका मुख्य कारण यमुना नदी में आई बाढ़ है.

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के बोर्ड मेंबर व पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. अनिल कुमार गुप्ता के मुताबिक, यमुना के पानी में घुलित ऑक्सीजन स्तर (DO) 4.5 से 5.5 के बीच पाया गया है, जो सामान्य माना जाता है. वहीं, पानी का पीएच लेवल लगभग 7.5 दर्ज किया गया. इससे पता चलता है कि नदी की स्थिति में सुधार हो रहा है और छठ श्रद्धालु बिना भय के पूजा-अर्चना कर सकते हैं.

डॉ अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने ने खुद घाट पर जाकर यमुना के जल से आचमन किया. उन्होंने कहा कि इस बार यमुना में किसी तरह की बदबू नहीं है. पानी के जांच में पाया गया है कि यह पहले की तुलना में काफी साफ है. कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि नदी में जहरीला झाग है, लेकिन ऐसा नहीं है. श्रद्धालु निश्चिंत होकर छठ पूजा कर सकते हैं.

यमुना में श्रद्धालुओं को मिला साफ पानी

2026 तक यमुना नदी को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य: यमुना की सफाई के लिए इस बार दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार ने मिलकर कई कदम उठाए हैं. नदी से गाद व अपशिष्ट हटाने के लिए आधुनिक अम्फीबियस ड्रेजर मशीनें लगाई गई हैं. इसके अतिरिक्त कई घाटों पर फिल्टर सिस्टम और तैरते नेट लगाए गए हैं, जिससे पानी में बहकर आने वाला कचरा रोका जा सके. आने वाले समय में यमुना के सभी नालों को सीवेज ट्रीटमेंट नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे बिना ट्रीटमेंट वाला पानी सीधे नदी में न आए. लक्ष्य ये है कि वर्ष 2026 तक यमुना नदी पूरी तरह स्वच्छ हो जाए.

दिल्ली में यमुना नदी के घाटों पर पूजा की तैयारी
दिल्ली में यमुना नदी के घाटों पर पूजा की तैयारी

सफाई के साथ घाटों पर तैयारी तेज: छठ पूजा से पहले यमुना घाटों की सफाई लगातार जारी है. दिल्ली जल बोर्ड, एनडीएमसी और सफाईकर्मियों की टीम दिन-रात घाटों पर तैयारी में जुटी है. घाटों पर बांस-बल्लियों से अस्थायी मंच बनाए गए हैं. साथ ही सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं. श्रद्धालुओं के लिए यह एक सकारात्मक बदलाव है. पिछले वर्षों में जहां प्रदूषित पानी व झाग ने पूजा में बाधा डाली थी, वहीं इस बार साफ जल व बदबू रहित वातावरण में अर्घ्य देने की तैयारी श्रद्धालुओं के चेहरे पर संतोष और श्रद्धा दोनों लेकर आई है.

दिल्ली में यमुना नदी के घाट
दिल्ली में यमुना नदी के घाट

राजधानी दिल्ली में इन प्रमुख घाटों पर छठ महापर्व के श्रद्धालु सूर्य को देते हैं अर्घ्य:

  1. यमुना घाट (आईटीओ)
  2. कालिंदी कुंज घाट
  3. सोनिया विहार घाट
  4. गीता कॉलोनी घाट
  5. भलस्वा घाट
  6. हाथी घाट
  7. वजीराबाद घाट
  8. द्वारका घाट
  9. पितामपुरा घाट
  10. ओखला बैराज / घाट
  11. वासुदेव घाट
  12. कुदेसिया घाट (कश्मीरी गेट)

