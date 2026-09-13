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Ganesh Chaturthi 2026 : गणेशजी की 3500 किलो मेहंदी के लिए उमड़ा 'कुंवारों' का सैलाब...जानिए वजह

मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की कतार: सिंजारे की मेहंदी लेने और भगवान गणेश के दर्शन के लिए रविवार सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंचे. देखते ही देखते मंदिर के आसपास लंबी कतारें लग गईं. एक तरफ कतार एमडी रोड तक तो दूसरी तरफ जीएलएन रोड तक पहुंच गई. कुछ श्रद्धालु तो यहां शनिवार रात से डेरा डाले बैठे हैं, ताकि प्रथम पूज्य को अर्पित मेहंदी उन्हें मिले और कामना पूरी हो सके.

सिंजारे की इस मेहंदी को लेने के लिए राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल सहित देश के कई राज्यों से श्रद्धालु जयपुर पहुंचे. अचानक पहुंची 'कुंवारों की भीड़' को कंट्रोल करने में पुलिस प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी.

जयपुर: गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले रविवार को जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सिंजारा महोत्सव मनाया जा रहा है. भगवान गणेश के मेहंदी पूजन के लिए सोजत से करीब 3500 किलो मेहंदी मंदिर लाई गई. इस मेहंदी को भगवान गणेश को अर्पित करने के बाद रात 7:30 बजे करीब 8 स्थानों से श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित की जाएगी.

दर्शन के साथ शगुन की मेहंदी लेने की होड़ : मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए सिंजारे की मेहंदी सिर्फ प्रसाद नहीं, बल्कि आस्था और शुभ संयोग का प्रतीक है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन करने के साथ ही शगुन की मेहंदी लेने के लिए मंदिर परिसर के आसपास डटे रहे. मेहंदी का वितरण शाम 7:30 बजे होना है. इसके बावजूद श्रद्धालु कई घंटे पहले से ही अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए.

मोती डूंगरी मंदिर में शनिवार रात लेटे श्रद्धालु (ETV Bharat Jaipur)

पुलिस के लिए ट्रैफिक संभालना मुश्किल: श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या के कारण मंदिर के आसपास यातायात और भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस-प्रशासन के लिए चुनौती बन गया. लंबी कतारों के कारण यहां एक दिन पहले ही रूट डायवर्ट करना पड़ा. इससे रोड पर दबाव बढ़ा. श्रद्धालु मेहंदी वितरण शुरू होने तक यही रुकना चाहते थे. ऐसे में पुलिस को कई बार सख्ती करनी पड़ी और श्रद्धालुओं को रास्ते से हटाकर भीड़ को व्यवस्थित करना पड़ा. पुलिसकर्मी लगातार लोगों को आगे बढ़ाते रहे, ताकि सड़क पर जाम की स्थिति नहीं बने.

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सिंजारे की मेहंदी है खास : श्रद्धालुओं के बीच सिंजारे की मेहंदी को लेकर खास मान्यता है. मंदिर महंत परिवार से अभिषेक शर्मा ने बताया कि प्रथम पूज्य के दरबार में ठीक उसी तरह सिंजारा उत्सव मनाया जाएगा, जैसे किसी परिवार में मांगलिक कार्य के समय सिंजारा होता है. इसके लिए यहां सोजत से 3500 किलो मेहंदी मंगवाई है, जो भगवान को अर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद स्वरूप वितरित की जाएगी. उन्होंने बताया कि भगवान गणेश को अर्पित मेहंदी को घर ले जाकर शगुन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. खास तौर पर जिन घरों में लंबे समय से मांगलिक कार्य अटके हुए हैं या जिन युवक-युवतियों की शादी की उम्र होने के बावजूद विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके हाथों पर यह मेहंदी लगाने की मान्यता है.

मेहंदी के लिए डेरा डाले बैठे श्रद्धालु (ETV Bharat Jaipur)

मान्यता-एक साल में बनते हैं विवाह के योग: श्रद्धालुओं के बीच मान्यता है कि भगवान गणेश को अर्पित सिंजारे की मेहंदी हाथों पर रचाने से विवाह के संयोग बनते हैं. गुरुग्राम से आई श्रद्धालु ने बताया, यदि किसी युवक या युवती के हाथ पर ये मेहंदी लगाई जाए तो एक साल के भीतर विवाह का योग बन सकता है. इसी आस्था के चलते वो और उनका भाई सिंजारे के मौके पर यहां पहुंचे हैं, ताकि उन दोनों की शादी हो सके. दिल्ली से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि सोशल मीडिया पर इस तरह की रील वायरल हो रही है कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर से मिली मेहंदी से मांगलिक कार्यों का रास्ता खुलता है. इसी के लिए वो यहां पहुंचे हैं. उन जैसे बहुत सारे श्रद्धालु दिल्ली से यहां तक आए हैं.

प्रथम पूज्य का किया गया विशेष शृंगार (EtV Bharat Jaipur)

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पांच स्थानों से होगा मेहंदी प्रसाद का वितरण: मंदिर कैलाश शर्मा ने बताया कि मेहंदी पूजन के बाद शाम 7:30 बजे सिंजारे की मेहंदी का प्रसाद वितरित किया जाएगा. इसके लिए मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं. सुबह से ही उमड़ी भीड़ को देखते हुए शाम को मेहंदी वितरण के दौरान भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. इसे देखते हुए बेरिकेडिंग और सीसीटीवी भी लगाए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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