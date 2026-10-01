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राष्ट्रपति दौर के दौरान नैना देवी मंदिर में बंद रहेगा श्रद्धालुओं का प्रवेश

6 अक्टूबर को बिलासपुर पहुंचेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नैना देवी में दर्शन के बाद एम्स के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत.

President Droupadi Murmu Bilaspur visit
नैना देवी मंदिर में दर्शन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 6:55 PM IST

3 Min Read
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बिलासपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिलासपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश को निर्धारित समय के लिए बंद रखा जाएगा. जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार 6 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से पहले और दोपहर 1 बजे के बाद श्रद्धालु मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर माथा टेक सकेंगे. सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहेगा. इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी.

6 अक्टूबर को बिलासपुर आएंगी राष्ट्रपति

गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 अक्टूबर को बिलासपुर जिले के दौरे पर आ रही हैं. यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति पहली बार बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति सुबह शक्तिपीठ श्री नैना देवी पहुंचेगी. यहां वह माता के दर्शन कर पूजा-अर्चना करेंगी और माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी. राष्ट्रपति के नैना देवी पहुंचने को लेकर मंदिर परिसर सहित पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं. नैना देवी में दर्शन के बाद राष्ट्रपति सड़क मार्ग से आनंदपुर साहिब की ओर रवाना होंगी.

नैना देवी में इस दौरान रहेगा कार्यक्रम

इसके बाद आनंदपुर साहिब से हेलीकॉप्टर के जरिए राष्ट्रपति आनंदपुर साहिब से हेलीकॉप्टर के जरिए बिलासपुर स्थित एम्स पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है. बिलासपुर जिला प्रशासन के अनुसार नैना देवी में राष्ट्रपति का कार्यक्रम करीब 11 से 12 बजे के बीच रहेगा. इसके बाद दोपहर में वह एम्स परिसर में रहेंगी और यहां आयोजित दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी. एम्स में राष्ट्रपति का कार्यक्रम दोपहर करीब दो से तीन बजे तक प्रस्तावित है.

"राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बिलासपुर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. श्री नैना देवी से लेकर आनंदपुर साहिब और एम्स परिसर तक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की ओर से लगातार निरीक्षण किया जा रहा है. यातायात व्यवस्था, पार्किंग, बैरिकेडिंग, आपातकालीन व्यवस्थाओं सहित अन्य सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है." - राहुल कुमार, डीसी बिलासपुर

श्रद्धालुओं से प्रशासन की अपील

डीसी बिलासपुर राहुल कुमार और एसपी अभिषेक धीमान ने राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. सुरक्षा एजेंसियों और जिला प्रशासन के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. प्रशासन ने श्रद्धालुओं और आम लोगों से भी अपील की है कि 6 अक्टूबर को नैना देवी मंदिर में निर्धारित समय के दौरान प्रवेश बंद रहने के आदेश का पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें. राष्ट्रपति के दौरे को लेकर नैना देवी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ यातायात नियंत्रण के भी विशेष प्रबंध किए जाएंगे.

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