माघ मेला 2026; संगम तट पर महिलाएं दान करती हैं केश, मां गंगा से मांगती हैं मन्नत, जानिये क्या है वेणी दान?

संगम तट पर श्रद्धालु ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : माघ मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. पौष पूर्णिमा के बाद अब अगला स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति है. पौष पूर्णिमा के दिन स्नान के साथ ही कल्पवास की शुरुआत भी हो गई. प्रयागराज में इस माह में लगने वाला कुंभ और माघ मेला अपने आप में कई संस्कृतियां, मान्यताएं समेटे हुए है. प्रयागराज माघ मेला में हजारों किलोमीटर दूर से लोग गंगा स्नान का पुण्य लेने आते हैं. इस समय दक्षिण भारत के लोग भी संगम तट पर लगातार आ रहे हैं. दक्षिण भारतीय महिलाएं संगम तट पर आकर वेणी दान कर रहे हैं. मान्यता है कि संगम तट पर इसको शुभ माना गया है.



पुरोहित रविशंकर मिश्रा ने बताया कि यहां पर स्वयं भगवान भगवान शंकर और पार्वती, राधा रुक्मणी और भगवान विष्णु ने भी वेणी दान किया था. ऐसी पुराणों में मान्यता है. प्रयाग महात्म्य में वर्णन किया गया है कि तीनों लोक के सभी देवता, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ इस तीर्थ के दर्शन कर चुके हैं. मंत्र पढ़ने के साथ-साथ वेणी को जल दिया जाता है.