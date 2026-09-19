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राधाष्टमी पर कानपुर यूनिवर्सिटी में झूमे 5000 से अधिक भक्त, पुंडरीक गोस्वामी और रेणुका ने गाए राधा रानी के भजन

भीड़ को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यक्रम को हेलीपैड ग्राउंड में शिफ्ट करा दिया.

राधा रानी के भजनों पर झूमे भक्त.
राधा रानी के भजनों पर झूमे भक्त. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 9:47 PM IST

2 Min Read
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कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिसर में शनिवार को राधाष्टमी का पर्व बेहद धूमधाम और आस्था के साथ मनाया गया. विश्वविद्यालय में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में आध्यात्मिक जगत के वैष्णव संत पुंडरीक गोस्वामी और रेणुका के भजनों पर पूरा परिसर राधामय हो गया. जैसे ही उन्होंने "मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना..." और "सबसे प्यारी राधा रानी लगे..." की मधुर तानों पर गुनगुनाना शुरू किया तो हजारों श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूमने लगे.

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पहले कार्यक्रम का आयोजन परिसर स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में रखा गया था. यह कार्यक्रम सभी आम लोगों के लिए खुला था, जिसके चलते सुबह 10 बजे से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. देखते ही देखते 5,000 से अधिक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई. सभागार में जगह कम पड़ने पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने तुरंत फैसला लेते हुए कार्यक्रम को हेलीपैड ग्राउंड में शिफ्ट कराया और कुछ ही देर में पूरी व्यवस्थाएं वहां पूरी की गईं.

पुंडरीक गोस्वामी और रेणुका ने गाए राधा रानी के भजन. (Video Credit; ETV Bharat)

संगीत संध्या में पुंडरीक गोस्वामी और रेणुका ने राधा-कृष्ण की भक्ति से भरे मनमोहक भजन प्रस्तुत किए. "मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना", "सबसे प्यारी राधा रानी लगे" और "बरसाने में आज आनंद छायो, राधा रानी को जनम दिन आयो" जैसे प्रसिद्ध भजनों की स्वर लहरियों पर उपस्थित श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूमने लगे.

राधा रानी के जन्मोत्सव अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक, आयुर्वेदाचार्य डॉ. वंदना पाठक, वृंदावन बिहारी लाल अग्रवाल, किरण अग्रवाल, अमित गुप्ता, रितिका गुप्ता, सौरभ अग्रवाल और स्मृति अग्रवाल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे.

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