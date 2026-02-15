ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि पर बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, अनोखे अंदाज में निकाली जाएगी शिव बारात

बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है. वहीं, शिव बारात को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो चुकी है.

बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 15, 2026 at 11:24 AM IST

देवघर: जिले के बाबा बैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. सुबह से ही श्रद्धालु बाबा मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं. बाबा मंदिर के सभी द्वार पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं. शिवरात्रि के मौके पर बैद्यनाथ धाम आने की पुरानी परंपरा है.

सुबह 4 बजे खोल दिया गया था पट

देवघर के बैद्यनाथ धाम द्वादश ज्योतिर्लिंग में से तो एक है ही, साथ ही इसे मनोकामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है. क्योंकि यहां पर पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है. ऐसा भी माना जाता है कि बाबा धाम में आकर जो श्रद्धालु शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है.

जानकारी देते बैद्यनाथ मंदिर के पंडित (Etv Bharat)

मंदिर के पुजारी आलोक नाथ बाबा बताते हैं कि आज सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में भगवान भोलेनाथ पर रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं. सुबह 4:00 से ही बाबा का पट खोल दिया गया है और श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा हुआ है. देवघर के पुलिस अधीक्षक सौरव सुबह से ही सुरक्षा को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम का जायजा लेते दिख रहे हैं. मंदिर के बाहर शिवराम झा चौक से लेकर जलसार मोड तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है. मंदिर परिसर में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है.

कब निकाली जाएगी शिव बारात

बता दें कि शाम 6:00 बजे देवघर के के.के एन स्टेडियम से शिवरात्रि को लेकर शिव बारात निकाली जाएगी, जिसमें आकर्षक झांकियां के साथ-साथ कई मनभावन दृश्य भी देखने को मिलेंगे. वहीं, प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिव बारात में कई विशिष्ट अतिथि भी शामिल होंगे. बताया जा रहा है राज्य के मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, सुदिव्य सोनू और हफीजुल हसन अंसारी शिव बारात में शामिल हो सकते हैं. शिव बारात से पहले देवघर जिला प्रशासन के द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई है.

