ETV Bharat / state

पटना महावीर मंदिर के लिए 3 किमी लंबी कतार, 20 हजार किलो नैवेद्यम तैयार

पटना में नए साल के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, महावीर मंदिर में 3 किमी लंबी कतार, ठंड में अलाव की व्यवस्था.

Crowd In Patna Temples
पटना महावीर मंदिर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 1, 2026 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार में नए साल के पहले दिन राजधानी पटना के प्रमुख मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है. भीषण ठंड के बावजूद लोग सुबह से ही पूजा-अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं.

महावीर मंदिर में 3 किमी लंबी कतार: पटना जंक्शन के निकट स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर में भक्तों की सबसे लंबी कतार देखी गई. सुबह 5 बजे मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई, जो 3 किलोमीटर से अधिक लंबी हो गई। हनुमान जी के दर्शन के लिए लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं.

पटना महावीर मंदिर (ETV Bharat)

सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम: जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं. ठंड से बचाव के लिए जगह-जगह अलाव जलाए गए हैं. महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग कतारें बनाई गई हैं. मीठापुर गोलंबर से महावीर मंदिर तक बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिससे क्षेत्र में केवल पैदल आवागमन संभव है. वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है.

Crowd In Patna Temples
भक्तों की 3 किमी लंबी कतार (ETV Bharat)

अन्य मंदिरों में भी जनसैलाब: महावीर मंदिर के अलावा इस्कॉन मंदिर, बांस घाट काली मंदिर, दरभंगा हाउस काली मंदिर और बेली रोड स्थित राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ है. बेली रोड पर लंबी कतारें लगी हुई हैं. प्रशासन यहां भी पूरी तरह मुस्तैद है.

आस्था के आगे ठंड फेल: भीषण ठंड के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ. लोग लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. कई श्रद्धालु रात से ही मंदिर परिसर में डेरा जमाए हुए हैं.

Crowd In Patna Temples
महावीर मंदिर (ETV Bharat)

नववर्ष पर 20 हजार किलो नैवेद्यम तैयार: पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम किये गये हैं. इस बार लगभग 3 लाख भक्तों के आने का अनुमान है, जिसे देखते हु 20 हजार किलो नैवेद्यम तैयार किया गया है. करीब 180 कारीगरों ने दिन-रात मिलकर ये नैवेद्यम तैयार किया है. वहीं पटना में नए साल का पहला दिन आस्था और भक्ति के रंग में रंगा हुआ है. भक्त भगवान के दर्शन कर नए साल की सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें-

बिहार में एक जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी, भीषण ठंड को लेकर शिक्षा विभाग का फैसला

2026 में बिहार में शिक्षकों और छात्रों को कितनी छुट्टियां मिलेंगी, विभाग ने जारी किया कैलेंडर

TAGGED:

HAPPY NEW YEAR 2026
नए वर्ष 2026
MAHAVIR MANDIR
NEW YEARS EVE
CROWD IN PATNA TEMPLES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.