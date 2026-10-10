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महालया अमावस्या पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, रविवार से शारदीय नवरात्र

मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ ( ETV BHARAT )

रामगढ़: पितृपक्ष की विदाई के साथ ही अब शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र शुरू होने जा रहा है. शनिवार, 10 अक्टूबर को महालया अमावस्या के अवसर पर रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका सिद्धपीठ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. वहीं, कल्याणी रविवार 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी. नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लेकर जिले के मंदिरों और पूजा पंडालों में तैयारियां तेज हो गई हैं.

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