महालया अमावस्या पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, रविवार से शारदीय नवरात्र
रामगढ़ के छिन्नमस्तिका मंदिर में नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई हैं. महालया पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की.
Published : October 10, 2026 at 6:52 PM IST
रामगढ़: पितृपक्ष की विदाई के साथ ही अब शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र शुरू होने जा रहा है. शनिवार, 10 अक्टूबर को महालया अमावस्या के अवसर पर रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका सिद्धपीठ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. वहीं, कल्याणी रविवार 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी. नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लेकर जिले के मंदिरों और पूजा पंडालों में तैयारियां तेज हो गई हैं.
पितृपक्ष का अंतिम दिन
महालया अमावस्या यानी पितृपक्ष का अंतिम दिन है. हिंदू धार्मिक मान्यताओं में इस दिन का विशेष महत्व है. इस दिन लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और दान-पुण्य जैसे धार्मिक कर्म करते हैं. वहीं, महालया के साथ ही मां दुर्गा की आराधना और देवी पक्ष के आगमन का इंतजार भी खत्म होने जा रहा है.
रविवार, 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी. मां दुर्गा को समर्पित यह पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. एक वर्ष में चार नवरात्र मनाया जाता है, जिसमें दो गुप्त नवरात्र, एक चैती नवरात्र और एक शरदीय नवरात्र आता है. शरदीय नवरात्रि का आरंभ आश्विन मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से होता है.
छिन्नमस्तिका मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़
झारखंड के प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका सिद्धपीठ रजरप्पा में भी नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था देखने को मिल रही है. शनिवार को अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे और मां के दर्शन कर पूजा-अर्चना की. दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित यह सिद्धपीठ अपनी धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है. नवरात्र के दौरान यहां दूर-दराज से श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. मंदिर परिसर में नौ दिनों तक पूजा-पाठ और दुर्गा सप्तशती के पाठ यहां के हवन कुंडों में साधक करेंगे.
हाथी पर मां दुर्गा का आगमन
मंदिर के वरिष्ठ पुजारी सुबोध पंडा ने बताया कि नवरात्र के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना की जाती है. भक्त व्रत रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. मान्यता है कि सच्चे मन से की गई आराधना से भक्तों को आत्मिक शांति और मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस साल मां दुर्गा गज (हाथी) की सवारी पर आ रही हैं.
भागवत पुराण के अनुसार, जब भी माता हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो वह अपने साथ सुख-समृद्धि और खुशहाली लेकर आती हैं. धर्म शास्त्रों के अनुसार जब नवरात्रि शनिवार या मंगलवार के दिन समाप्त हो तो मां दुर्गा का प्रस्थान मुर्गे पर होता है. वहीं, इस वर्ष शारदीय नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है और 20 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ इसका समापन होगा. नवरात्र को लेकर अब रामगढ़ जिले के विभिन्न मंदिरों और पूजा पंडालों में भी चहल-पहल बढ़ने लगी है.
शारदीय नवरात्रि की शुरुआत
- 11 अक्टूबर 2026 - मां शैलपुत्री (पहला दिन)
- 12 अक्टूबर 2026 - मां ब्रह्मचारिणी (दूसरा दिन)
- 13अक्टूबर 2026 - मां चंद्रघंटा (तीसरा दिन)
- 14 अक्टूबर 2026 - मां कुष्मांडा (चौथा दिन)
- 15 अक्टूबर 2026 - मां स्कंदमाता (पांचवा दिन)
- 16 अक्टूबर 2026 - मां कात्यायनी (छठा दिन)
- 17 अक्टूबर 2026 - मां कालरात्रि (सातवां दिन)
- 18 अक्टूबर 2026 - मां महागौरी (आठवां दिन)
- 19 अक्टूबर 2026 - मां सिद्धिदात्री, महानवमी, (नौवां दिन) शरद नवरात्र व्रत पारण
- 20 अक्टूबर 2026 - मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन, दशमी तिथि (दशहरा)
ये भी पढ़ें: Special: शारदीय नवरात्र की शुरुआत रविवार से: इस बार गज पर हो रहा है मां दुर्गा का आगमन और मुर्गे पर विदाई, जानें क्या हैं संकेत
मिट्टी को आकार देकर परंपरा बचा रहे देवघर के मूर्तिकार, बढ़ती लागत और मिट्टी की कमी बनी चुनौती
Special: रांची में भव्य पंडालों के बीच जिंदा है आस्था की सदियों पुरानी विरासत, रातू किला से डेली मार्केट तक पारंपरिक दुर्गा पूजा