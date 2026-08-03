सावन की पहली सोमवारी पर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा हरिहरधाम, झरना कुंड में भी दिखी शिवभक्तों की भीड़
गिरिडीह के हरिहरधाम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी. पूरे दिन मंदिर शिव के जयकारों से गूंजता रहा.
Published : August 3, 2026 at 4:54 PM IST
गिरिडीह: आज पवित्र सावन महीने की पहली सोमवारी है. इस मौके पर बगोदर के प्रसिद्ध हरिहरधाम शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी. मंदिर का पट खुलते ही भक्तों का आवागमन शुरू हो गया था. "बोल बम" और "हर हर महादेव" के जयकारों के बीच श्रद्धालु बाबा भोले पर जलाभिषेक करते नजर आए. मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे आभूषण पहनकर पूजा-अर्चना के लिए मंदिर न आएं. भीड़-भाड़ के बीच उचक्कों की नजर आभूषणों पर रहती है.
हरिहरधाम की खासियत
रांची-दुमका मेन रोड पर बगोदर मुख्यालय से महज 2 किमी की दूरी पर स्थित यह भारत का अनोखा शिव मंदिर है. 65 फीट ऊंचा यह मंदिर दूर से ही शिवलिंगाकार नजर आता है और श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है.
मंदिर की कहानी भी उतनी ही अनोखी है. पश्चिम बंगाल निवासी बाबा अमरनाथ मुखोपाध्याय पेशे से जज थे. सांसारिक मोह-माया त्यागकर चारों धाम की पदयात्रा पर निकले तो बगोदर का यह स्थान उन्हें भा गया. लोगों के सहयोग से उन्होंने 1988 में यहां मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई. बताया जाता है कि संस्थापक ने 1991 में प्राण त्याग दिए. आज उनकी छोड़ी आस्था लाखों भक्तों को जोड़ रही है. मंदिर के प्रबंधक भीम यादव कहते हैं, "कलाकार कितना पारखी होता है, यह मंदिर की बनावट से ही पता चलता है.
पहले श्मशान था, अब तीर्थ स्थल है
जिस स्थान पर आज हरिहरधाम है, मंदिर बनने से पहले यह जगह वीरान थी. आसपास श्मशान घाट और झाड़-झंखाड़ होने के कारण लोग दिन में भी यहां जाने से डरते थे. लेकिन मंदिर निर्माण शुरू होते ही इस जगह की अहमियत बढ़ती गई. आज बगोदर का एक अलग बाजार यहां बसता जा रहा है.
सावन में उमड़ता है जनसैलाब
सावन आते ही हरिहरधाम का नजारा बदल जाता है. पूरे महीने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. बाबाधाम जाने वाले गेरुआ वस्त्रधारी शिवभक्त भी यहां रुककर जलाभिषेक करते हैं. सावन की सोमवारी और सावन पूर्णिमा पर भीड़ काफी बढ़ जाती है.
आस्था से चलता है सैकड़ों का घर
हरिहरधाम परिसर सालों भर गुलजार रहता है. वाहन पूजन, रिंग सेरेमनी, मुंडन और शादी-ब्याह के मुहूर्तों में भारी भीड़ होती है. मंदिर के बाहर दर्जनों मैरेज हॉल और दुकानें संचालित हैं, जिससे सैकड़ों परिवारों का जीविकोपार्जन होता है. सुरक्षा के लिए परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.
777 सीढ़ियां चढ़कर बाबा भोले पर करते हैं जलाभिषेक
कोडरमा के झरना कुंड में भी बड़ी संख्या में शिवभक्त बाबा भोले पर जलाभिषेक करते नजर आए. यहां उत्तरवाहिनी जलधारा का प्रवाह होता है. लोग यहां से जल उठाकर जंगल के रास्ते होते 14 किलोमीटर की पद यात्रा कर ध्वजाधारी धाम पहुंचते हैं और 777 सीढियां चढ़कर पहाड़ की चोटी पर बसे बाबा भोले पर जलाभिषेक करते हैं.
ऐसी मान्यता हैं कि यहां सावन में बाबा भोले को जलाभिषेक करने से भक्तों की हर मुरादें भी पूरी होती हैं. बता दें कि सावन की अंतिम सोमवारी को कोडरमा में कांवड़ पद यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें बिहार-झारखंड और बंगाल से लाखों की संख्या में शिवभक्त झारनाकुंड धाम पहुंचते हैं.
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