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सावन की पहली सोमवारी पर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा हरिहरधाम, झरना कुंड में भी दिखी शिवभक्तों की भीड़

गिरिडीह: आज पवित्र सावन महीने की पहली सोमवारी है. इस मौके पर बगोदर के प्रसिद्ध हरिहरधाम शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी. मंदिर का पट खुलते ही भक्तों का आवागमन शुरू हो गया था. "बोल बम" और "हर हर महादेव" के जयकारों के बीच श्रद्धालु बाबा भोले पर जलाभिषेक करते नजर आए. मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे आभूषण पहनकर पूजा-अर्चना के लिए मंदिर न आएं. भीड़-भाड़ के बीच उचक्कों की नजर आभूषणों पर रहती है.

हरिहरधाम की खासियत

रांची-दुमका मेन रोड पर बगोदर मुख्यालय से महज 2 किमी की दूरी पर स्थित यह भारत का अनोखा शिव मंदिर है. 65 फीट ऊंचा यह मंदिर दूर से ही शिवलिंगाकार नजर आता है और श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है.

हरिहर धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ (ETV BHARAT)

मंदिर की कहानी भी उतनी ही अनोखी है. पश्चिम बंगाल निवासी बाबा अमरनाथ मुखोपाध्याय पेशे से जज थे. सांसारिक मोह-माया त्यागकर चारों धाम की पदयात्रा पर निकले तो बगोदर का यह स्थान उन्हें भा गया. लोगों के सहयोग से उन्होंने 1988 में यहां मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई. बताया जाता है कि संस्थापक ने 1991 में प्राण त्याग दिए. आज उनकी छोड़ी आस्था लाखों भक्तों को जोड़ रही है. मंदिर के प्रबंधक भीम यादव कहते हैं, "कलाकार कितना पारखी होता है, यह मंदिर की बनावट से ही पता चलता है.

पूजा करती महिलाएं (ETV BHARAT)

पहले श्मशान था, अब तीर्थ स्थल है

जिस स्थान पर आज हरिहरधाम है, मंदिर बनने से पहले यह जगह वीरान थी. आसपास श्मशान घाट और झाड़-झंखाड़ होने के कारण लोग दिन में भी यहां जाने से डरते थे. लेकिन मंदिर निर्माण शुरू होते ही इस जगह की अहमियत बढ़ती गई. आज बगोदर का एक अलग बाजार यहां बसता जा रहा है.