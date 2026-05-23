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नूंह ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा: तपती धूप में भी नहीं रुकी आस्था, भीषम गर्मी में यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे

नूंह में भीषण गर्मी के बावजूद ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा में श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है. प्रशासन और स्थानीय लोग सेवा में जुटे हैं.

nuh Braj 84 Kos Parikrama
नूंह ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 23, 2026 at 4:02 PM IST

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नूंह: नूंह में पड़ रही भीषण गर्मी और तेज धूप भी श्रद्धालुओं की आस्था को डिगा नहीं पा रही है. ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा में शामिल लाखों श्रद्धालु कठिन मौसम की परवाह किए बिना लगातार यात्रा कर रहे हैं. पूरे परिक्रमा मार्ग पर जय श्रीकृष्ण और धार्मिक जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है. श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ पैदल यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनके उत्साह में किसी तरह की कमी देखने को नहीं मिल रही.

प्रशासन और स्थानीय लोग सेवा में जुटे: परिक्रमा यात्रा को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं के विशेष इंतजाम किए गए हैं. जगह-जगह पेयजल, विश्राम और छाया की व्यवस्था की गई है. वहीं स्थानीय लोग भी सेवा शिविर लगाकर यात्रियों की सहायता कर रहे हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष रूट तैयार किए गए हैं ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो.

nuh Braj 84 Kos Parikrama
भीषम गर्मी में यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे (ETV Bharat)

स्वास्थ्य विभाग ने लगाए विशेष शिविर: भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने परिक्रमा मार्ग पर विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं. यहां चिकित्सकों की टीम श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जांच कर रही है और जरूरत पड़ने पर तुरंत उपचार व दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं. स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि यात्रा के दौरान कई श्रद्धालुओं को थकान, चक्कर और पैरों में छाले जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

तपती धूप में भी नहीं रुकी आस्था (ETV Bharat)

"श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का रखा जा रहा ध्यान": स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉ. अखलाक अहमद ने कहा कि, "भीषण गर्मी को देखते हुए विभाग ने पहले से विशेष तैयारी की हुई है. श्रद्धालुओं को तुरंत उपचार, दवाइयां और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि किसी को परेशानी न हो. मेवात क्षेत्र के नीमका-बिछोर सहित कई गांवों में स्वास्थ्य टीमें लगातार सक्रिय हैं."

मंदिर परिसर में एक महीने तक भंडारे की व्यवस्था: वहीं, बिछोर मंदिर के पुजारी शत्रुघ्न पांडे ने बताया कि, "हर वर्ष चौरासी कोस परिक्रमा उनके क्षेत्र से होकर गुजरती है. मंदिर परिसर में करीब एक महीने तक भंडारे का आयोजन किया जाता है. गर्मी को देखते हुए पानी, विश्राम और अन्य बुनियादी सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई है. यह यात्रा भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं और ब्रज की आस्था से जुड़ी हुई है. मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने अपने माता-पिता और परिजनों की इच्छा पूरी करने के लिए ब्रज क्षेत्र की यात्रा कराई थी. तभी से यह परंपरा चली आ रही है और श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ परिक्रमा करते हैं. श्रद्धालु भक्ति में इतने लीन हैं कि भीषण गर्मी भी उन्हें रोक नहीं पा रही."

महिला श्रद्धालुओं में भी दिखा उत्साह: यात्रा में शामिल महिला श्रद्धालुओं का उत्साह भी देखने लायक रहा. श्रद्धालु विद्या ने कहा कि, "हमें किसी प्रकार की थकान महसूस नहीं हो रही क्योंकि हम पूरी तरह भक्ति में डूबे हुए हैं." वहीं, राजवती ने कहा कि, "भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और सभी लोग सेवा में लगे हुए हैं."

श्रद्धालुओं ने साझा किए अनुभव: इसके अलावा यात्री अक्षय कुमार ने कहा कि, "भीषण गर्मी जरूर है, लेकिन श्रद्धा और उत्साह के कारण यात्रा में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं हो रही." वहीं, यात्री प्रेमचंद ने कहा कि, "रास्ते में जगह-जगह लोगों द्वारा की जा रही सेवा से काफी राहत मिल रही है."

भक्ति और सेवा का अनूठा संगम: कुल मिलाकर मेवात क्षेत्र से गुजर रही ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा में भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय लोगों के सहयोग से यात्रा सुचारु रूप से संचालित हो रही है. आस्था, सेवा और भक्ति का यह संगम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

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