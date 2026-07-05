मेहंदीपुर बालाजी में पुलिस से भिड़े श्रद्धालु, SI से की धक्का-मुक्की, 2 महिलाओं सहित 4 गिरफ्तार
फिलहाल आरोपियों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है.
Published : July 5, 2026 at 1:13 PM IST
दौसा : जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में रविवार को मंदिर परिसर में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी के साथ श्रद्धालुओं की ओर से कथित तौर पर धक्का-मुक्की और अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो महिला श्रद्धालुओं सहित चार लोगों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. मामले की जांच जारी है और एएसआई की ओर से दी जाने वाली प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मेहंदीपुर बालाजी थाने के एएसआई देवेन्द्र कुमार ने बताया कि रविवार को मंदिर परिसर स्थित सवामणी काउंटर के पास पुलिस व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी लगाई गई थी. इसी दौरान कुछ महिला श्रद्धालुओं के साथ अन्य लोग निर्धारित लाइन को छोड़कर सवामणी गेट से सीधे मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे. थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि फिलहाल आरोपियों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है. एएसआई देवेंद्र कुमार की ओर से प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी. यदि रिपोर्ट में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, पुलिसकर्मी से मारपीट या अन्य गंभीर धाराओं का मामला बनता है तो नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
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लाइन से दर्शन करने की सलाह से नाराज हुए श्रद्धालु : एएसआई देवेंद्र कुमार ने श्रद्धालुओं को नियमों की जानकारी देते हुए लाइन में लगकर दर्शन करने की बात कही, लेकिन इस बात से कुछ श्रद्धालु नाराज हो गए. आरोप है कि महिला श्रद्धालुओं ने पुलिसकर्मी के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी और मारपीट पर उतारू हो गईं. इसी दौरान उनके साथ मौजूद अन्य श्रद्धालु मोबाइल फोन से घटना का वीडियो बनाने लगे, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
दो महिलाओं सहित श्रद्धालु गिरफ्तार : घटना की सूचना मिलते ही मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी सचिन शर्मा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और एएसआई के साथ विवाद एवं हंगामा करने के आरोप में दो महिलाओं सहित चार श्रद्धालुओं को हिरासत में लेकर शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.