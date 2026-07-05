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मेहंदीपुर बालाजी में पुलिस से भिड़े श्रद्धालु, SI से की धक्का-मुक्की, 2 महिलाओं सहित 4 गिरफ्तार

दौसा : जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में रविवार को मंदिर परिसर में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी के साथ श्रद्धालुओं की ओर से कथित तौर पर धक्का-मुक्की और अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो महिला श्रद्धालुओं सहित चार लोगों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. मामले की जांच जारी है और एएसआई की ओर से दी जाने वाली प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मेहंदीपुर बालाजी थाने के एएसआई देवेन्द्र कुमार ने बताया कि रविवार को मंदिर परिसर स्थित सवामणी काउंटर के पास पुलिस व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी लगाई गई थी. इसी दौरान कुछ महिला श्रद्धालुओं के साथ अन्य लोग निर्धारित लाइन को छोड़कर सवामणी गेट से सीधे मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे. थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि फिलहाल आरोपियों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है. एएसआई देवेंद्र कुमार की ओर से प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी. यदि रिपोर्ट में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, पुलिसकर्मी से मारपीट या अन्य गंभीर धाराओं का मामला बनता है तो नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

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