बैद्यनाथ धाम की दिव्य महिमा! एक रात में बने थे 5 'दिव्य मंदिर', जानिए भगवान विश्वकर्मा की अद्भुत लीला
बैद्यनाथ धाम मंदिर परिसर में बने पांच 'दिव्य' मंदिरों को लेकर मान्यता है कि इन्हें भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था.
Published : July 31, 2026 at 5:00 PM IST
देवघर: सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ की आराधना का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है. इस दौरान करोड़ों शिव भक्त बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पावन धाम में स्थित कुल 22 मंदिरों में से पांच मंदिरों को लेकर एक अत्यंत 'चमत्कारी पौराणिक' मान्यता प्रचलित है?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन पांच मंदिरों का निर्माण खुद देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने किया था. इसके अलावा अन्य मंदिरों का निर्माण कई अपने-अपने कालखंड के राजाओं द्वारा किया गया है.
भगवान विश्वकर्मा का क्या था 'दिव्य संकल्प'
मंदिर के वरिष्ठ पंडा और धर्माचार्य बताते हैं कि भगवान विश्वकर्मा पुष्पक विमान से भ्रमण कर रहे थे. तभी उनका दिव्य हथौड़ा बैद्यनाथ धाम में गिर पड़ा. जब उनकी दृष्टि रावण द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग पर पड़ी, तो उन्होंने संकल्प लिया कि वे एक ही रात में यहां 5 दिव्य मंदिरों का निर्माण करेंगे.
इन पांच मंदिरों का हुआ निर्माण
सबसे पहले भगवान शिव का मंदिर बना, फिर मां पार्वती, भगवान गणेश और संध्या मंदिर का निर्माण हुआ. इसके बाद भगवान विश्वकर्मा अपने लिए सबसे भव्य मंदिर बनाने लगे.
देवताओं को हुई चिंता
मान्यता है कि जैसे ही भगवान विश्वकर्मा अपना सबसे विशाल मंदिर बनाने लगे, देवताओं के सामने सवाल खड़ा हो गया कि बाबा बैद्यनाथ के मंदिर से बड़ा मंदिर कैसे बन सकता है? तब खुद भगवान विष्णु ने मुर्गे का रूप धारण किया और समय से पहले बांग दे दी. मुर्गे की आवाज सुनकर भगवान विश्वकर्मा को लगा कि सुबह हो चुकी है और उनका एक रात में निर्माण करने का संकल्प अधूरा रह गया. यही कारण है कि उनका मंदिर अधूरा रह गया, जिसे आज लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है.
भगवान शिव ने क्यों दबा दिया मंदिर
एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार, नारद मुनि ने भगवान शिव को बताया कि भगवान विश्वकर्मा उनसे भी ज्यादा भव्य मंदिर बना रहे हैं, यह सुनकर भगवान भोलेनाथ ने अपने बाएं पैर के अंगूठे से उस मंदिर को दबा दिया. इसी कारण आज भी उस मंदिर का स्वरूप सीधा और अधूरा दिखाई देता है.
आज भी 'जीवंत' है यह 'दिव्य आस्था'
बैद्यनाथ धाम केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं है बल्कि अनगिनत पौराणिक रहस्यों और दिव्य मान्यताओं का पावन केंद्र है. भगवान विश्वकर्मा द्वारा एक ही रात में पांच मंदिरों के निर्माण की यह कथा आज भी श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बनी हुई है.
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