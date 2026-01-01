ETV Bharat / state

प्रयागराज में श्रद्धालु कर सकेंगे कुंभेश्वर महादेव के दर्शन; रुद्राभिषेक के बाद काशी से करेंगे प्रस्थान, माघ मेला शिविर में विराजेंगे

मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कहना है कि यह मौका अद्भुत रूप से लंबे वक्त के बाद भक्तों को प्राप्त होगा.

श्री काशी विश्वनाथ धाम में किया गया रुद्राभिषेक
श्री काशी विश्वनाथ धाम में किया गया रुद्राभिषेक (Photo credit: temple administration)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 7:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : प्रयागराज में 3 जनवरी से गंगा किनारे माघ मेले का शुभारंभ हो रहा है. माघ मेले में इस बार बाबा कुम्भेश्वर महादेव के दर्शन का लाभ भक्तों को मिलेगा. बाबा विश्वनाथ के इस अलौकिक शिवलिंग स्वरूप का पूजन गुरुवार को विश्वनाथ मंदिर में विधिवत तरीके से किया गया, जिसे माघ मेले में भक्तों के दर्शन के लिए स्थापित किया जाएगा.


माघ मेला प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो रहा है. पिछले वर्ष 2025 में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास शिविर में कुंभेश्वर महादेव के स्वरूप में स्थापित किए गए थे. इस बारे में मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि कुंभेश्वर महादेव काशी में विराजते हैं, परन्तु कुम्भ मेला के समय कुम्भ परिक्षेत्र में स्थापित होते हैं. इस वर्ष से माघ मेला स्नान पर्व में भी कुंभेश्वर महादेव श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास शिविर में विराजेंगे.

उन्होंने बताया कि माघ मेला शिविर में विराजने के लिए श्री काशी विश्वनाथ महादेव के कुंभेश्वर महादेव स्वरूप का रुद्राभिषेक गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में संपन्न किया गया है. रुद्राभिषेक के विशेष वाहन से माघ मेला क्षेत्र के लिये प्रस्थान करेंगे और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास शिविर में विशेष निर्मित मंदिर में विराजेंगे.

मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कहना है कि यह मौका अद्भुत रूप से लंबे वक्त के बाद भक्तों को प्राप्त होगा. बाबा विश्वनाथ के प्रतिरूप के स्वरूप इस चल शिवलिंग के दर्शन करने और बाबा विश्वनाथ के दर्शन का लाभ प्रयागराज में ही उठाने का मौका भी भक्तों को मिल जाएगा.

यह भी पढ़ें : माघ मेला 2026; दो दिन बाद पहला स्नान, कहीं पाइपलाइन तो कहीं चकर्ड प्लेटें नहीं बिछीं, सुविधा पर्ची–जमीन की मारामारी

TAGGED:

VARANASI NEWS
MAGH MELA 2026
KUMBHESHWAR MAHADEV
MAGH MELA CAMP
VARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.