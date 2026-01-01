ETV Bharat / state

प्रयागराज में श्रद्धालु कर सकेंगे कुंभेश्वर महादेव के दर्शन; रुद्राभिषेक के बाद काशी से करेंगे प्रस्थान, माघ मेला शिविर में विराजेंगे

श्री काशी विश्वनाथ धाम में किया गया रुद्राभिषेक ( Photo credit: temple administration )