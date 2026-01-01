प्रयागराज में श्रद्धालु कर सकेंगे कुंभेश्वर महादेव के दर्शन; रुद्राभिषेक के बाद काशी से करेंगे प्रस्थान, माघ मेला शिविर में विराजेंगे
मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कहना है कि यह मौका अद्भुत रूप से लंबे वक्त के बाद भक्तों को प्राप्त होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 1, 2026 at 7:19 PM IST
वाराणसी : प्रयागराज में 3 जनवरी से गंगा किनारे माघ मेले का शुभारंभ हो रहा है. माघ मेले में इस बार बाबा कुम्भेश्वर महादेव के दर्शन का लाभ भक्तों को मिलेगा. बाबा विश्वनाथ के इस अलौकिक शिवलिंग स्वरूप का पूजन गुरुवार को विश्वनाथ मंदिर में विधिवत तरीके से किया गया, जिसे माघ मेले में भक्तों के दर्शन के लिए स्थापित किया जाएगा.
माघ मेला प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो रहा है. पिछले वर्ष 2025 में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास शिविर में कुंभेश्वर महादेव के स्वरूप में स्थापित किए गए थे. इस बारे में मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि कुंभेश्वर महादेव काशी में विराजते हैं, परन्तु कुम्भ मेला के समय कुम्भ परिक्षेत्र में स्थापित होते हैं. इस वर्ष से माघ मेला स्नान पर्व में भी कुंभेश्वर महादेव श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास शिविर में विराजेंगे.
🙏आज काशी से प्रयाग जायेंगे कुंभेश्वर महादेव 🙏— Vishwa Bhushan (@VishwaMishr) January 1, 2026
माघ मेला प्रयागराज में विराजने हेतु श्री काशी विश्वनाथ महादेव का " कुंभेश्वर महादेव" स्वरूप में रुद्राभिषेक संपन्न किया गया। माघ मेला 03 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो रहा है। महादेव कुंभेश्वर स्वरूप में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास… pic.twitter.com/L84ecA0zuU
उन्होंने बताया कि माघ मेला शिविर में विराजने के लिए श्री काशी विश्वनाथ महादेव के कुंभेश्वर महादेव स्वरूप का रुद्राभिषेक गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में संपन्न किया गया है. रुद्राभिषेक के विशेष वाहन से माघ मेला क्षेत्र के लिये प्रस्थान करेंगे और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास शिविर में विशेष निर्मित मंदिर में विराजेंगे.
मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कहना है कि यह मौका अद्भुत रूप से लंबे वक्त के बाद भक्तों को प्राप्त होगा. बाबा विश्वनाथ के प्रतिरूप के स्वरूप इस चल शिवलिंग के दर्शन करने और बाबा विश्वनाथ के दर्शन का लाभ प्रयागराज में ही उठाने का मौका भी भक्तों को मिल जाएगा.
यह भी पढ़ें : माघ मेला 2026; दो दिन बाद पहला स्नान, कहीं पाइपलाइन तो कहीं चकर्ड प्लेटें नहीं बिछीं, सुविधा पर्ची–जमीन की मारामारी