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मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में लगेगा चांदी जड़ित भव्य द्वार, होंगे सिद्ध क्षेत्र के अष्टविनायक के दर्शन

जयपुर के प्रसिद्ध मोतीडूंगरी मंदिर में लगेगा 11 किलो चांदी का भव्य दरवाजा. अब पारंपरिक पर्दे की जगह लगेंगे चांदी के नक्काशीदार द्वार.

प्राचीन मोती डूंगरी गणेश मंदिर
प्राचीन मोती डूंगरी गणेश मंदिर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 24, 2026 at 8:53 AM IST

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जयपुर : राजधानी के प्रसिद्ध मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं को जल्द एक नई आध्यात्मिक और कलात्मक अनुभूति मिलेगी. मंदिर के गर्भगृह में पहली बार पारंपरिक पर्दे की जगह चांदी जड़ित विशाल कलात्मक दरवाजा लगाजा जा रहा हैं. जिसके माध्यम से भक्त भगवान गणेश के अष्टविनायक स्वरूपों के भी दर्शन कर सकेंगे. करीब 11 किलो चांदी से निर्मित इस दरवाजे पर बारीक नक्काशी, चित्रकारी और धार्मिक प्रतीकों को उकेरा जा रहा है, जिससे मंदिर की दिव्यता और ज्यादा बढ़ जाएगी.

1976 से निखारा जा रहा मंदिर का स्वरूप : छोटी काशी के प्रमुख मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में वर्ष 1976 से समय-समय पर श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर की भव्यता को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए जाते रहे हैं. महंत कैलाश शर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि शुरुआती दौर में ये मंदिर काफी छोटा हुआ करता था, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ इसे विस्तारित किया गया. बाद में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आगे शेड लगाए गए, छतरियां बनाई गईं और दर्शन व्यवस्था को भी बदला गया. पहले मंदिर में जालीदार दरवाजे हुआ करते थे. सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मंदिर के पट बंद रहते थे. उस समय श्रद्धालु जाली के दरवाजों से ही भगवान के दर्शन कर पाते थे, लेकिन देशभर से आने वाले भक्तों की आस्था को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने पूरे दिन दर्शन खुले रखने का निर्णय लिया.

11 किलो चांदी से सजेगा मोतीडूंगरी गणेश जी का गर्भगृह (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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अष्टविनायक स्वरूपों को दरवाजों पर उकेरने की परिकल्पना : उन्होंने बताया कि समय के साथ मंदिर में सोने-चांदी का कार्य और गर्भगृह का विस्तार किया गया. अब मंदिर प्रशासन ने गर्भगृह के लिए ऐसे विशेष द्वार बनाने की योजना तैयार की, जिनमें आस्था और कला दोनों का समावेश हो. महंत शर्मा ने कहा कि भगवान गणेश के सिद्ध क्षेत्र में स्थित अष्टविनायक मंदिरों की विशेष धार्मिक मान्यता है. मान्यता है कि सिद्ध क्षेत्र की पहाड़ियों की आकृति भी गणपति स्वरूप जैसी दिखाई देती है और करीब 57 कोस के क्षेत्र में भगवान गणेश के आठ प्रमुख मंदिर स्थित हैं, जिन्हें अष्टविनायक कहा जाता है। इन्हीं अष्टविनायक स्वरूपों को अब गर्भगृह के नए दरवाजों पर चित्रकारी के माध्यम से उकेरा जा रहा है.

अष्टविनायक की तस्वीरों के साथ तैयार हो रहा दरवाजा
दरवाजा तैयार करते कारीगर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

17 किलो चांदी और देसी रंगों से तैयार हो रही भव्य कलाकृति : महंत शर्मा के अनुसार, इन भव्य दरवाजों को तैयार करने में करीब 11 किलो चांदी का उपयोग किया जा रहा है, जबकि मंदिर परिसर में अतिरिक्त 6 किलो चांदी का कार्य अलग से किया जा रहा है. इस तरह कुल 17 किलो चांदी से मंदिर की सज्जा हो रही है. साथ ही मंदिर की छत पर आर्टिफिशियल स्वर्ण आभा का विशेष कार्य भी कराया जा रहा है, जिस पर पारंपरिक पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं ताकि रोशनी पड़ने पर उनका आकर्षक प्रतिबिंब दिखाई दे. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये दरवाजे केवल भगवान के भोग और शयन के समय ही बंद किए जाएंगे.

पांच महीने में तैयार हो रहे दरवाजे : गर्भगृह के सामने लगाए जा रहे ये दरवाजे करीब 11 फीट ऊंचे और 12 फीट चौड़े हैं. इन्हें सागवान की मजबूत लकड़ी से तैयार किया गया है, इस दरवाजे की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनमें धार्मिक आस्था के साथ पारंपरिक कला का सुंदर समावेश किया गया है. कलाकार सत्यनारायण कश्यप इस पर प्राकृतिक रंगों और चांदी का उपयोग कर रहे हैं. सत्यनारायण ने बताया कि सबसे पहले सागवान की लकड़ी को विशेष तरीके से घिसकर मजबूत आधार तैयार किया गया, उसके बाद उस पर चांदी जड़ी गई. साथ ही अष्टविनायक की चित्रकारी प्राकृतिक और देसी रंगों से की जा रही है. कश्यप ने उम्मीद जताई कि अगले दो से तीन सप्ताह में यह संपूर्ण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा.

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अष्टविनायक की तस्वीरों के साथ तैयार हो रहा दरवाजा
अष्टविनायक की तस्वीरों के साथ तैयार हो रहा दरवाजा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

अष्टविनायक स्वरूपों की झलक : दरवाजों पर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध अष्टविनायक गणेश स्वरूपों को उकेरा गया है. इनमें मयूरेश्वर, सिद्धिविनायक, बल्लालेश्वर, वरदविनायक, चिंतामणि, गिरिजात्मज, विघ्नेश्वर और महागणपति के स्वरूप शामिल हैं. हर स्वरूप के साथ उसकी धार्मिक मान्यता और विशेषता को भी कलात्मक रूप से दर्शाया गया है.

प्रमुख स्वरूप और उनकी मान्यता :-

  • मयूरेश्वर (मोरगांव, पुणे) : माना जाता है कि यहां गणेश ने मोर पर सवार होकर सिंधु राक्षस का वध किया था।
  • सिद्धिविनायक (सिद्धटेक) : यह स्थान मनोकामना पूर्ति और सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है।
  • बल्लालेश्वर (पाली, रायगढ़) : भक्त बल्लाल की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश यहां प्रकट हुए थे।
  • वरदविनायक (महाड़) : यह स्वरूप भक्तों को वरदान देने वाले गणपति के रूप में पूजित है।
  • चिंतामणि (थेऊर) : श्रद्धालु मानते हैं कि यहां दर्शन करने से चिंता और मानसिक तनाव दूर होते हैं।
  • गिरिजात्मज (लेण्याद्री) : माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश ने यहां जन्म लिया था।
  • विघ्नेश्वर (ओझर) : विघ्नासुर नामक राक्षस का वध कर भगवान ने भक्तों के कष्ट दूर किए थे।
  • महागणपति (रांजणगांव) : यह स्वरूप शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

स्वास्तिक और मूषक राज की भी झलक : दरवाजों पर अष्टविनायक के साथ स्वास्तिक चिह्न और भगवान गणेश के वाहन मूषक राज की आकृतियां भी उकेरी गई हैं. दोनों ओर सखियों के चित्र भी बनाए गए हैं, जो पारंपरिक भारतीय कला शैली को दर्शाते हैं. मंदिर प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं को अब केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि भारतीय शिल्प और संस्कृति की झलक भी एक साथ देखने को मिलेगी.

दरवाजे में लगाई जा रही 11 किलो चांदी
दरवाजे में लगाई जा रही 11 किलो चांदी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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मंदिर की छत पर स्वर्ण आभा की कारीगरी करता कारीगर
मंदिर की छत पर स्वर्ण आभा की कारीगरी करता कारीगर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

भोग और दर्शन की परंपरा : अब तक गर्भगृह में भगवान को भोग लगाने के समय पर्दा लगाया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था में चांदी के इन दरवाजों को बंद कर भोग लगाया जाएगा. श्रद्धालु इन्हीं कलात्मक द्वारों के माध्यम से गणेशजी के दर्शन कर सकेंगे. मंदिर प्रशासन का मानना है कि इससे व्यवस्था अधिक आकर्षक और व्यवस्थित बनेगी. सम्भावना है कि गुरु पुष्य नक्षत्र के शुभ अवसर पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर इन दरवाजों को स्थापित किया जाएगा. इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह के द्वार खोल दिए जाएंगे. मंदिर में इस नई पहल को लेकर भक्तों में भी विशेष उत्साह देखा जा रहा है.

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