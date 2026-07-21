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श्रावणी मेला में 'डबल डेकर' वाहनों का खतरा बरकरार, आदेश के बावजूद सड़कों पर दौड़ रहीं अस्थायी ढांचे वाली गाड़ियां

देवघर: श्रावणी मेला शुरू होते ही बाबा बैद्यनाथ धाम में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु जलार्पण के लिए पहुंच रहे हैं. देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले अधिकांश श्रद्धालु सड़क मार्ग का सहारा लेते हैं. हालांकि, श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के बीच एक बार फिर अस्थायी ढांचे वाले 'डबल डेकर' वाहन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं.

मालवाहक वाहनों से आ रहे हैं श्रद्धालु

बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों से आने वाले श्रद्धालु ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रेलर और पिकअप जैसे मालवाहक वाहनों पर अस्थायी ढांचा बनाकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर देवघर पहुंच रहे हैं. इन वाहनों में ऊपर तक बैठने की व्यवस्था कर दी जाती है, ताकि एक साथ अधिक से अधिक श्रद्धालु कम खर्च में यात्रा कर सकें. लेकिन यह व्यवस्था सड़क सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक मानी जाती है.

जानकारी देते संथाल परगना के आयुक्त और रोड सेफ्टी के जानकार (Etv Bharat)

श्रद्धालुओं से बातचीत के दौरान अधिकांश लोगों ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया. हालांकि, ऑफ कैमरा उन्होंने स्वीकार किया कि अस्थायी ढांचा बनाने से अधिक लोग एक साथ यात्रा कर लेते हैं और खर्च भी कम पड़ता है. वहीं, जब उनसे इस यात्रा के खतरे के बारे में पूछा गया तो वे जवाब देने से बचते नजर आए.

बिहार सरकार से भी किया गया अनुरोध

सड़क हादसों की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पहले ही ऐसे वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर चुका है. संथाल परगना के आयुक्त संजय कुमार ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अस्थायी ढांचे वाले वाहनों को रोका जाए. उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि ऐसे अधिकांश वाहन बिहार से आते हैं, इसलिए बिहार सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि उन्हें झारखंड सीमा में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया जाए.