श्रावणी मेला में 'डबल डेकर' वाहनों का खतरा बरकरार, आदेश के बावजूद सड़कों पर दौड़ रहीं अस्थायी ढांचे वाली गाड़ियां
श्रावणी मेले के लिए भक्त डबल डेकर गाड़ियों में देवघर जा रहे हैं. सुरक्षा के नजरिए से खतरनाक और प्रशासन के लिए चुनौती है.
Published : July 21, 2026 at 8:50 PM IST
देवघर: श्रावणी मेला शुरू होते ही बाबा बैद्यनाथ धाम में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु जलार्पण के लिए पहुंच रहे हैं. देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले अधिकांश श्रद्धालु सड़क मार्ग का सहारा लेते हैं. हालांकि, श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के बीच एक बार फिर अस्थायी ढांचे वाले 'डबल डेकर' वाहन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं.
मालवाहक वाहनों से आ रहे हैं श्रद्धालु
बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों से आने वाले श्रद्धालु ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रेलर और पिकअप जैसे मालवाहक वाहनों पर अस्थायी ढांचा बनाकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर देवघर पहुंच रहे हैं. इन वाहनों में ऊपर तक बैठने की व्यवस्था कर दी जाती है, ताकि एक साथ अधिक से अधिक श्रद्धालु कम खर्च में यात्रा कर सकें. लेकिन यह व्यवस्था सड़क सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक मानी जाती है.
श्रद्धालुओं से बातचीत के दौरान अधिकांश लोगों ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया. हालांकि, ऑफ कैमरा उन्होंने स्वीकार किया कि अस्थायी ढांचा बनाने से अधिक लोग एक साथ यात्रा कर लेते हैं और खर्च भी कम पड़ता है. वहीं, जब उनसे इस यात्रा के खतरे के बारे में पूछा गया तो वे जवाब देने से बचते नजर आए.
बिहार सरकार से भी किया गया अनुरोध
सड़क हादसों की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पहले ही ऐसे वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर चुका है. संथाल परगना के आयुक्त संजय कुमार ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अस्थायी ढांचे वाले वाहनों को रोका जाए. उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि ऐसे अधिकांश वाहन बिहार से आते हैं, इसलिए बिहार सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि उन्हें झारखंड सीमा में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया जाए.
बड़ी संख्या में 'डबल डेकर' वाहन देवघर पहुंच रहे हैं
इसके बावजूद बांग्ला सावन की शुरुआत से ही प्रतिदिन हजारों वाहन देवघर पहुंच रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या ऐसे 'डबल डेकर' वाहनों की भी है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब स्पष्ट आदेश जारी हो चुके हैं और अधिकारियों ने सख्ती के निर्देश भी दिए हैं, तो फिर आखिर इन खतरनाक वाहनों पर प्रभावी रोक क्यों नहीं लग पा रही है? कहीं यह लापरवाही किसी बड़े सड़क हादसे का कारण न बन जाए.
ऐसे वाहनों से दुर्घटना का खतरा काफी बढ़ जाता है
रोड सेफ्टी के जानकार और समाजसेवी रेशव का कहना है कि वाहनों पर लगाए जाने वाले अस्थायी ढांचे सड़क सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं. ऐसे ढांचों के कारण वाहन का संतुलन (बैलेंस) बिगड़ने की आशंका बढ़ जाती है. साथ ही, वाहन की चौड़ाई बढ़ जाने से पीछे से आने वाले वाहनों को ओवरटेक या साइड देने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती. कई बार अन्य वाहन चालकों को इस अतिरिक्त चौड़ाई का सही अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे टक्कर और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा काफी बढ़ जाता है.
ये भी पढ़ें:
मानसून और श्रावणी मेले के लिए एनडीआरएफ अलर्ट, रांची, जमशेदपुर और देवघर में तीन टीमें तैनात
श्रावणी मेला 2026: 26 जोड़ी से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों के साथ रेलवे पूरी तरह तैयार, स्टेशनों पर सुरक्षा और सुविधाएं होंगी दोगुनी
श्रावणी मेला 2026: लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर 105 किलोमीटर पथ पर पुलिस अलर्ट