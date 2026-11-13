काशी के तुलसी घाट पर दिखा द्वापर युग का नजारा; नाग नथैया लीला देखने पहुंचे श्रद्धालु, श्रीकृष्ण की बाल लीला का अद्भुत मंचन
संकट मोचन मंदिर के महंत प्रो. विश्वम्भरनाथ मिश्र के अनुसार, लगभग 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास ने इसका शुभारंभ किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 7:09 PM IST
वाराणसी : धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में शुक्रवार को तुलसी घाट पर विश्वप्रसिद्ध नाग नथैया लीला का भव्य मंचन हुआ. भगवान श्रीकृष्ण की कालिया नाग मर्दन लीला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. तुलसी घाट, अस्सी घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट सहित आस-पास के गंगा तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी. लाखों की संख्या में लोग इस अद्भुत लीला को देखने के लिए चार से पांच घंटे पहले ही घाटों पर पहुंच गए थे. भीड़ का आलम यह रहा कि घाटों पर तिल रखने तक की जगह नहीं बची.
नाग नथैया लीला के दौरान तुलसी घाट पर भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीला का अद्भुत मंचन किया गया. लीला के दृश्य में भगवान श्रीकृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ फूलों से बनी गेंद से खेलते नजर आए. खेलते-खेलते गेंद नदी में जा गिरी. गेंद निकालने के लिए कन्हैया कदंब के पेड़ पर चढ़े और वहां से गंगा की लहरों में छलांग लगा दी.
इसके बाद कालिया नाग के मर्दन का दृश्य प्रस्तुत किया गया. कुछ ही क्षणों बाद भगवान श्रीकृष्ण कालिया नाग के फन पर सवार होकर जल से बाहर प्रकट हुए. उनके बाल स्वरूप और कालिया नाग के फन पर नृत्य करते दृश्य को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए. लोगों ने हाथ जोड़कर भगवान के दर्शन किए और जयकारे लगाने लगे.
इस दौरान पूरा तुलसी घाट भगवान श्रीकृष्ण और हर-हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा. नाग नथैया लीला में काशीराज परिवार के प्रतिनिधि डॉ. अनंत नारायण सिंह ने भी सहभागिता की. उन्होंने परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन किए. काशी राजपरिवार की ओर से सदियों से इस लीला में सहभागिता की परंपरा निभाई जाती रही है.
नाग नथैया लीला देखने पहुंचे श्रद्धालु सोनू ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से इस लीला का दर्शन करने आ रहे हैं. उन्हें हर साल इस आयोजन का इंतजार रहता है. उन्होंने कहा कि जब भगवान श्रीकृष्ण कदंब के पेड़ से गंगा में छलांग लगाते हैं और कालिया नाग के फन पर सवार होकर बाहर निकलते हैं, तो कुछ क्षणों के लिए ऐसा महसूस होता है कि गंगा यमुना में बदल गई हैं और कलियुग द्वापर युग में परिवर्तित हो गया है. चारों ओर भगवान श्रीकृष्ण और हर-हर महादेव के जयकारे गूंजने लगते हैं. यह अनुभव बेहद अद्भुत होता है.
श्रद्धालु सोनू झा ने बताया कि नाग नथैया लीला काशी की बहुत पुरानी परंपरा है और इसे लक्खा मेले में शुमार किया जाता है. देश के साथ विदेश से भी श्रद्धालु इस लीला को देखने पहुंचते हैं. लोग इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरों में कैद करने के साथ ही मन-मस्तिष्क में भी संजो लेते हैं. उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का अपने सखाओं के साथ गेंद खेलना, गेंद का यमुना में गिरना और उसे निकालने के लिए कदंब के पेड़ से छलांग लगाना, फिर कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए दर्शन देना, श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय क्षण होता है.
नाग नथैया लीला देखने पहुंचीं रानी वर्मन ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह मूल रूप से वाराणसी की रहने वाली हैं, लेकिन वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं. बचपन में उन्होंने इस लीला का दर्शन किया था. करीब 30 वर्ष बाद उन्हें दोबारा इस ऐतिहासिक आयोजन को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ.
उन्होंने बताया कि नाग नथैया लीला होने की जानकारी मिलने पर वह विशेष रूप से इसे देखने के लिए वाराणसी पहुंचीं. उन्होंने कहा कि यहां आने के बाद सब कुछ अपना सा लगता है. लीला देखने के लिए लोग कई घंटे तक इंतजार करते हैं, लेकिन भगवान श्रीकृष्ण के प्राकट्य के कुछ क्षण सभी प्रतीक्षा को सार्थक कर देते हैं.
नाग नथैया लीला देखने पहुंचे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने लगभग 500 वर्ष पूर्व इस लीला की शुरुआत कराई थी. आज भी उसी परंपरा के अनुसार तुलसी घाट पर नाग नथैया लीला का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वह हर वर्ष इस आयोजन में सहभागी होते हैं. संकट मोचन मंदिर के महंत की कृपा से यह ऐतिहासिक लीला आज भी निरंतर आयोजित हो रही है. उन्होंने बताया कि काशी के राजपरिवार के प्रतिनिधि भी इस लीला के दर्शन करने पहुंचते हैं.
संकट मोचन मंदिर के महंत प्रो. विश्वम्भरनाथ मिश्र के अनुसार, लगभग 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी घाट पर श्रीकृष्ण की इस लीला का शुभारंभ किया था, तब से यह परंपरा लगातार चली आ रही है. आज नाग नथैया लीला विश्वभर में प्रसिद्ध है और काशी की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है. उन्होंने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में यमुना का जल कालिया नाग के विष से दूषित हो गया था.
उन्होंने बताया कि इससे नदी का जल जीव-जंतुओं और लोगों के लिए संकट बन गया था. तब भगवान श्रीकृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया और उसे यमुना छोड़कर अन्यत्र जाने का आदेश दिया. भगवान ने कालिया नाग का वध नहीं किया, बल्कि उसका मर्दन कर यमुना को विषमुक्त करने का संदेश दिया. नाग नथैया लीला इसी पौराणिक प्रसंग को जीवंत करती है.
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