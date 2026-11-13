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काशी के तुलसी घाट पर दिखा द्वापर युग का नजारा; नाग नथैया लीला देखने पहुंचे श्रद्धालु, श्रीकृष्ण की बाल लीला का अद्भुत मंचन

काशी के तुलसी घाट पर दिखा द्वापर युग का नजारा ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में शुक्रवार को तुलसी घाट पर विश्वप्रसिद्ध नाग नथैया लीला का भव्य मंचन हुआ. भगवान श्रीकृष्ण की कालिया नाग मर्दन लीला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. तुलसी घाट, अस्सी घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट सहित आस-पास के गंगा तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी. लाखों की संख्या में लोग इस अद्भुत लीला को देखने के लिए चार से पांच घंटे पहले ही घाटों पर पहुंच गए थे. भीड़ का आलम यह रहा कि घाटों पर तिल रखने तक की जगह नहीं बची.

नाग नथैया लीला के दौरान तुलसी घाट पर भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीला का अद्भुत मंचन किया गया. लीला के दृश्य में भगवान श्रीकृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ फूलों से बनी गेंद से खेलते नजर आए. खेलते-खेलते गेंद नदी में जा गिरी. गेंद निकालने के लिए कन्हैया कदंब के पेड़ पर चढ़े और वहां से गंगा की लहरों में छलांग लगा दी.





इसके बाद कालिया नाग के मर्दन का दृश्य प्रस्तुत किया गया. कुछ ही क्षणों बाद भगवान श्रीकृष्ण कालिया नाग के फन पर सवार होकर जल से बाहर प्रकट हुए. उनके बाल स्वरूप और कालिया नाग के फन पर नृत्य करते दृश्य को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए. लोगों ने हाथ जोड़कर भगवान के दर्शन किए और जयकारे लगाने लगे. काशी के तुलसी घाट पर दिखा द्वापर युग का नजारा (Video credit: ETV Bharat) इस दौरान पूरा तुलसी घाट भगवान श्रीकृष्ण और हर-हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा. नाग नथैया लीला में काशीराज परिवार के प्रतिनिधि डॉ. अनंत नारायण सिंह ने भी सहभागिता की. उन्होंने परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन किए. काशी राजपरिवार की ओर से सदियों से इस लीला में सहभागिता की परंपरा निभाई जाती रही है.

नाग नथैया लीला देखने पहुंचे श्रद्धालु सोनू ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से इस लीला का दर्शन करने आ रहे हैं. उन्हें हर साल इस आयोजन का इंतजार रहता है. उन्होंने कहा कि जब भगवान श्रीकृष्ण कदंब के पेड़ से गंगा में छलांग लगाते हैं और कालिया नाग के फन पर सवार होकर बाहर निकलते हैं, तो कुछ क्षणों के लिए ऐसा महसूस होता है कि गंगा यमुना में बदल गई हैं और कलियुग द्वापर युग में परिवर्तित हो गया है. चारों ओर भगवान श्रीकृष्ण और हर-हर महादेव के जयकारे गूंजने लगते हैं. यह अनुभव बेहद अद्भुत होता है.

श्रीकृष्ण की बाल लीला का अद्भुत मंचन (Photo credit: ETV Bharat)

श्रद्धालु सोनू झा ने बताया कि नाग नथैया लीला काशी की बहुत पुरानी परंपरा है और इसे लक्खा मेले में शुमार किया जाता है. देश के साथ विदेश से भी श्रद्धालु इस लीला को देखने पहुंचते हैं. लोग इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरों में कैद करने के साथ ही मन-मस्तिष्क में भी संजो लेते हैं. उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का अपने सखाओं के साथ गेंद खेलना, गेंद का यमुना में गिरना और उसे निकालने के लिए कदंब के पेड़ से छलांग लगाना, फिर कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए दर्शन देना, श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय क्षण होता है.



