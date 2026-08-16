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बाबा धाम पहुंचने का श्रद्धालुओं का अनोखा अंदाज: कोई स्केटिंग कर पहुंचा तो किसी ने 180 किलो के कांवर से खींचा ध्यान

देवघर के बाबा धाम में कई श्रद्धालु अनोखे अंदाज में पहुंच रहे हैं. कोई स्केटिंग करते पहुंचा है तो कोई 180 किलो का कांवर लेकर.

Deoghar Baba Dham
श्रद्धालुओं का अनोखा अंदाज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2026 at 2:17 PM IST

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देवघर: श्रावणी मेला में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए देशभर से श्रद्धालु देवघर पहुंच रहे हैं. इनमें कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं, जिनकी भक्ति और साधना का अंदाज लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. कोई अनोखे कांवर के साथ बाबा धाम पहुंच रहा है, तो कोई अपनी कला और हुनर को भगवान भोलेनाथ के प्रति समर्पित कर रहा है.

इन्हीं श्रद्धालुओं में खगड़िया के रूपेश कुमार और पश्चिम बंगाल के हावड़ा से पहुंचे राजा चौधरी शामिल हैं. दोनों के देवघर पहुंचने का तरीका इन दिनों श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

बाबा धाम पहुंचने का श्रद्धालुओं का अनोखा अंदाज (Etv Bharat)

स्केटिंग करते हुए 105 किलोमीटर का सफर

खगड़िया के रहने वाले रूपेश कुमार स्केटिंग करते हुए सुल्तानगंज से देवघर पहुंचे. उन्होंने करीब 105 किलोमीटर का सफर लगभग दो दिनों में पूरा किया. रूपेश कुमार ने बताया कि उन्हें स्केटिंग का काफी शौक है और वह इसमें अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाया. ऐसे में उन्होंने अपनी इसी कला को बाबा भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा के रूप में समर्पित करने का फैसला किया.

उन्होंने बताया कि सुल्तानगंज से देवघर तक स्केटिंग करते हुए पहुंचना आसान नहीं था. रास्ते में कहीं कच्ची सड़क मिली तो कहीं फिसलन भरी सड़क ने परेशानी बढ़ाई. इसके बावजूद बाबा के दरबार तक पहुंचने की ललक और मन में आस्था ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी.

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श्रद्धालुओं का अनोखा अंदाज (Etv Bharat)

180 किलो के अनोखे कांवर के साथ पहुंचे राजा

वहीं, पश्चिम बंगाल के हावड़ा से देवघर पहुंचे राजा चौधरी का कांवर भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. राजा चौधरी करीब 180 किलो वजन के डोलीनुमा कांवर के साथ बाबा धाम पहुंचे हैं. राजा चौधरी ने बताया कि उनके परिवार में इसी तरह के कांवर के साथ तारकेश्वर धाम जाने की परंपरा रही है. आमतौर पर एक या दो लोग कांवर लेकर यात्रा पूरी कर लेते हैं, लेकिन उनके इस अनोखे कांवर को उठाने और आगे बढ़ाने में करीब 40 लोग शामिल हैं.

Deoghar Baba Dham
श्रद्धालुओं का अनोखा अंदाज (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि डोलीनुमा कांवर को पहले ट्रक के जरिए हावड़ा से सुल्तानगंज लाया गया. सुल्तानगंज में गंगा जल भरने के बाद कांवर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान किया गया और इसके बाद सभी लोग पैदल देवघर के लिए रवाना हुए.

अनोखी भक्ति देखकर लोग हुए प्रभावित

श्रावणी मेला के दौरान प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए देवघर पहुंच रहे हैं. इस दौरान अलग-अलग अंदाज में बाबा धाम पहुंचने वाले कांवरियों की तस्वीरें और कहानियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रही हैं. रूपेश कुमार की स्केटिंग यात्रा और राजा चौधरी का 180 किलो का अनोखा कांवर श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

Deoghar Baba Dham
श्रद्धालुओं का अनोखा अंदाज (Etv Bharat)

देवघर पहुंचने के बाद लोगों ने दोनों की भक्ति और साधना की जमकर सराहना की. श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा के प्रति ऐसी आस्था और समर्पण ही धार्मिक यात्रा को खास बनाती है.

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