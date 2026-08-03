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पहली सोमवारी के मौके पर अखिलेश्वर धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, यहां होती है हर भक्त की मनोकामना पूरी!

सावन माह की पहली सोमवारी के मौके पर श्रद्धालु अखिलेश्वर धाम पहुंचे और भगवान शिव की आराधना कर आशीर्वाद लिया.

DEVOTEES ARRIVED AKHILESHWAR DHAM
अखिलेश्वर धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 2:40 PM IST

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लोहरदगा: झारखंड के लोहरदगा जिले में एक ऐसी धार्मिक भूमि है, जिसे श्रद्धालु भगवान शिव की नगरी कहते हैं. ऐसी मान्यता है कि यहां 'कण-कण' में भगवान शिव का वास है और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती. सावन के पवित्र महीने में भंडरा प्रखंड स्थित अखिलेश्वर धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है. सावन की सोमवारी पर यहां शिवभक्तों की भीड़ और मंदिर परिसर का आध्यात्मिक वातावरण देखते ही बनता है.

भगवान शिव की आराधना का प्रमुख केंद्र

भंडरा प्रखंड का अखिलेश्वर धाम लंबे समय से भगवान भोलेनाथ की आराधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है. यहां अखिलेश्वर धाम के अलावा देशवाली, कसपुर, कारू मठ और बेलडीपा सहित आसपास के कई क्षेत्रों में प्राचीन शिवलिंग पाए जाते हैं.

अखिलेश्वर धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ (Etv Bharat)

मुंडा राजाओं का गढ़ हुआ करता था भंडरा

स्थानीय लोगों के बीच यह मान्यता गहरी है कि यहां खेतों में हल चलाते समय या घर की नींव की खुदाई के दौरान भी कई बार शिवलिंग मिल चुके हैं. यही वजह है कि श्रद्धालु इस क्षेत्र को महादेव की 'धरती' मानते हैं. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भंडरा कभी मुंडा राजाओं का गढ़ हुआ करता था. मुंडा राजा, भगवान शिव के परम भक्त थे. आज भी प्रखंड के अलग-अलग स्थानों पर मौजूद शिवलिंगों की नियमित रूप से पूजा-अर्चना की जाती है. अखिलेश्वर धाम के पुजारी बबलू पंडा के अनुसार, मंदिर का इतिहास काफी पुराना है.

सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना होता है 'पूरी'

यहां चट्टान में स्थापित करीब 3 फीट ऊंचे नीले रंग का शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है. मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं. मंदिर परिसर में लगे शिलापट्ट में भी अखिलेश्वर महादेव को मनोकामना पूर्ण करने वाला बताया गया है.

Akhileshwar Dham
अखिलेश्वर धाम (Etv Bharat)

व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा है अखिलेश्वर धाम का इलाका

यही आस्था सावन के दौरान हजारों श्रद्धालुओं को यहां खींच लाती है. अखिलेश्वर धाम का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी खास है. स्थानीय मान्यताओं और उपलब्ध ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार, भंडरा और आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा है. इसे मगध से कलिंग जाने वाले मार्ग से भी जोड़ा जाता है. क्षेत्र में आध्यात्मिक साधना की परंपरा भी रही है. इससे पहले यह इलाका असुर समुदाय का केंद्र माना जाता था, जिनके इष्ट देव भगवान महादेव बताए जाते हैं.

devotees Crowd at Akhileshwar Dham
अखिलेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ (Etv Bharat)

लोहरदगा की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान अखिलेश्वर धाम

अखिलेश्वर धाम आज भी लोहरदगा की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण भाग है. सावन में यहां उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ इस आस्था को और मजबूत करती है. प्राचीन शिवलिंगों, धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक विरासत के बीच अखिलेश्वर धाम यह संदेश देता है कि यहां आस्था सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की जीवनशैली और स्थानीय परंपराओं में भी रची-बसी है.

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