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देवघर भादो मेले में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, जानें शिव उपासना के लिए क्यों खास माना जाता है यह महीना

देवघर के बाब बैद्यनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर:श्रावणी मेला के सफल समापन के बाद अब देवघर में भादो मेले की शुरुआत हो चुकी है. हिंदी पंचांग के अनुसार 30 अगस्त से शुरू हुए भादो मेले में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए देवघर पहुंच रहे हैं. हालांकि श्रावणी मेले की तुलना में भादो मेले में भीड़ कम जरूर है, लेकिन भादो में स्पर्श पूजा शुरू होने से श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है.

सावन की तरह भादो का भी अपना धार्मिक महत्व

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भादो मेले को श्रावणी मेले से भी प्राचीन मेला माना जाता है. सावन को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है, लेकिन भादो का भी अपना विशेष धार्मिक महत्व है.

श्रद्धालुओं और मंदिर के पुजारियों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मंदिर के पुजारी अमित बाबा के अनुसार, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सावन और भादो दोनों माह में समान रूप से प्राप्त होता है. भादो महीने की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि श्रद्धालुओं को स्पर्श पूजा का लाभ मिलता है. साथ ही इस दौरान श्रद्धालुओं के पास पूजा-अर्चना के लिए पर्याप्त समय भी रहता है.

सावन में सोमवार, पर भादो में हर दिन खास

पुजारी बताते हैं कि सावन महीने में सोमवार का विशेष महत्व होता है. सनातन परंपरा में सोमवार को भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है. यही वजह है कि सावन के सोमवार को सुल्तानगंज से देवघर तक कांवरियों की भारी भीड़ देखने को मिलती है.

इसके विपरीत भादो महीने में किसी एक दिन या सोमवार को लेकर विशेष दबाव नहीं रहता. भादो माह का हर दिन भोलेनाथ की पूजा-अर्चना के लिए शुभ और फलदायी माना गया है. भादो में डाक बम, पैदल बम या दंडवत यात्रा जैसी समयबद्ध धार्मिक यात्राओं का दबाव भी अपेक्षाकृत कम रहता है. यही वजह है कि भीड़ अधिक होने के बावजूद उसका दबाव श्रावणी मेले की तरह महसूस नहीं होता.

किसानों के लिए भी खास है भादो का महीना

मंदिर के पुजारी अंकित बाबा बताते हैं कि भादो महीने में किसान वर्ग काफी संख्या में पूजा करने के लिए बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं. सावन में धान की रोपाई पूरी करने के बाद किसान कांवर लेकर देवघर के लिए निकलते हैं. कई श्रद्धालु करीब 105 किलोमीटर की कांवर यात्रा पूरी कर सुल्तानगंज से देवघर पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ पर जल अर्पित कर अपनी फसल की अच्छी पैदावार और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं. भादो में जलाभिषेक करने पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि सावन में खेती का काम पूरा करने के बाद वे भादो में बाबा के दरबार में पहुंचते हैं और भोलेनाथ से अच्छी फसल, बेहतर आमदनी और परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करते हैं.

कृष्णाष्टमी का भी बनता है संयोग

भादो महीने में कृष्णाष्टमी का भी विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. बाबा संजीव नैपूरी के अनुसार, भादो महीने में भगवान भोलेनाथ और भगवान सूर्य को पीतल के पात्र से जल व कच्चा दूध अर्पित करने की धार्मिक मान्यता है. उनका कहना है कि इस महीने में श्रद्धा और विधि-विधान से पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है. साथ ही सभी कष्टों से मुक्ति भी मिलती है.