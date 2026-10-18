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बाड़मेर के प्राचीन जोगमाया मंदिर का 125 साल में दो बार हो चुका जीर्णोद्धार...जानिए नवरात्र में क्यों उमड़ते हैं श्रद्धालु

मंदिर में शृंगारित मूर्ति ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: शारदीय नवरात्र के पावन दिनों में चारों ओर मां दुर्गा की आराधना की जा रही है. मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. प्राचीन जोगमाया मंदिर में मां के दर्शन कर सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना कर रहे हैं. प्राचीन जोगमाया मंदिर बाड़मेर शहर में ऐसी प्राचीन शक्तिपीठ है, जो 125 साल से श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.