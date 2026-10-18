बाड़मेर के प्राचीन जोगमाया मंदिर का 125 साल में दो बार हो चुका जीर्णोद्धार...जानिए नवरात्र में क्यों उमड़ते हैं श्रद्धालु
इस मंदिर से श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के लोगों का विशेष जुड़ाव.
Published : October 18, 2026 at 2:35 PM IST
बाड़मेर: शारदीय नवरात्र के पावन दिनों में चारों ओर मां दुर्गा की आराधना की जा रही है. मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. प्राचीन जोगमाया मंदिर में मां के दर्शन कर सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना कर रहे हैं. प्राचीन जोगमाया मंदिर बाड़मेर शहर में ऐसी प्राचीन शक्तिपीठ है, जो 125 साल से श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.
खास बात यह है कि समय के साथ मंदिर के स्वरूप को बेहतर बनाने और इसकी धार्मिक विरासत को सहेजने के लिए दो बार जीर्णोद्धार भी कराया जा चुका है. बाड़मेर ब्राह्मण स्वर्णकार समाज का इस मंदिर से शुरू से ही विशेष जुड़ाव रहा है. बाड़मेर के गांवगुरु पंडित ओमप्रकाश जोशी बताते हैं, पुराना सुनारों के वास स्थित जोगमाया का मंदिर प्राचीन है. 125 बरस से अधिक पुराना मंदिर है. पहले यहां छोटा और पुराना मंदिर था. इसका जीर्णोद्धार भी कराया गया.
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ब्राह्मण स्वर्णकार समाज का विशेष जुड़ाव: जोशी ने बताया कि ब्राह्मण स्वर्णकार समाज का इस मंदिर से शुरू विशेष जुड़ाव रहा है. सभी आस्था रखते हैं. देवी की भी समाज पर बड़ी कृपा है. जब भी इनके घर मे कोई मांगलिक कार्य होता है, सबसे पहले इस मंदिर में आकर देवी के आगे शीश झुकाते हैं. मान्यता है कि मां के दरबार में सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी होती है. यही विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मंदिर तक खींच लाता है. नवरात्र में मां शक्ति की उपासना के बीच यह शक्तिपीठ श्रद्धा, विश्वास और धार्मिक परंपराओं की जीवंत मिसाल बना हुआ है.
जयपुर से लाए मूर्ति: श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के उपाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार सोनी ने बताया, हमारे पूर्वज यहां रहवासी चार परिवार जयपुर से माताजी की मूर्ति लाए थे. यह मंदिर सवा सौ साल पुराना मंदिर है. उन्होंने दावा किया कि इस मंदिर की मूर्ति चमत्कारी है. पहले यहां पुराना मंदिर था. इसके दो बार समय-समय पर जीर्णोद्धार कराया गया.
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इसलिए आस्था का प्रतीक: सोनी ने कहा कि यह प्राचीन शक्तिपीठ वर्षों से हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक बना है. इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हमारे समाज के जो बाड़मेर छोड़कर बाहर अन्य शहरों में रखते हैं. वे लोग भी दर्शन करने आते हैं. उन्होंने कहा कि हमारे समाज के साथ अन्य समाज के लोगों की भी इस मंदिर से अटूट आस्था जुड़ी हुई है. सच्चे मन से मंदिर आने वाले श्रद्धालु कभी खाली हाथ नहीं जाते. हर मनोकामनाएं पूरी होती है.
चार परिवार ने स्थापना की: समाज के महामंत्री हितेश सोनी का कहना है कि जोगमाया मां के दिव्य चमत्कार से इस मंदिर में आने वाली श्रद्धालु भली भांति परिचित है. 100-125 बरस पहले हमारे समाज के यहां के मूल निवासी चार परिवार ने इस मंदिर की स्थापना की गई. इस बाद जैसे-जैसे समाज ने सहयोग किया ओर मंदिर भव्य बनता गया. वर्ष 2020 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य शुरू कराया गया था. पिछले साल 2025 में भी भव्य प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है.
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धार्मिक माहौल: मंदिर के पुजारी तरुण कुमार जोशी की माने तो इस मंदिर को लेकर लोगों में गहरी आस्था है. प्रतिदिन सुबह-शाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. सच्चे मन से आने वाले श्रद्धालु की हर मनोकामना पूरी होती है. नवरात्र में यहां धार्मिक माहौल है.
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