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पटना में नवरात्र की अनूठी साधना, मां भगवती के 64 स्वरूपों की उपासना में लीन युवा साधक

भगवती की पूजा ( ETV Bharat )

पटना: नवरात्र में कहीं मां दुर्गा के जयकारे गूंज रहे हैं, कहीं मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना हो रही है, तो कहीं साधक एकांत में बैठकर आध्यात्मिक साधना में लीन हैं. आमतौर पर नवरात्र के दौरान मां भगवती की भक्ति और आराधना के दृश्य देखने को मिलते हैं, लेकिन तंत्र साधना की दुनिया आम लोगों के लिए आज भी रहस्य और जिज्ञासा का विषय है.

पटना के जमाल रोड स्थित एक घर में युवा साधक प्रशस्त ठाकुर मां भगवती के 64 स्वरूपों की तंत्र विधि से साधना कर रहे हैं. उनकी साधना शक्ति की उपासना के उस मार्ग की ओर ध्यान खींचती है, जिसके बारे में चर्चा तो होती है, लेकिन उसकी विधियों और अनुशासन को कम लोग जानते हैं.