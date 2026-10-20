पटना में नवरात्र की अनूठी साधना, मां भगवती के 64 स्वरूपों की उपासना में लीन युवा साधक
पटना के युवा साधक प्रशस्त ठाकुर नवरात्र में मां भगवती के 64 स्वरूपों की तंत्र विधि से साधना कर रहे हैं. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : October 20, 2026 at 3:05 PM IST
पटना: नवरात्र में कहीं मां दुर्गा के जयकारे गूंज रहे हैं, कहीं मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना हो रही है, तो कहीं साधक एकांत में बैठकर आध्यात्मिक साधना में लीन हैं. आमतौर पर नवरात्र के दौरान मां भगवती की भक्ति और आराधना के दृश्य देखने को मिलते हैं, लेकिन तंत्र साधना की दुनिया आम लोगों के लिए आज भी रहस्य और जिज्ञासा का विषय है.
पटना के जमाल रोड स्थित एक घर में युवा साधक प्रशस्त ठाकुर मां भगवती के 64 स्वरूपों की तंत्र विधि से साधना कर रहे हैं. उनकी साधना शक्ति की उपासना के उस मार्ग की ओर ध्यान खींचती है, जिसके बारे में चर्चा तो होती है, लेकिन उसकी विधियों और अनुशासन को कम लोग जानते हैं.
तंत्र साधना को लेकर क्या कहते हैं प्रशस्त ठाकुर
प्रशस्त ठाकुर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि मां भगवती की साधना में तंत्र का विशेष महत्व है. उन्होंने बताया कि भगवती की उपासना के अलग-अलग मार्ग और विधियां हैं, जिनमें मंत्र और तंत्र की अपनी भूमिका होती है. इसे अगम और निगम विधि कहा जाता है जिसमें निगम विधि तंत्र की होती है और अगम मंत्र की.
जरूरी है अनुशासन, एकाग्रता और उचित मार्गदर्शन
तंत्र साधना केवल किसी विशेष क्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए अनुशासन, एकाग्रता और उचित मार्गदर्शन जरूरी है. उन्होंने कहा कि तंत्र को लेकर समाज में कई तरह की धारणाएं हैं. कई बार गलत तरीकों और अधूरी जानकारी के कारण इसकी छवि प्रभावित होती है, जबकि वास्तविक तंत्र साधना को समझने के लिए उसकी परंपरा और विधि को जानना आवश्यक है.
प्रशस्त ठाकुर ने कहा कि तंत्र साधना में साधक के सामने आने वाली चुनौतियों को प्रतीकात्मक रूप से भी समझा जा सकता है. उन्होंने मकड़ी के जाल का उदाहरण देते हुए बताया कि मां के नाक पर एक मकडी बनाई जाती है जिसका मतलब ही होता है साधक को ऐसा जाल बुनना और उससे बिना उलझे बाहर निकलना.
"यह प्रतीक साधना के दौरान आने वाली जटिलताओं के बीच संतुलन बनाए रखने और उनसे पार पाने की प्रक्रिया को दर्शाता है. तंत्र के बारे में जानने और उसे समझने की जरूरत है, लेकिन इसे अपनी इच्छा से प्रयोग करने के बजाय योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही सीखना चाहिए."-प्रशस्त ठाकुर, युवा साधक
धर्म और साधना से भविष्य को जोड़कर देखते हैं युवा साधक
प्रशस्त ठाकुर ने बिहार और भारत के भविष्य को लेकर भी अपनी आध्यात्मिक दृष्टि साझा की. उनका मानना है कि तंत्र साधना के दौरान साधक को कुछ परिस्थितियों का पूर्वाभास हो सकता है. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों को उन्नति मिलेगी, जबकि धर्म से दूर होने वालों को नुकसान उठाना पड़ सकता है. यह उनकी साधना और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित व्यक्तिगत धारणा है. उन्होंने बताया कि मां भगवती की सिद्धि तंत्र साधना से ही हो सकती है क्योंकि मां भगवती की पूजा में घंटी बजना होता है और अन्य क्रिया होती है और जो क्रिया होती है वह तंत्र होता है.
योगाभ्यास से तैयार किया गया साधना के लिए
योगाचार्य और जाने-माने कवि पंडित हृदय नारायण झा ने बताया कि उन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान है. उन्होंने प्रशस्त ठाकुर को योगाभ्यास कराया और तंत्र साधना के लिए तैयार करने में भूमिका निभाई. नवरात्र केवल साधना और उत्सव का पर्व नहीं, बल्कि भक्तों के लिए मां से भावनात्मक जुड़ाव का अवसर भी है. नौ दिनों तक मां भगवती की आराधना करने के बाद विदाई का क्षण भक्तों को भावुक कर देता है.
"योग के अभ्यास से शरीर और मन को साधना के अनुकूल बनाने में मदद मिलती है. योग क्रियाओं के माध्यम से साधक एकाग्रता और अनुशासन विकसित कर सकता है, जो आध्यात्मिक साधना के लिए महत्वपूर्ण हैं."-पंडित हृदय नारायण झा, योगाचार्य और कवि
मां की विदाई पर भावुक हो जाते हैं भक्त
पंडित हृदय नारायण झा ने मां की विदाई पर आधारित गीत भी गाया. गीत के भाव में भक्तों की वही भावना झलकती है, जिसमें वे मां को अपने घर और अपने बीच बनाए रखना चाहते हैं. भक्तों की कामना होती है कि मां भगवती उनके घर में विराजमान रहें और उन पर अपनी कृपा बनाए रखें.
पटना के जमाल रोड में चल रही यह साधना नवरात्र के दौरान शक्ति उपासना के विविध रूपों की ओर ध्यान आकर्षित करती है. एक ओर सार्वजनिक पूजा-पंडालों में भक्ति का उल्लास है, तो दूसरी ओर एकांत में साधना करने वाले लोग भी अपनी परंपरा के अनुसार मां की आराधना में जुटे हैं. मंत्र, योग और तंत्र के इन अलग-अलग मार्गों के बीच श्रद्धा और साधना का भाव ही नवरात्र की आध्यात्मिक पहचान को व्यापक बनाता है.
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