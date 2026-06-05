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विश्वनाथ धाम में दर्शन करने आया श्रद्धालु बेहोश; इलाज के दौरान हुई मौत

मंदिर प्रशासन के अनुसार घटना के संबंध में सभी उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है.

विश्वनाथ धाम में दर्शन करने आया श्रद्धालु बेहोश.
विश्वनाथ धाम में दर्शन करने आया श्रद्धालु बेहोश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 7:06 AM IST

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वाराणसी: काशी विश्वनाथ धाम परिसर में दर्शन करने आया श्रद्धालु बेहोश हो गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है. यह श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने आया था, जहां अस्वस्थ होकर चक्कर खाकर गिर गया. आनन फानन में मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे अमृत घोषित कर दिया.

मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार दोपहर लगभग 2:15 बजे काशी विश्वनाथ धाम परिसर में दर्शन करने के लिए जयपुर से एक श्रद्धालु अपने परिवार के साथ पहुंचा था. वह लाइन में लगा हुआ था.

इसी दौरान अचेत होकर चक्कर खाकर गिर गया. वहां मौजूद पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने एंबुलेंस के जरिए श्रद्धालु को मंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

जयपुर का रहने वाला था श्रद्धालु: मृतक श्रद्धालु की पहचान राम प्रकाश वर्मा (64) के रूप में हुई है, जो राजस्थान के जयपुर के निवासी थे. उनके अस्वस्थ होने के दौरान जब उनको वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया,तो वहां चिकित्सकों के जरिए उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया.

उनका उपचार किया गया लेकिन उपचार के दौरान ही उनकी मौत हो गई. मंदिर प्रशासन के अनुसार घटना के संबंध में सभी उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है. इसके आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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श्रद्धालु बेहोश इलाज के दौरान मौत
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