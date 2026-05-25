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'श्रद्धा हो तो हर राह आसान', एक पैर के सहारे बाबा केदार के दरबार पहुंचा भक्त

सात दिनों की कठिन तपस्या के बाद केदारनाथ धाम पहुंचा दिव्यांग साधु, एक पैर के सहारे पूरी की यात्रा.

KEDARNATH DHAM YATRA
'श्रद्धा हो तो हर राह आसान', एक पैर के सहारे बाबा केदार के दरबार पहुंचा भक्त (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 25, 2026 at 8:04 PM IST

4 Min Read
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रुद्रप्रयाग: देवभूमि उत्तराखंड में चल रही विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के दौरान आस्था, श्रद्धा और संकल्प की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया. बाबा केदार के दरबार में एक ऐसा दिव्यांग साधु भक्त पहुंचा, जिसने अपने अटूट विश्वास और भक्ति के दम पर असंभव को संभव कर दिखाया. एक पैर न होने के बावजूद यह साधु सात दिनों तक कठिन पहाड़ी रास्तों, बारिश, धूप और चुनौतियों को पार करते हुए पैदल ही केदारनाथ धाम पहुंच गया.

धाम पहुंचते ही वहां मौजूद श्रद्धालु और स्थानीय लोग इस भक्त की तपस्या और हिम्मत को देखकर भावुक हो उठे. कोई उसे प्रणाम करता नजर आया तो कोई उसकी भक्ति को सच्चे विश्वास की मिसाल बता रहा था.

बाबा केदार ने बुलाया, इसलिए पहुंच गया: साधु भक्त ने बताया कि उसका एक पैर नहीं है, लेकिन बाबा केदार के प्रति अटूट श्रद्धा ने उसे कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया. वह पूरे रास्ते एक पैर के सहारे बैठ-बैठकर और घिसटते हुए आगे बढ़ता रहा. कई बार रास्ते में दर्द और थकान ने उसे रोका, लेकिन बाबा के जयकारों ने उसे फिर खड़ा कर दिया. उसने बताया कि सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम पहुंचने में उसे पूरे सात दिन का समय लगा. धाम पहुंचने के बाद उसकी आंखों में खुशी और संतोष साफ दिखाई दिया.

हालांकि, इस दौरान उसने यात्रा मार्ग की व्यवस्थाओं पर सवाल भी उठाए. साधु ने कहा कि, पैदल यात्रा मार्ग पर घोड़े-खच्चरों की अधिक आवाजाही के कारण पैदल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई जगहों पर रास्ता बेहद संकरा हो जाता है, जिससे पैदल चलना मुश्किल हो रहा है.

आस्था के आगे हार गई शारीरिक कमजोरी: जिस रास्ते को सामान्य व्यक्ति भी कठिन मानता है, उसी दुर्गम यात्रा को एक पैर के सहारे पूरा करना हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया है. केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मौजूद श्रद्धालुओं ने इस साधु को 'जीवित आस्था' की संज्ञा दी.

चारधाम यात्रा के दौरान अक्सर कठिन मौसम, लंबी दूरी और ऊंचाई श्रद्धालुओं की परीक्षा लेते हैं, लेकिन इस साधु ने यह साबित कर दिया कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो कोई भी बाधा इंसान को रोक नहीं सकती.

मध्य प्रदेश से पैदल चारधाम यात्रा पर निकला 15 श्रद्धालुओं का दल: वहीं दूसरी ओर, मध्य प्रदेश से निकला 15 श्रद्धालुओं का एक दल भी इन दिनों अपनी अनोखी पदयात्रा को लेकर चर्चा में है. यह दल 3 मई को मध्य प्रदेश से चारधाम यात्रा के लिए रवाना हुआ था और 23 मई को रुद्रप्रयाग पहुंचा.

श्रद्धालुओं ने बताया कि उनका लक्ष्य एक सप्ताह के भीतर बदरीनाथ धाम पहुंचना है. बदरी विशाल के दर्शन करने के बाद यह दल केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा भी पैदल ही करेगा.

रोज 100 किलोमीटर तक का सफर, जहां रात वहीं आसरा: भीषण गर्मी और कठिन पहाड़ी रास्तों के बावजूद यह श्रद्धालु दल प्रतिदिन करीब 100 किलोमीटर तक की दूरी तय कर रहा है. यात्रियों ने बताया कि जहां रात हो जाती है, वहीं रुककर विश्राम कर लेते हैं. रास्ते में मिलने वाले लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं. श्रद्धालुओं का कहना है कि यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि आत्मिक साधना भी है. पैदल चलकर धामों तक पहुंचने में जो संतोष मिलता है, वह किसी और माध्यम से संभव नहीं.

चारधाम यात्रा में दिख रही आस्था की अनोखी तस्वीरें: चारधाम यात्रा 2026 में इस बार देशभर से लाखों श्रद्धालु बाबा केदार और बदरी विशाल के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं. कोई नंगे पैर यात्रा कर रहा है, कोई दंडवत यात्रा कर रहा है तो कोई दिव्यांग होने के बावजूद कठिन पहाड़ों को पार कर रहा है. देवभूमि की वादियों में गूंज रहे 'हर हर महादेव' और 'जय बाबा केदार' के जयकारे श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रमाण बन रहे हैं.

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केदारनाथ धाम यात्रा
एक पैर वाला बाबा केदार का भक्त
ONE LEGGED DEVOTEE OF BABA KEDAR
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KEDARNATH DHAM YATRA

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